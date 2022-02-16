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Депутат Одеської облради від "ОПЗЖ" Шкарівський назвав загони тероборони "бандформуваннями". ВIДЕО

В Одесі депутат обласної ради під час позачергової сесії відзначився цинічним висловлюванням про громадян, готових захищати свою Батьківщину в разі військового вторгнення Росії, назвавши територіальну оборону "бандформуванням".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 15 лютого передає місцеве видання "048.ua".

Такий вислів прозвучав із вуст депутата від "ОПЗЖ" Вадима Шкарівського під час засідання, на якому облрада схвалила виділення 19 мільйонів гривень з бюджету на організацію та обладнання в регіоні підрозділів тероборони.

Також місцева влада на сесії 45 голосами "за" підтримала передачу низки будівель в області для розташування там військових підрозділів тероборони. Зокрема, для дислокування штабу визначили особняк Пташникової (Канатна вулиця).

Втім, знайшлися депутати, які виступили проти такої ініціативи. Представниця партії Шарія Яна Фрейман озвучила думку, що скупчення військ Росії біля кордонів України і ймовірність підготовки до вторгнення є "фейковими погрозами і хайпом", а депутат від "ОПЗЖ" Шкарівський обурювався, що під тероборону віддаються об’єкти, які не пристосовані для розміщення військових частин. Як альтернативу він запропонував віддати будівлю на Думській, 1, де знаходиться міськрада.

Також скандальний депутат негативно висловився про тероборону, підготовку до оборони в разі нападу, і українців, які на початку російської агресії проти нашої країни зупинили спроби ворога захопити ще більше території держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє участь тероборони у бойових діях

"Вчора виступає президент і міністр оборони, що немає ніякої війни, що це все нагнітання ситуації. Сьогодні Міноборони РФ заявляє, що військові частини закінчили свої планові навчання. А ми знову створюємо якісь об’єднання. Ми вже проходили це в 14-15 році – вони бігали вулицями і віджимали у когось бізнес, і самі визначали, хто у них внутрішній ворог. Це бандформування. По-іншому я їх не можу назвати", – заявив Шкарівський.

Такі слова обурили інших депутатів Одеської облради.

Представник ВО "Батьківщина" Андрій Бабенко відповів колезі, що "завдяки цим бандформуванням ми зупинили "русскую весну", і пригрозив провчити його за подібні грубі висловлювання про захисників України.

"Кожному, хто буде говорити про них, буде знайомий з моїм кулаком. Не треба ображати патріотів України, які поклали своє життя за незалежність нашої держави!"- попередив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона буде налічувати 2 млн осіб, - Данілов

Його колега по фракції Сергій Митрофанський сказав, що потрібно додати звернення до РФ, щоб вони повернули окуповані території. А депутат Гриневецький запросив народних обранців до участі у святкуванні Дня єдності та піднятті прапора 16 лютого вранці біля Одеського аеропорту.

Автор: 

Одеса (5452) Одеська область (3210) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) тероборона (386)


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Топ коментарі
+58
Вот результат того, что за 8 лет не сподобилась принять закон о коллаборационистах.
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16.02.2022 12:05
+46
Типова тварюка, як і всі інші члєни опєзеже. На шконку, до кінця його ганебного життя.
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16.02.2022 12:04
+38
ОПЗЖ надо запретить, как запретили комуняцкую партию
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16.02.2022 12:06
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"еврейской общине" чомусь повсюди "опасность", з чого б це...
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16.02.2022 13:06 Відповісти
Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм. Жиди і сефарди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання. "Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
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16.02.2022 13:48 Відповісти


