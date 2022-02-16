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Біля будівлі Ради з нагоди Дня єднання урочисто підняли Державний прапор України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 лютого, з нагоди Дня єднання біля будівлі Верховної Ради відбулося урочисте підняття Державного прапора України.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

В присутності керівництва Верховної Ради та народних депутатів біля будівлі парламенту відбулося урочисте підняття Державного прапора України. Оркестр виконав Державний Гімн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українців єднає бажання жити у мирі, - Зеленський

Біля будівлі Ради з нагоди Дня єднання урочисто підняли Державний прапор України 01
Біля будівлі Ради з нагоди Дня єднання урочисто підняли Державний прапор України 02

Автор: 

ВР (14974) прапор (482) День єднання (11)


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Топ коментарі
+34
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16.02.2022 10:24
+17
Ты о чем, болезный? Как это связано с приступом дебилизма, во время которого зеленое дерьмо придумало фейкоый праздник для имбицилов?
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16.02.2022 10:36
+16
так он там всегда поднят
зачем опускали?
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16.02.2022 10:21
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так он там всегда поднят
зачем опускали?
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16.02.2022 10:21 Відповісти
От тепер вже точнісінько звіздєц мокшам. Та щей депутати гімн проспівали...
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16.02.2022 10:22 Відповісти
ну так "шаг назад - шаг вперёд" - ничего не поменялось.
Зато какой ПИАР!
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16.02.2022 10:23 Відповісти
Отступать нельзя! Позади ермак Елдак!!!
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16.02.2022 10:37 Відповісти
Якась піонерська лінєйка.
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16.02.2022 10:30 Відповісти
показуха
с утра по всем каналам эфирным бенефис кабмина и руководства ВР с рассказом как все хорошо с акцентом на то что это все благодаря МЗЧ
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16.02.2022 10:34 Відповісти
Напевне планували нині здатися кацапам, які мали вторгнутися. У зв'язку з тим, що вторгнення не відбулося, вирішили знову підняти.
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16.02.2022 10:49 Відповісти
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16.02.2022 10:24 Відповісти
мені здалося, чи хтось голосив про єднання та припинення політичних чвар на фоні можливого масштабного кацапського вторгнення? мабуть наглючило.
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16.02.2022 10:34 Відповісти
Ты о чем, болезный? Как это связано с приступом дебилизма, во время которого зеленое дерьмо придумало фейкоый праздник для имбицилов?
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16.02.2022 10:36 Відповісти
фейковый*
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16.02.2022 10:37 Відповісти
ви лише підтверджуєте мої слова. і мабуть навіть якщо орда буде штурмувати (не дай Боже) Київ чи Львів, інфантили будуть продовжувати з'ясовувати чий політичний кумир більш правильний.
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16.02.2022 10:40 Відповісти
Я так понимаю, что ответа на мой вопрос не будет, так хоть просвети, кто твой кумир...
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16.02.2022 10:43 Відповісти
не маю кумирів, а вам раджу не вносити розбрату, якщо дійсно вважаєте себе патріотом.
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16.02.2022 10:47 Відповісти
Розбрат это высмеивание придуманного вчера политтехнолохами вислюка "праздника" или что?
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16.02.2022 10:52 Відповісти
у наведеному вами прикладі ще не висміювання. завтра те саме можна буде сказати, наприклад, про "не правильну" мобілізацію чи якісь ще дії влади, посилаючись виключно на своє ставлення до персоналій.
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16.02.2022 10:59 Відповісти
Словоблюдие твоё всё?)
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16.02.2022 11:02 Відповісти
Де саме "словоблудіє"
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16.02.2022 11:03 Відповісти
ти порівнюєш мобілізацію з примусовою показухою
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16.02.2022 11:06 Відповісти
приклад. показуху можна тихо ігнорувати не кидаючись гімном у і без цього слабку та тупу владу. а якщо будуть принципові косяки то тут вже треба голосно та принципово.
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16.02.2022 11:10 Відповісти
ну так стули пельку і не видайся гівном
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16.02.2022 11:14 Відповісти
твою ольгінську школу ні з чим не сплутати.
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16.02.2022 11:17 Відповісти
ти ж півгодини тому закликав не поділяти українців.

чи тобі можна ?

"Вы не понимаете - это другое" ?
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16.02.2022 11:20 Відповісти
перехід на особистості в котре видає тебе. так, на тебе і подібних єднання не може розповсюджуватись. можеш рахувати, що це "другоє".
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16.02.2022 11:23 Відповісти
перехід на особистості - це ти про ольгінську школу ?
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16.02.2022 11:27 Відповісти
це вже була відповідь на закрити пельку. тобто на прояв немотивованої агресії та хамства.
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16.02.2022 11:31 Відповісти
так ти ж сам пропонував "тихо ігнорувати", тобто закрити пельку.

