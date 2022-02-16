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Київський безпековий форум: "Росія проти Заходу та України: що далі?". ВIДЕО

Онлайн-дискусія Київського безпекового форуму за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- Які головні висновки слід зробити Заходу та Україні з чергової хвилі агресії Росії?
- Наскільки ефективно Захід допоміг захистити Україну від можливого російського вторгнення?
- Як зберегти і посилити солідарність Заходу та України в нових умовах?
- Як Україні уникнути ролі "сірої зони" між Росією та Заходом й стати повноправною частиною євроатлантичної колективної системи безпеки?
- Що очікувати далі? Які найбільш ймовірні сценарії після гострої фази кризи, організованої Росією?

Ці питання обговорять дипломати, політики та експерти:

Крістоф Гойсґен, новообраний Голова Мюнхенської Безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-21 роках, дипломатичний радник Федерального канцлера Німеччини у 2005-17 роках.

Фіона Гілл, старша наукова співробітниця Інституту Брукінґс, спеціальна радниця Президента США у справах Росії та Європи у 2017-19 роках.

Радослав Сікорський, депутат Європейського парламенту, Міністр закордонних справ Польщі у 2007-14 роках.

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Автор: 

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партія Притули перегнала партію Смсєшка
ну і звичайно вова перемагає в першому турі 3 24 відсотками у Пороха 16, а от бачити вову не хочуть в президетах 33 зі 100 а Пороха 45 зі 100
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16.02.2022 18:48 Відповісти
Вибачаюсь за неточності вище- але смішно все рівно
Перше місце посідає партія "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився), а друге - "Європейська солідарність" (17,1%). Різниця між партіями перебуває в межах статистичної похибки.

Третє і четверте місця займають "ВО "Батьківщина" (10,8%) і Опозиційна платформа - За життя (9,7%).

Далі, приблизно співмірні рейтинги в межах 5% мають такі політсили: "Партія Дмитра Разумкова" (5,9%), партія "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%), партія Сергія Притули "24 серпня" (5,3%) і "Сила і честь" Ігоря Смєшко (5,2%).

Крім того, бар'єр у 5% можуть подолати Радикальна партія Олега Ляшка (4,7%) та "Українська стратегія Володимира Гройсмана" (4,0%).
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16.02.2022 18:52 Відповісти
О, и Яценюк не проходит мимо победы 16 февраля. Спасибо всем нашим дорогим политикам за спокойный сон, надеюсь вам надолго хватит этой победы.
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16.02.2022 18:48 Відповісти
абсолютно нічого - поп**зділи і розійшлися, рф помісить болото і теж піде... бо окрім погроз в неї нічого немає
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16.02.2022 21:33 Відповісти
 
 