- Жьора, и шьо Ви такой обеспокоенный?!... Притеснений в Одессе, по поводу русского языка? Не переживайте... Если что, Путин придёт и защитит!...
- Вот этого я и боюсь...
- Чего? "Бандер"?
- Нет... Того, что Путин придёт защищать...
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16.02.2022 13:46 Відповісти
Та Одесса сборище сепаров, начиная от мэра и заканчивая рядовым депутатом....
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16.02.2022 12:49 Відповісти
Ничего удивительного в высказываниях этого г-на нет.
Меня больше беспокоят животные, которые голосуют за такое.
Этот хрен не сам себя назвал депутатом!
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16.02.2022 12:52 Відповісти
Ківа = Шкарівський = два брата-мерзотника , які за гроші РФ і матір рідну продадуть ! Один вже замість рашки здриснув в Європу , а другий - впевнена, зібрав туди валізи ! Ні одна падлюка на РАСЄЮ не виїхала....
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16.02.2022 12:53 Відповісти
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16.02.2022 12:58 Відповісти
"Иду туда - куда послал....
Веду себя так - как ты назвал....
Господи! И почему я тебя раньше не слушала?!...."
Тому хай депутат не ображається коли з початком заворушень в Одесі ці "бандформування" його "випадково" повісять!....
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16.02.2022 12:58 Відповісти
Це ж яким треба бути ДЕБІЛОМ, щоб голосувати з цю мацкалячою помийку! І
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16.02.2022 13:04 Відповісти
А яка різниця, хто буде цю наволочь на пляшку садити?
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16.02.2022 13:04 Відповісти
типичные "украинцы"...)))))))
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16.02.2022 13:04 Відповісти
Ловят?
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16.02.2022 13:07 Відповісти
А что не так? Он все правильно сказал. Потому что такие сборища людей, ничем и ни кем не регламентированы как и их решения. Захотят перестрелять и документы не будут спрашивать. А бабуины все ждут, когда им оружие дадут.
Защитой должны занимать ответственные, а не пустозвоны на гоноре.
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16.02.2022 13:08 Відповісти
Дурень ти "преображенский", до твого куцого відома, батальйони тероборони підпорядковуються ЗСУ і виконують його команди. Очолювати їх будуть довірені і компетентні командири. А якщо ти боїшся за свій обісраний хвіст, то вже вшивайся куди очі бачать.
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16.02.2022 13:13 Відповісти
Я твое убогое мнение спрашивал? Мозгов нету у тебя, потому что ты понятия не имеешь о чем говоришь. Есть армия, есть нац гвардия и точка! Все остальное, кем бы и чем не управлялось, все равно юридического статуса не имеет! Ты хоть осознаешь что стране несут такие формирования? что все это значит для безопасности страны? Или у нас все люди чести? Лучше не отвечай.
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16.02.2022 13:23 Відповісти
Тобто, ти добровольчі формування які в 2014-2016 роках спасли Україну на відміну від "ответственные" яких перейшло на бік ворога дуже багато, назвав пу"стозвонами на гоноре" ? Я казав що порохоботи та кацапи є одне й те саме.. Ти тільки підтвержуєш це твердження.
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16.02.2022 13:39 Відповісти
Ты все верно понял. Но, я твое мнение тоже не спрашивал. Эта инфа для людей с мозгами, а такие как ты, должны дома сидеть и не путаться под ногами. Сам же ты, антисемит, проще говоря кусок дерьма, которые первый лезет обзываться и кидаться говном. А я тебя трогал полоумный? Что сделал ты в период с 2014 по 17ый года для страны? Сидел тут гадил, не более.
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16.02.2022 13:51 Відповісти
Доре що ти навіть не заперечуєш що ти кацап. Мою думку де я вважаю за потрібне там і висловлюю. Чи на цензорі тільки думки хвалебні про петра можливо висловлювати? Не тобі вирішувати де мені сидіти чи не сидіти, що робити чи не робити, чи вже прийнятий закон робити те що порохоботство загадає? Якщо ти єврей та кацап одночасно, тоді да, я антисиміт. Ти написав свою думку, отже вона стосується всіх без виключення, якщо ти з цим не згоден, створюйте свій закритий канал накшалт "во имя царя пьётра и его трона на веки вечные", тоді ти зможеш казати що то е всім. Робив все що міг для того щоб таких кацапів як ти тут було як найменьше. Гидотуі тут розносять лише кацапи та порохоботи. Тобто ти і "ежи с тобою братия".
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16.02.2022 14:09 Відповісти
