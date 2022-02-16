Лікарні Києва готові до роботи в умовах можливого вторгнення РФ, - КМДА. ВIДЕО
Заклади охорони здоров’я працюють в режимі надзвичайної ситуації вже 2 роки – з початку пандемії коронавірусу. Тому на сьогодні наші медики готові до будь-яких викликів та ситуацій в умовах можливого вторгнення РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн пресбрифінгу повідомила заступниця голови КМДА з питань охорони здоров’я Ганна Старостенко.
"Наразі усі медичні установи працюють у посиленому режимі та готові до будь-яких надзвичайних ситуацій у місті", – зазначила Ганна Старостенко.
За її словами, усі заклади охорони здоров’я готові до можливого відключення енергозабезпечення і у разі таких ситуацій користуватимуться власними ресурсами, аби медична допомога пацієнтам надавалася безперебійно та у повному обсязі.
"Для забезпечення сталого функціонування у тих закладах охорони здоров’я, що мають операційні, реанімаційні та інші відділення, які потребують постійного електропостачання, встановлені автономні джерела живлення – генератори. Окрім того, столичні лікарні мають резерв профільних ліжок для допомоги різним пацієнтам, а також необхідний запас лікарських засобів, виробів медичного призначення, донорської крові та паливно-мастильних матеріалів", – поінформувала заступниця голови КМДА.
Ганна Старостенко також нагадала, що у Києві працює єдина система екстреної медичної допомоги, що об’єднує Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, приймальні відділення міських клінічних лікарень, а також спеціалізовані кабінети невідкладної медичної допомоги в інших медустановах.
"У Києві працює одна з найкращих систем екстреної медичної допомоги. Тож, Київ готовий до надзвичайних ситуацій. Наш Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечений резервом ліків та виробів медичного призначення як мінімум на місяць, а відділ медицини катастроф – на 2 місяці, резервом компонентів крові – на тиждень", – додала вона та закликала зберігати спокій, а також дбати про власне здоров’я та здоров’я своїх рідних.
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Так можешь проедешься с журналистами и покажешь дизель-генераторы, запасы топлива, запасы медикаментов и расходных материалов?
Врали, врёте и дальше будете врать! Т.к. знаете, что за это враньё вам ничего не будет.
Я конечно за оптимистические прогнозы и позитивный настрой, но это уже явный перебор.