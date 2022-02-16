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Тактична авіація ЗСУ під час навчань "Заметіль-2022" відпрацьовує удари по танкових колонах умовного супротивника. ВIДЕО

Тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ під час навчань "Заметіль-2022" відпрацювала завдавання ракетно-бомбових ударів по танкових колонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на службу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України.

"На авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України "Заметіль – 2022" тривають практичні дії тактичної авіації Повітряних Сил. Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника", - йдеться в повідомленні.

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"Використовуються авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет – до боєприпасів вагою 500 кг", - додали в Командуванні.

"Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначає роботу військових льотчиків, адже усі цілі – знищено!" - зазначається в повідомленні.

Автор: 

авіація (4123) військові навчання (2775) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+65
ЗСУ-шана та повага...
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16.02.2022 16:49
+22
да, но сейчас им противостоит регулярная Украинская Армия, которая тоже имеет тяжелое вооружение
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16.02.2022 17:08
+18
кацапская салдатня в количестве 150 тысяч рыл 2 месяца штурмовала Джохар, который защищали жители! В Ичкерии даже не было регулярной армии
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16.02.2022 16:58
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москва будет разрушена.
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16.02.2022 17:53 Відповісти
Видели на 3:18? Между взрывами бурятская душа условно и на халяву получила контромарку на концерт Кобзона и понеслась в русский рай с колбасой по 2.20.
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16.02.2022 17:59 Відповісти
А где су-25? Они вроде более приспособлены шмалять по танкам + их у Украины было некоторое количество.
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16.02.2022 18:00 Відповісти
Нормально отбомбились. Блин, берегите летчиков - это штучный товар. И зарплаты им повысьте наконец-то!
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16.02.2022 18:09 Відповісти
уже повысили. Лучшей деморализации армии не было никогда.
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16.02.2022 22:42 Відповісти
Походу, без высокоточного оружия, наша авиация это просто летающие мишени.
У кацапов танковые колоны прикрывают множество ЗРК: атаковать подобную цель пушками, НУРсами и свободнопадающими бомбами, это просто безумие и жест отчаяния!
Надо делать акцент на беспилотниках и развивать свою систему ПВО.
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16.02.2022 18:10 Відповісти
ФАБами по танкам це не має ніякої прицільності і витратно. Але, маємо те що маємо. В ПС США для цього є спеціальні самонавідні ********** - ракети по танкам. Один літак і всіх танків немає, здається по вісім таких ракет бере F-15.
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16.02.2022 18:17 Відповісти
А ще у ВПС США є А-10 "Тандерболти" з високоточними засобами ураження
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17.02.2022 00:35 Відповісти
С"ка які нісенітниці! Вони нехай спочатку вистоять проти ворожої авіації яка піде в першу чергу, а для танків є інша зброя! Може потрібно тренуватсь протистояти ворожій авіації? Зе-д"біли й армію знищать!
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16.02.2022 18:21 Відповісти
Дуже, ну дужє файно!
А до цих МІгив та Сушок, ще б десятка чотири Ф-15 та по пару десятків Ф-35 та "міражів" і можна було б вже орків до самої границі ростовської погнати...
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16.02.2022 18:22 Відповісти
Когда вся страна - в котле, суетно на авиацию уповать. Украина простреливается насквозь с трех сторон.
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16.02.2022 18:30 Відповісти
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16.02.2022 18:22 Відповісти
До одного места оно конечно. С касапами так летать никто не даст. Десяток байрактаров превратили бы эту всю колону в лом точечными ударами. И дешевле и эффективнее. Современная авиация это классно, но это и неприлично дорого для нас и опять таки в условиях плотной работы, даже совкового пво, очень проблематично. Лучше эти деньги на то же пво потратить, и в беспилотники вкладываться.
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16.02.2022 18:59 Відповісти
и не мешало бы подрядчиков "Большого крадивництва" вместе с техникой переместить на аэродромы,на случай ремонта ВПП после касабских бомбежек. оборудование капониров,рытье окопов и проч.
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16.02.2022 21:57 Відповісти
Головна мета України, коли ворог почне атаку, це перенесення війни на територію ворога!
Масований обстріл ворожої території + диверсійні групи ! Територія ворога має теж палати !
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16.02.2022 19:16 Відповісти
Так сяк. На порядок краще чим було і можна це вважати навіть непоганим результатом, але на даний час це результат так сяк бо ракети які можна наводити із бпла попадатимуть прямо в машину, а не поруч із нею. Тобто бомби показали круту як для армії ссср точність але так собі результат для армії де є байрактари...
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16.02.2022 19:23 Відповісти
Колони ворога ефективніше Байрактарами лупити!
Вони супер ефективні на цей час.
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16.02.2022 19:34 Відповісти
Ні. Ефективніше їх бомбити дронами камікадзе та ракетами типу Грома (з чим побільшою бойовою частиною) випущеними із землі десь далеко, але наведеними на колону Байрактарами, PD та іншим. Тому що у Байрактарів бк малий. Але ось навести ОТРК чи навіть ракету із тактичним атомним зарядом що анігілює зараз сотні одиниць техніки та відправить у пекло тисячі членів екіпажу - вони легко здатні.

