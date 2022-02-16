Біля будівлі Ради з нагоди Дня єднання урочисто підняли Державний прапор України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 16 лютого, з нагоди Дня єднання біля будівлі Верховної Ради відбулося урочисте підняття Державного прапора України.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
В присутності керівництва Верховної Ради та народних депутатів біля будівлі парламенту відбулося урочисте підняття Державного прапора України. Оркестр виконав Державний Гімн.
Топ коментарі
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зачем опускали?
Зато какой ПИАР!
ермакЕлдак!!!
с утра по всем каналам эфирным бенефис кабмина и руководства ВР с рассказом как все хорошо с акцентом на то что это все благодаря МЗЧ
чи тобі можна ?
"Вы не понимаете - это другое" ?
я лише порадив тобі скористатись тобою ж запропонованою методою
Это же элементарно
по діям
Великий День Єднання України 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава ГЕРОЯМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Точно!
він и никого. єднається
ПС
он теперь всегда будет ходить в куртке старшего брата с подвлечниками?
.. КОЖЕН День Св"ято .. Історично зумовлене - Народне ...і ПРИДУМАНЕ «кимось» зумисне...
.. що це таке = день єднання = ..ЯКИЙ зміст .. до чого приурочено ... Указ Президента ... уряд ..і пішло вниз .. до адміністрацій міст районів ..школи ..дитячі садки . = СВ"ЯТО - по ВКАЗІВЦІ = ..Українці ЩО це ? … це НІВЕЛЮЄ ПРИНИЖУЄ ДУБЛЮЄ Наше національне історичне істинне Св»ято 22 січня День СОБОРНОСТІ …День Собо́рності України - свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.
Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.
...
... а оце Сьогодні -- 16 лютого - ІНІЦІАТОР " св"ята" ..Бориспіль ... НАГЛЯДНЕ ... ВІн і НІКОГО ...
И больше ничего в его голове нету...
Он ничего не знает о стране , в которой живёт и будет мотать срок...
Он не знает какие в стране есть зконы...
Он не знает Конституции этой страны
Он не знает какие в ней есть праздники ...
Как и все дУрни , он поступает так, как будто д0 него ваще ничего и никого не было, потому что он ни х*ра не знеает о том, что было...
Ну и , понятно, что - в результате - он на свадьбах плачет, а на похоронах норовит сплясать... То есть диагностический неадекват.
Мало того, что есть День соборности ..что есть День Флага....с этим понятно ... он про это забыл... или не знал...
Но прикиньте : 50\50 что х**ло могло сегодня полезть.... Это время флажки развешивать и вышиванки праздничные надевать ?!
Просто фантастический дятел...