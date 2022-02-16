"Продам гараж на Соломі": квадрокоптер з оголошенням та контактним номером посольства РФ з'явився у прямій трансляції з Майдану, організованій Reuters в очікуванні війни. ВIДЕО

У прямій трансляції з Майдану, організованій Reuters в очікуванні війни, з'явився квадрокоптер з оголошенням про продаж гаража та контактним номером посольства Росії в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оголошення було написано на шматку картонного паперу і було в ефірі прямої трансляції кілька хвилин.

"Продам гараж на Соломі" йшлося в оголошенні. Номер, що вказаний в оголошення збігається з контактним номером посольства РФ в Україні, яке розташоване у Солом'янському районі Києва.

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