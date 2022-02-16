"God damn it", - у прямому ефірі Reuters з Майдану в Києві невідомий увімкнув гімн СРСР та вилаявся англійською мовою. ВIДЕО
У прямому ефірі агентства Reuters із Києва прозвучав гімн СРСР.
Як інформує Цензор.НЕТ, трансляція розпочалася у вівторок, 15 лютого, на YouTube-каналі агентства.
Reuters запустив пряму трансляцію з Києва під назвою "Вигляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи".
"Росія каже, що відвела війська від кордону з Україною, але Захід заявляє, що поки що не бачив доказів", - зазначається у підписі до відео.
Під час трансляції, окрім гімну СРСР, було чутно й інші музичні твори, а також звук, схожий на телевізійний ефір. Трансляція почалася близько дев'ятої години тому і триває досі. Після того, як прозвучав гімн СРСР прозвучала лайка англійською мовою: "God damn it".
Читайте на "Цензор.НЕТ": "У будь-який момент": британський таблоїд The Sun "змінив" час вторгнення РФ в Україну
Нагадаємо, раніше британський таблоїд The Sun повідомив, що Росія нападе на Україну о 3 годині ночі на 16 лютого, завдавши масованого ракетного удару за участю 200 тис. військових.
Варто зауважити, що видання The Sun має неоднозначну репутацію у Великій Британії.
25 січня видання повідомляло, що Росія може напасти на Україну протягом 10 днів.
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ну ну …
Проводе стрім
https://www.youtube.com/watch?v=3_JRSioZZyQ LIVE: View of Kyiv's Maidan square amid Russia-Ukraine crisis
Яке голосування? Хтось заснув. І прокинався, бо йому подзвонили - що в тебе коїться?
А у тебя в голове что делается если пока на мое сообщение ты один не понял ни чего ?
Этот пример с гимном, сайт Минобороны лежит по моему ещё (могу ошибаться может уже восстановили , но это не важно), нарушена банковская система , и т.д
Зеленский раздаёт смартфоны не спроста, он хочет внедрить свои планы на счёт электронного голосования, к этому все идёт, страна в смартфоне.
И с такой защитой цифровых данных какую мы имеем, мы можем утром проснутся, и в телефоне будет написано что выбрали ***** .
Тебе сказать на кацапо-фашистском? Я могу.
Не путай гладкое с кислым. Я не про твою голову сказал, а о человеке на американском ютуб канале, который возможно прозевал выпуск в прямой эфир кацапо-фашистского гимна. Может в туалет ходил... Ему кто-то сообщил, что мол за лажа. Он вернулся к компу и выругался, осознав свой косяк.
А теперь скажи, как увязать это с твоими предъявами?
https://www.youtube.com/c/Reuters/about Страна: Соединенные Штаты
Наблюдал такое в Харькове.
Так как на этот звук никто не стрелят, то эта хрень продолжается.
Например пару раз видел пропагандистские антиукраинские статьи на Блумберг,и почему то всегда фамилии авторов корреспондентов (авторов) русские.
Совпадение ?