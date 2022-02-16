"God damn it", - у прямому ефірі Reuters з Майдану в Києві невідомий увімкнув гімн СРСР та вилаявся англійською мовою. ВIДЕО

У прямому ефірі агентства Reuters із Києва прозвучав гімн СРСР.

Як інформує Цензор.НЕТ, трансляція розпочалася у вівторок, 15 лютого, на YouTube-каналі агентства.

Reuters запустив пряму трансляцію з Києва під назвою "Вигляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи".

"Росія каже, що відвела війська від кордону з Україною, але Захід заявляє, що поки що не бачив доказів", - зазначається у підписі до відео.

Під час трансляції, окрім гімну СРСР, було чутно й інші музичні твори, а також звук, схожий на телевізійний ефір. Трансляція почалася близько дев'ятої години тому і триває досі. Після того, як прозвучав гімн СРСР прозвучала лайка англійською мовою: "God damn it".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У будь-який момент": британський таблоїд The Sun "змінив" час вторгнення РФ в Україну

Нагадаємо, раніше британський таблоїд The Sun повідомив, що Росія нападе на Україну о 3 годині ночі на 16 лютого, завдавши масованого ракетного удару за участю 200 тис. військових.

Варто зауважити, що видання The Sun має неоднозначну репутацію у Великій Британії.

25 січня видання повідомляло, що Росія може напасти на Україну протягом 10 днів.