Блабла бла, только ты умеешь написать вагон текста и не сказать ничего по сути. Ты пустозвон, вот по тому твое мнение никому и не интересно. А еще ты редкий придурок, который делает врагами всех , кто отличается мнением от твоего. И я вижу что ты не военный, ты гниляк просидевший в тылу. Так что твое мнение никому не интересно. І бідний ти, бо дурний.
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16.02.2022 14:30 Відповісти
І до чого тут за Порошенка я, чи за Зеленського? На цій сторінці обговорюють зовсім друге. І казати після цього"...Гидотуі тут розносять лише кацапи та порохоботи" якось не гарно. Ви ж теж розвели тут гидоту, так хто Ви? Порохобот чи кацап?
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16.02.2022 14:51 Відповісти
я не тобі писав, а порохоботу "пржевальскому", якому мої слова були адресовані. Чому Ви сприйняли їх як про Вас, не розумію.
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16.02.2022 14:54 Відповісти
Я трохи не те мав на увазі. Я кажу що не має значення за Порошенко хтось, або за Зеленського. Має значення те, що в нас восьмий рік їде війна, а ми замість того щоб захищати Україну від усякого зброду праруського та руського, динодного зневажаємо. Та ще усілякі "преоброженские" нісенітниці верзуть.
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16.02.2022 15:07 Відповісти
Ой дурак, ой дурак. Иди голову лечи, раз тебе мерещится всякое.
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16.02.2022 15:16 Відповісти
Кто ты такой, что ты так выежываешся? Что значит "...Я твое убогое мнение спрашивал..." и "...Но, я твое мнение тоже не спрашивал..."? А твоего мнения кто то спрашивал? Или ты какой-то особенный? Ты боишься что тебя тероборона убьет? А если в Украину кацапье и всякие ЧВК с гиркиными, пушилиными полезут? То их ты не боишься? И еще, если ты удосужился высказать свое мнение, то будь так любезен получить критику в ответ. А на счет теробороны - это очень правильное решение. Там не просто оружие людям в руки дают, там обучают тактике, правильному обращению с оружием, тактической медицине и т.д. Это нужно для того что бы люди могли защитить себя и своих близких в это военное время. А если такие как ты этого не понимают, то и дальше сидите и надейтесь на кого то, а не в первую очередь на себя.
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16.02.2022 14:34 Відповісти
Еще один. Я военный, и слушать дурацкие опусы всех встречных поперечных не буду. По делу никто не пишет, вы все прете тут со своим имхо, при том что не дальновидные вообще. Автомат должен быть у военного точка. В противном случае, будет хаос. И не нужно путать ускоренный курс кмб с вооруженным формированием, позже такие концентрации на руку кацапам. И да, я хочу что бы мои дети спокойно ходили по улице. Мне хватает, что и сейчас по улицам шастают непотные лица и нарушают права глупых людей. А местные идиоты даже не догадываются о чем вообще говорят. Защищать страну нужно правильно, а не дать всем желающим оружие.
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16.02.2022 15:15 Відповісти
для того тероборону і засновують, щоб правильно захищали.
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16.02.2022 15:29 Відповісти
Ну ты и тяжелый. До того как стать военным, ты кем был? Или ты родился военным? И что значит каждому желающему? Для того что бы попасть в тероборону нужно пройти медосмотр и не в военкоме (где медосмотр только слово). В тероборону не всех набирают, к твоему сведению. И что значит ускоренный курс? В теробороне заключают контракт на 3 года. За это время можно обучить любого желающего, или выгнать не желающего. И еще. Добровольцы в 14 году были все военные? Или может мобилизированые тоже только военные были? Что ты несешь военный? Даже кантрачи были по большей части гражданскими. Так не рассказывай мне о том, кто должен защищать, а кто дома сидеть. Опусы он не любит.
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16.02.2022 16:10 Відповісти
Вот когда станешь жертвой произвола таких ребят, тогда обо мне вспомнишь. Вокруг ответственных днем с огнем не найдешь, а на передке твои добробаты сплошная синька была. Не уставные отношения в их числе. В конце концов у нас законы есть, конституция, а долбодятлы предлагают похерить все это, вот потому и нет смысла считаться с опусами.
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16.02.2022 16:21 Відповісти
Так, не все гладко. Але я більше маю довіри добробатам теробороні, чим "профі" від силовиків типу полковника Ківи.
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16.02.2022 16:34 Відповісти
это потому что твои права никто не нарушал никогда. Приведу тебе пример, банальные групки нацгвардейцев бродят по улицам. У моих детей и их друзей отобрали деньги, за что и по чему, не понятно. Так что в жопу такую самоорганизацию. ОПГ в миниатюре.
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16.02.2022 16:46 Відповісти