я лише порадив тобі скористатись тобою ж запропонованою методою
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16.02.2022 11:39 Відповісти
приказной вывод на дебильный "праздник" подневольных бюджетников формирует у них отвращение к такой власти, а не объединяет их вокруг власти.

Это же элементарно
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16.02.2022 10:47 Відповісти
хай тішиться,але це не привід поділяти українців на правильних та ні. фактично підіграючи куйлу.
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16.02.2022 10:49 Відповісти
а я вважаю, шо поділяти українців на громадян і на зрадників завжди правильно.

по діям
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16.02.2022 10:53 Відповісти
це абсолютно суб'єктивно.
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16.02.2022 11:00 Відповісти
С кем?с вами -марзотными зеголосилками???)))нет,я лично помню ваше победобесие в 2019м :"убей порохобота -забери его квартиру!"
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16.02.2022 11:03 Відповісти
о, знову "помнящіє", але і "не помнящіє" одночасно.
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16.02.2022 11:06 Відповісти
Мою детвору тоже самое просили сделать. Так у меня даже дочь сообразила, что это уже как бы второй такой "праздник" и пошла в обычной одежде! Скоро будут требовать на первомайские демонстрации заставлять выходить.
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16.02.2022 10:55 Відповісти
Що, за в біса, день "єднання" ??? Є день Соборності! І він 22 січня! Щось там Шмаркля собі понапридумувала!
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16.02.2022 10:25 Відповісти
Это зеля курнул айкос и нюхнувши дорожку придумал новый празнык
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16.02.2022 10:38 Відповісти
Зеля це свято придумав не для об'єднання українців, а тупо спасти свій рейтинг і залізти до сердець патріотів, що vjd дивіться? який я патріот, всі виходять у вишиванках і піднімають (вже давно підняті) прапори. Він недавно підігрував малоросам, кричав що в нас в НАТО не беруть, а зараз грає по вухfх реальних українців. Зеля, в нас є це свято і воно 22 січня 2022 року. Пока ти Зеля обсирав українців на сцені в Горлівці і Москві-ми святкували День Соборності, пока ти кричав "какая разница", як називається вулиця і кому тут стоїть пам'ятник, ми позбувалися коміністичного минулого і знімали пам'ятники наших катам. Пока ти, Володя, фінасуєш російськомовні канали "Дом" та інші, ми виховуємо націю поважати свої традиції, культуру і мову. А ти Володя будуєш на землях України малоросію. Не пройде.
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16.02.2022 14:06 Відповісти
А шо до цього не піднімали, тільки сьодня підняли?
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16.02.2022 10:27 Відповісти
хто не поклав руку на серце - розстріляти без суду та слідства
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16.02.2022 10:27 Відповісти
Придется перестрелять 99,9% страны А если серьезно, то верить "слуге" с рукой у сердца - это то же, что верить крокодилу, который плачет. Сначала поплачет, а потом сожрет избыточно доверчивого идиота.
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16.02.2022 10:31 Відповісти
Руками надо держать ЗЕ за горло, а не за сердце хвататься по команде малороса.
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16.02.2022 11:43 Відповісти
Ми МОЛОДЦІ . Україна - єдина . Якщо кацапів так плющить та коробить , якщо вони з безсилої люті та ненависті так скреготять зубами - значить все ми робимо ПРАВИЛЬНО 🇺🇦😁👍
Великий День Єднання України 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава ГЕРОЯМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.02.2022 10:30 Відповісти
Идиот, у нормальных людей "Великий День Єднання України"(с) 22 января. И он привязан к конкретной исторической дате, а не к фантазиям наркомана.
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16.02.2022 11:01 Відповісти
одна третина вийшла , а інщі вже в Італії чи на Мальоркє ???
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16.02.2022 10:31 Відповісти
Отже вийдуть і в Італії і на Мальоркє 💪🤣🇺🇦
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16.02.2022 10:34 Відповісти
А Сердючка із зайчиками буде співати? А будуть російськомовні роботяги ротом співати, як колись на Дні Незалежності і побіжить Вован по українському прапору? А "Свати" вже знімають українською? "Квартал" робить передачі українською?
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16.02.2022 10:34 Відповісти
и Паш обязательно. с тарелкой на башке и гимном в стиле "рэп"
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16.02.2022 10:37 Відповісти
То не тарелка, то шляпа как у Кунг-Лао из морталкомбат

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16.02.2022 10:41 Відповісти
А ха ха ха ха
Точно!
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16.02.2022 10:42 Відповісти
Єднання за зеленським
він и никого. єднається

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16.02.2022 10:41 Відповісти
кстати, в Борисполе тоже вначале спустили флаг а потом торжественно подняли когда сморчок приехал

