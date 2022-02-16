Біля будівлі Ради з нагоди Дня єднання урочисто підняли Державний прапор України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 лютого, з нагоди Дня єднання біля будівлі Верховної Ради відбулося урочисте підняття Державного прапора України.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

В присутності керівництва Верховної Ради та народних депутатів біля будівлі парламенту відбулося урочисте підняття Державного прапора України. Оркестр виконав Державний Гімн.

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