Ну от. Бачиш. Не завжди профі -це щось біле та пушисте.
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16.02.2022 17:04 Відповісти
"... а на передке твои добробаты сплошная синька была. Не уставные отношения в их числе." - а ты что рядом сидел? Или может тоже бухал и неустовщиной занимался? Что ты несешь? Или ты решил танцы на костях тут устроить? Наши ребята там погибали и погибают, а ты мне тут их с говном решил смешать? Ты ничего не попутал?
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16.02.2022 16:37 Відповісти
Похоже попутал ты, потому что, я там был. И мне после всего что было, противно смотреть на всю эту зеленую бесовщину и клоунаду. Я угробил почки на земле сырой, заработал кучу проблем, пока другие вкусно кушали и плотно какали. И если, я сказал, что нехрен давать аборигенам автоматы, значит есть причина почему не надо. Хотите помочь, не путайтесь под ногами. А за пару дней, никакой простой смертны2 не станет тебе воином, пару снарядов рядом ложатся, пробивает на понос и на этом эффективность новобранца сводится к нулю.
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16.02.2022 16:42 Відповісти
Я вот никак понять не могу, ты доброволец? А может ты мобилизированый? Или кантрач? Объясни мне. Очень хочется понять твою логику. Если доброволец - то ты герой. Потому что пошел в самый тяжелый момент, защищать Украину. Тогда вопрос. На кого ты злишься? На тех кого защищал, кто по твоим словам вкусно кушал и какал? Или на себя, что пошел и стал героем? Но при этом угробил почки и заработал кучу проблем. Так надо было не идти. Или хотя бы не рассказывать о том что все бухали и не воевали. Ты смешиваешь с говном не только память о погибших (которые не бухали, поверь такие были), но и себя показываешь не с лучшей стороны. Если ты мобилизированый - то молодец. Потому что пошел, не спрятался у бабушки в подвале. Тогда вопрос. На кого ты злишься? На тех кто по твоим словам вкусно кушал и какал? Или на себя, что пошел и показал пример другим? Так надо было не идти и тоже вкусно кушать и какать. В чем проблема. Повестку в мусор и мороз минус 40С. Если кантрач - то либо бывший доброволец, либо мобилизированый, либо гражданский? Но это не важно уже. Ты пошел на контракт сам (из-за денег, либо хотел быть военным, либо если не смог найти себя на гражданке). Надо было не идти. Многие ребята вернувшись нашли себя на гражданке. Поверь, я знаю. И с ПТСР-ом они справляются. Так что ответь мне, такому глупому и не понимающему. На кого ты злишься? И не смешивай из-за своей злобы память о парнях, которые там погибли. Тем более если как ты пишешь, что там был. Разберись в себе.
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16.02.2022 17:13 Відповісти
Не хочу много писать, но парней которые там отдавали свое здоровье, я уважаю, очень. Но ты сам знаешь, как ценится жизнь солдата. Все только хайпуют на этом, мол как это важно и ценно. Собрался ты добровольцем, да молодец, ура! Покажи всем пример. Ну показал, испытал глубочайшее чувство достоинства за своей работой. Приехал, а тебе говорят, что вы ваши волонтеры вообще не юридические, вас там быть не должно было. Так что, когда нужно кого то под жопу подложить, так добровольцы ой как нужны.
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16.02.2022 19:04 Відповісти
Да тварь он прокацапская. Пусть ******* за русским кораблем. Разговаривать с ним бесполезно, как с любым гавномозглым латеногим.
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13.03.2022 07:23 Відповісти
Преображенский. Мне кажется, ты прогулял Дом Профсоюзов 2 мая 14 года...
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16.02.2022 21:18 Відповісти
Ну все логічно: якщо люди воюють за цапів, або таких як він підцапників, то вони або партизани, або "апалченци". А якщо проти цапів- то вони бандформування.
******* таких депутатів потрібно ногами і депортувати з пожиттєвою забороною в'їзду до України
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16.02.2022 13:11 Відповісти
Всі члени ОПЗЖ тримають під подушками пов'язки поліцаїв щоб служити окупантам.
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Баканов в душі їх підтримує, але сказати не може, бідолага. Від же в Києві, - рознесуть.
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16.02.2022 13:29 Відповісти
Нужно бить гривной в потилицю.Щоб бомжом став!
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16.02.2022 13:20 Відповісти
⚡ ДУЖЕ ДИВНО, ДЕ БАКАНОВ?
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16.02.2022 13:20 Відповісти
Одесситы, создайте ему условия до конца жизни с единственным маршрутом - ДОМ-АПТЕКА-ДОМ!!!!!!
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16.02.2022 13:21 Відповісти
Мабуть, у президенти збирається. Нє, нуачо, одному з "апалчєнцамі" булаву вже вручили...

