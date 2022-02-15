Зеленський пообіцяв, що ТКГ почне обговорення законопроєктів про статус Донбасу та щодо зміни Конституції, - Шольц. ВIДЕО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Володимир Зеленський пообіцяв, що ТКГ почне обговорення законопроєктів про особливий статус Донбасу і вибори на непідконтрольних територіях.
Про це він заявив під час пресконференції з президентом РФ Путіним, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Нормандський формат та переговори між США та РФ є найважливішими форматами з вирішення конфлікту.
"Тут необхідні зрушення і прогрес. Добре, що президент Зеленський вчора твердо пообіцяв, що в рамках ТКГ, яка працює в рамках Мінського процесу, дуже швидко всі законопроєкти щодо статусу Донбасу обговорюватимуться, щодо зміни Конституції та підготовки виборів. Це хороше зрушення", - сказав Шольц.
Топ коментарі
+148 Анатолий К #427424
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+117 Scorpman Y
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Настає час "Ч", коли засланий казачок-малорос має здійснити один з найважливіших пунктів з плану *****.
Сегодня Путлер показал, что не готов или ещё не готов к войне с Украиной.
Вместе с тем он открыто атакует европейцев.
Ведь по выдвинутым сегодня прямо в лицо Шольца требованиям не включения Украины в НАТО и возврату к конфигурации 1997 года ответ должен дать только и только запад.
Акценты с Украины сместились на ЕС.
В мордоре уже готовы признать дыры и забыть о мынске в случае уступок запада кремлю.
А Шольц по прежнему живёт в парадигме Украина-Россия. И наивно думает, что нагнуа без труда Зе можно получить результат, который устроит Путлера.
Это и смешно, и грустно. Но Путлер прекрасно понимает кого он жантажирует. Уже не Украину, а ЕС.
Немцы и французики могут конечно петлять и включать дурачка. Мол, во Зе там чегой то обещал. Но под прицелом Путлера сытый и трусливый запад. Который уже может возвращаться в свои посольства. Кина не будет. По крайней мере пока
А общем, очко заиграло.
Час збиратися, виходити на Майдани, нагадати клоуну що є що.
НІ, ТКГ всі ці 8 років тіки й робить шо обговорюють "хотелки" кремля які вони хтять пропихнути в Конституцію України в вигляді "особого статусу" недореспублік, і нічого нового Зеленський в цьому процессі йому не пообіцяв - будуть й надалі тикати українську дулю хитрозробленому Гризлову!
Здача национальных интересов! В угоду агрессору и кремлю. Всю команду Зе на Ростов готовьтесь. Не зря с Верховной-раде отозвали закон о переходном периоде ... где все четко было написано и расставлялось все на свои места. Зеленский тебе крышка будет от самого народа...
ТА ПІШОВ ТИ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ Зе КЛОУНОМ У ТЕ СЕПАРСЬКЕ ГЕТТО. НАФІГА УКРАЇНІ НАКРИВАТИ СЕБЕ МІДНИМ ТАЗОМ ?
теріторії Донецької та Луганскої областей - належать державі Україна !
подивіться хоча б у Конституцію Україні, довбні , мля !
Голова парламентської групи дружби Франція-Україна Валерія Фор-Мунтян та депутатка партії "Вперед, республіко!" Еммануеля Макрона у Національній асамблеї вважає, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо вони її не влаштовують.
"Тягти, продовжувати цю ситуацію - ні до чого хорошого це не приведе. Та й Путін звик ховатися за цим. Війна на Донбасі дозволяє Росії військові дії на кордоні із вами практично безкарно", - вважає депутатка."Але зараз ми всі просто витрачаємо час. Так, Україна погано виглядає на міжнародній сцені, заявляючи зараз, що Мінські угоди не пасують. Адже Зеленський як новий президент міг одразу після обрання заявити, що хоче розірвати "Мінськ" та підписати щось нове. Наприклад, тому що країна змінилася за цей час.Але ні, він два роки працював у Нормандському форматі над Мінськими угодами. Який був сенс цього? А зараз ми чуємо, що Україна не хоче їх виконувати. Як наслідок, імідж України та довіра до України постраждають", - сказала депутатка.
Оружие нет, северный поток да, Путин да.
Германия будет мусульманской, нет там арийцев, всё.
потомки фашистов, сами их кормите и восстанавливайте разграбленную территорию.
Все области Украины имеют равные права , но Донбасс имеет особый статус - он равнее всех!
Хотели особый статус - получите!
и слюнтяя Зеленского ту да же если это правда. Пусть засунут свои формулы штайнмаера себе в очко и особые статусы.
что чай пить, что самовар пинать -
лишь бы вспотеть!"©®
Я ожидаю, что Железный Бундес-Херр Олаф Герхардович снимет последнюю рубашку с моих соотечественников, чтобы бюргерам была ветошь "Майбахам" колёса протирать.