ПС
он теперь всегда будет ходить в куртке старшего брата с подвлечниками?
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16.02.2022 10:42 Відповісти
Бронепамперс
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16.02.2022 10:52 Відповісти
Ермак ему дал поносить.
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16.02.2022 11:47 Відповісти
А чета зеленских возъеднается или он дальше будет изминять ленке с Елдаком и говорить, что он не видит своих детей?
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16.02.2022 10:42 Відповісти
Такий великий празднік, а виходного нєт...
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16.02.2022 11:28 Відповісти
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16.02.2022 11:32 Відповісти
А что -- до сих пор украинский флаг на здании Парламента не был поднят?
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16.02.2022 11:33 Відповісти
Фото точно як при СССР ))) От тільки якби ті , що не віддали честь на гімн чи прапор були би вислані в Гулаг. А-Л-Я СССР )))
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16.02.2022 11:33 Відповісти
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16.02.2022 11:34 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27994659.html Ненавиджу совкову версію "патріотизму" по команді зверху

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16.02.2022 11:35 Відповісти
нещадно плюсую
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16.02.2022 11:40 Відповісти
совок ***
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16.02.2022 11:39 Відповісти
Це день єднанія з Мокшандієй ? Наступ у них сьогодні ?
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16.02.2022 11:41 Відповісти
Фейковый президент придумал фейковый праздник.
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16.02.2022 11:41 Відповісти
.. побільше = СВ"ЯТ = .. шоби Нарід НЕ задавав запитань про тарифи компослуги ціни інфляцію .. Порушення Конституційних прав Громадян ..Руйнацію Конституційного ладу України .. Розкрадання СвЗемлі ,стратегічних об"єктів ...природніх ресурсів ..

.. КОЖЕН День Св"ято .. Історично зумовлене - Народне ...і ПРИДУМАНЕ «кимось» зумисне...

.. що це таке = день єднання = ..ЯКИЙ зміст .. до чого приурочено ... Указ Президента ... уряд ..і пішло вниз .. до адміністрацій міст районів ..школи ..дитячі садки . = СВ"ЯТО - по ВКАЗІВЦІ = ..Українці ЩО це ? … це НІВЕЛЮЄ ПРИНИЖУЄ ДУБЛЮЄ Наше національне історичне істинне Св»ято 22 січня День СОБОРНОСТІ …День Собо́рності України - свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.

...

... а оце Сьогодні -- 16 лютого - ІНІЦІАТОР " св"ята" ..Бориспіль ... НАГЛЯДНЕ ... ВІн і НІКОГО ...
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16.02.2022 11:42 Відповісти
єднатися з тими дурноголовими зеленими фріками? дапашліви.
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16.02.2022 11:53 Відповісти
Нас силою, та цими фейковими святами і закликами до єдності заставляють повірити, що ми роз'єднані - ні українці єдині, але ще дуже багато ворогів вільної України в нашій країні і не дай Боже нам об'єднатись с ворогом. Дуже шкода, що під час війни багато українців обговорюють московську технологію "об'єднання"!
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16.02.2022 12:53 Відповісти
Сором. Всі школи, підприємства змусили відправляти відео звіт проведення Зебажання. Всі витрати за рахунок й без того бідних громад. Всі канали без винятку змусили показувати цю дурнувату виставу. Одне ху*ло мріє повернути території совка, друге живе совком.
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16.02.2022 13:23 Відповісти
От дурное! Вот бы его эбонитовой палочкой!)
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16.02.2022 13:35 Відповісти
Про дураков есть поговорка "Без царя в голове" у нашего всё наоборотю. У него в голове только царь...который он сам..

И больше ничего в его голове нету...
Он ничего не знает о стране , в которой живёт и будет мотать срок...
Он не знает какие в стране есть зконы...
Он не знает Конституции этой страны
Он не знает какие в ней есть праздники ...

Как и все дУрни , он поступает так, как будто д0 него ваще ничего и никого не было, потому что он ни х*ра не знеает о том, что было...
Ну и , понятно, что - в результате - он на свадьбах плачет, а на похоронах норовит сплясать... То есть диагностический неадекват.
Мало того, что есть День соборности ..что есть День Флага....с этим понятно ... он про это забыл... или не знал...
Но прикиньте : 50\50 что х**ло могло сегодня полезть.... Это время флажки развешивать и вышиванки праздничные надевать ?!
Просто фантастический дятел...
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16.02.2022 13:53 Відповісти
А свято "КАКАЯ РАЗНІЦА" коли буде? Чи так Клоун "возлюбіл власть і трон", що готовий замість косоворотки навіть українську сорочку одягнути?
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16.02.2022 14:32 Відповісти
ді6іли. самі якесь свято придумали, самі і відсвяткували.
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16.02.2022 16:24 Відповісти
 
 