"Продам гараж на Соломі": квадрокоптер з оголошенням та контактним номером посольства РФ з'явився у прямій трансляції з Майдану, організованій Reuters в очікуванні війни. ВIДЕО
У прямій трансляції з Майдану, організованій Reuters в очікуванні війни, з'явився квадрокоптер з оголошенням про продаж гаража та контактним номером посольства Росії в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оголошення було написано на шматку картонного паперу і було в ефірі прямої трансляції кілька хвилин.
"Продам гараж на Соломі" йшлося в оголошенні. Номер, що вказаний в оголошення збігається з контактним номером посольства РФ в Україні, яке розташоване у Солом'янському районі Києва.
Топ коментарі
+54 Стівен Стрибай
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+18 Яр Холодний
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+13 Nature of Ukraine
показати весь коментар16.02.2022 14:18
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Для ддос-атаки надо не меньше ТРЕХ квадрокоптеров.
абортанесчастного случая на стройке, которая с тех пор ходит и всегда улыбается.
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- А на 36-ю у нас не сядешь. Я лучше на трамвае.
- ОК, жду!
Продам гараж - комерційне оголошення ?
"Да я вам еще раз говорю, вы ошиблись номером. Какой гараж? Проверьте номер. Всего доброго".
Я там вообще ни одной буквы разобрать не могу.
Или где-то есть лучше качество?