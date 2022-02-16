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Лікарні Києва готові до роботи в умовах можливого вторгнення РФ, - КМДА. ВIДЕО

Заклади охорони здоров’я працюють в режимі надзвичайної ситуації вже 2 роки – з початку пандемії коронавірусу. Тому на сьогодні наші медики готові до будь-яких викликів та ситуацій в умовах можливого вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн пресбрифінгу повідомила заступниця голови КМДА з питань охорони здоров’я Ганна Старостенко.

"Наразі усі медичні установи працюють у посиленому режимі та готові до будь-яких надзвичайних ситуацій у місті", – зазначила Ганна Старостенко.

За її словами, усі заклади охорони здоров’я готові до можливого відключення енергозабезпечення і у разі таких ситуацій користуватимуться власними ресурсами, аби медична допомога пацієнтам надавалася безперебійно та у повному обсязі.

"Для забезпечення сталого функціонування у тих закладах охорони здоров’я, що мають операційні, реанімаційні та інші відділення, які потребують постійного електропостачання, встановлені автономні джерела живлення – генератори. Окрім того, столичні лікарні мають резерв профільних ліжок для допомоги різним пацієнтам, а також необхідний запас лікарських засобів, виробів медичного призначення, донорської крові та паливно-мастильних матеріалів", – поінформувала заступниця голови КМДА.

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Ганна Старостенко також нагадала, що у Києві працює єдина система екстреної медичної допомоги, що об’єднує Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, приймальні відділення міських клінічних лікарень, а також спеціалізовані кабінети невідкладної медичної допомоги в інших медустановах.

"У Києві працює одна з найкращих систем екстреної медичної допомоги. Тож, Київ готовий до надзвичайних ситуацій. Наш Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечений резервом ліків та виробів медичного призначення як мінімум на місяць, а відділ медицини катастроф – на 2 місяці, резервом компонентів крові – на тиждень", – додала вона та закликала зберігати спокій, а також дбати про власне здоров’я та здоров’я своїх рідних.

лікарня (1359) вторгнення (380) КМДА (2370) росія (65162)


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Топ коментарі
+2
То "нападе" переноситься на яке число?
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16.02.2022 13:04
+2
Серьёзно? "Готовы"?
Так можешь проедешься с журналистами и покажешь дизель-генераторы, запасы топлива, запасы медикаментов и расходных материалов?
Врали, врёте и дальше будете врать! Т.к. знаете, что за это враньё вам ничего не будет.
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16.02.2022 13:18
+1
Тепер - "у будь який час".
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16.02.2022 13:09
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То "нападе" переноситься на яке число?
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16.02.2022 13:04 Відповісти
Тепер - "у будь який час".
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16.02.2022 13:09 Відповісти
Ну власне так вже восьмий рік. Можна тільки казати про рівень ступеня виродігдності.
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16.02.2022 13:33 Відповісти
Для того щоб лікарні могли працювати без енергоживлення, потрібно щоб вони побудували біля себе генераторні підстанції в яких буде стояти по кілька генераторів та сотні кіловат. Генераторів має бути кілька бо один генератор не зможе працювати постійно 24/7, його потрібно буде зупиняти на техобслуговування і щоб він не перегрівся. Тому оптимальна кількість генераторів 3 і більше. Крім генераторних підстанцій електромережа лікарні має мати акумуляторну і систему безперебійного живлення. Фактично має бути 2-3 величезних UPS які працюють паралельно і видають напругу на аварійне освітлення та критичні медичні прилади, які підключені окремою проводкою в яку неможливо включити обігрівачі та побутові електроприлади. Отже має бути по лікарням зроблена окрема безперебійна електропроводка, система безперервного електроживлення, акумуляторна, генераторна підстанція. Мають бути чергові генераторщики, енергетики, електрики, які будуть обслуговувати все це електрогосподарство! Ну і звичайно на все це має бути проектна документація на модернізацію існуючої електромережі лікарні, погоджена з обленерго, пожежними, екологією, мін. охорони здоров'я та іншими структурами. І все переобладнання лікарні має бути зроблено відповідно до проекту і введено в експлуатацію відповідно до законодавства! Тому можна сказати що КМДА робит брехливі заяви, лікарні Києва та всієї України не мають відповідного обладнання і не готові до роботи в умовах бойових дій з постійним відключенням електрики!
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16.02.2022 14:10 Відповісти
Ой скільки Ви наговорили. А можна простіше? Наприклад пересувний дизель генератор на 100кВт? Чи більше в разі потреби.
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16.02.2022 14:15 Відповісти
Для того щоб підключати потужний генератор до електромережі лікарні потрібно поставити стабілізатор або UPS який буде згладжувати всі гармоніки та всплески напруги та токів і не дасть спалити неймовірно дороге медичне обладнання! А для цього потрібна величезна акумуляторна батарея яка буде буфером для генератора. Безперебійник буде розкладати перемінний струм в постійний подавати його на батарею. а з батареї +220 та -220 буде формувати високостабілізований перемінний струм для обладнання лікарні. А вже цей високостабілізований струм буде з ізольованим нулем, тобто кожен провід буде небезпечний для людини і потрібно переробляти всю проводку, відриваючі нулі від заземлення в щитках та розетках і переобучати персонал роботі з елеткросистемою з ізольованим нулем!!!!!!
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16.02.2022 14:24 Відповісти
Серьёзно? "Готовы"?
Так можешь проедешься с журналистами и покажешь дизель-генераторы, запасы топлива, запасы медикаментов и расходных материалов?
Врали, врёте и дальше будете врать! Т.к. знаете, что за это враньё вам ничего не будет.
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16.02.2022 13:18 Відповісти
А що не кажіть, та кремлівський коротун таки побачив, що Україна йому вже не слабкий горішок, на який варто лише натиснути, а п'ята колона вже йому не поміч...
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16.02.2022 14:02 Відповісти
А резерв медичних працівників мають лікарні? Ще не всіх оптимізували?
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16.02.2022 14:08 Відповісти
https://enovosty.com/society/full/1202-kievskie-***************-vremen-xolodnoj-vojny-naxodyatsya-v-uzhasnom-sostoyanii-foto КМДА и Кличко лично врут киевлянам насчет бомбоубежищ !
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16.02.2022 14:41 Відповісти
Вторжения в РФ?
Я конечно за оптимистические прогнозы и позитивный настрой, но это уже явный перебор.
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16.02.2022 15:46 Відповісти
Що, гої, про барановірус вже забули? Чи вас треба ще чимось налякати?
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16.02.2022 15:55 Відповісти
Уже были чемпионами по борьбе с COVID, знаем!!!!
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17.02.2022 09:12 Відповісти
 
 