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16.02.2022 13:24 Відповісти
В какой стране можно представить, чтоб предатель работал депутатом и свою страну оскорблял! Да примите же вы, депутаты несчастные, соответствующее законодательство. В военное время коллаборационисты, террористы, коррупционеры должны в короткий срок получать самые предельно жесткие приговоры судов
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16.02.2022 13:33 Відповісти
Сейчас в обстановке обострения противостояния с внешним врагом РФ необходимо ливидировать его агентуру внутри Украины и прежде всего прокремлевские партии, деятельность которых направлена против самого существования Украины, как государства. Я говорю о партиях ОПЗЖ и НАШИ. Их деятельность представляет серьезную угрозу безопасности Украины.
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16.02.2022 13:36 Відповісти
Педошария тоже.
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16.02.2022 13:55 Відповісти
Треба приймати закони не про покарання за антисемітизм, а про покарання за антиукраїнські висловлювання і діяння. За україножерство і українофобію.
Цю сволоч, що чекає-не дочекається "асвабадітєлєй" посадити в клітку і нехай там чекає суду. А у воєнний час - розстріляти.
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16.02.2022 13:52 Відповісти
Браво!
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16.02.2022 14:08 Відповісти
Бо такі підлабузники ************* як преображенський ( в коментах) або ось оцей діпутат госдуми-бояться що активісти візьмуть за жопу коллаборантів ватних як він !
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16.02.2022 14:10 Відповісти
Зрадники зникають на шибениці . Або сповзаючи по стіні . Інакше ніяк . Доведено історією.
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16.02.2022 14:36 Відповісти
А як це вони ще в Україні? Вперед, за ківою!
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16.02.2022 15:48 Відповісти
ось тут про жопоблок все https://youtu.be/UYl-Dkf_61A
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16.02.2022 16:05 Відповісти
шкаривский , нацепи цак на свой нос , ублюдок цапский !
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16.02.2022 16:07 Відповісти
Он спутал года, это он о 2012 говорит, когда его пахан овощь стал президентом. Тогда да, все будет даунбас!!!!! Отбирали, запугивали. Этот же хрен в этом и участвовал. Он обыкновенный урка.
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16.02.2022 16:16 Відповісти
Одесса шо за дела ? Почему хрюльник еще не начищеный?
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16.02.2022 18:06 Відповісти
СБУ, контразведка не желает пристально его рассмотреть?!
Откуда такие мысли уйла в его голове взялись? Хорош майнеров искать, когда тут Штирлицы палятся в открытую и их никто не садит.
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16.02.2022 19:21 Відповісти
Створювану державою військову структуру називати "бандформуванням" означає невизнання держави.
Чи може така людина бути депутатом цієї держави (чи її реґіону)?
СБУ мусить узяти у сабжа пояснення, а облрада позбавити депутатства.
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17.02.2022 12:36 Відповісти
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