Ось Байрактарами треба вибивати ППО та ПРО що прикриває колону.

І ще б дуже сильно знадобились Гекати, Кольчуги та інше наприклад щось на основі АФАР щоб була можливість знищити чи не допустити прикриття колон росіянами в повітрі. Бо якщо колони будуть прикривати винищувачі, то Байрактарам буде дуже важко знищити ПРО колони. А як наслідок і ОТРК буде проблемно застосувати. Звичайно винищувачі у прикритті колони не всесильні і банально кількістю Байрактарів заходячи з різних сторін можна буде легко знищувати ПРО колони, але не завжди так зайти з різних сторін можливо.
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16.02.2022 19:54 Відповісти
В случае полномасштабной войны, никто им не даст подойти к танковой колонне и отбомбиться. А уж каковы будут результаты такой бомбёжки времён ВМВ, если им таки дадут такую возможность, это отдельный разговор.
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16.02.2022 19:28 Відповісти
Да, в небе постоянно будут кацапские истребители и самолёты ДРЛО. Шансы сушек, мигов, байрактаров приблизиться к колоннам будут исчезающе малы.
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16.02.2022 19:55 Відповісти
В України є дрони аналоги байрактарів що здатні підніматись в повітря із чистого поля чи навіть по серед лісу. За допомогою них, навіть без подавлення ворожої авіації нашими ппо, всеодно буде можна навести отрк.
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16.02.2022 20:23 Відповісти
Неточні удари... Треба визначити вразливі об"єкти інфраструктури на території ворога і краще старатись бити по них. Паніка і війна має прийти на територію ворога, це є основна задача!
Московити і їх шістки бульбаші мають відчути на своїй шкурі війну, якщо вони нападуть на Україну!
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16.02.2022 19:30 Відповісти
А если вдруг лётчик заболеет, тактическая авиация ВСУ отменится или состоится?
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16.02.2022 19:57 Відповісти
Ольгинец штоле? Напоминаю - водкі нєт.
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16.02.2022 21:10 Відповісти
У наших літунів можливо найскладніше завдання, враховуючи кількість ординської авіації.
Бережи вас Боже.
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16.02.2022 20:04 Відповісти
найскладніше завдання, враховуючи кількість ординської авіації, це у протиповітряної оборони
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16.02.2022 20:30 Відповісти
до речі в Солоніна був відосік про авіацію проти танків у ВВ2...пошукайте на ютубі кому цікаво. Авіація і бомбометання не ефективні проти танків.
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16.02.2022 20:11 Відповісти
Вот тема. Из самолетов АН, переоборудовать их, сделать из них бомбордировщики же можно.
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16.02.2022 20:19 Відповісти
Слабенько, нет прицельного огня управляемыми противотанковыми ракетами. НУРС и бомбы не лучшее оружие против танков
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16.02.2022 20:28 Відповісти
Я вроде там видел байрактар на видео. Когда байрактары уничтожат ПВО вокруг колоны танков и машин. Как раз кассетные боеприпасы само то они бьют по большой площади и от них не скрыться. Не пулять же высокоточными ракетами по живой силе
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16.02.2022 20:48 Відповісти
Для живой силы есть системы залпового огня типо град, ураган, смерч, которые отстреляются издалека по площадям и уйдут без потерь в отличие от самолетов.
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17.02.2022 01:47 Відповісти
А потом прилетит пара-тройка Байрактаров и подобивает выживших и обосравшихся. ПВО к тому времени будет уже или разбито градами или обосрано и сбежавшее
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17.02.2022 01:52 Відповісти
Все зависит от ситуации. Если надо быстро. То самолеты лучше. Ведь системы залпового огня нужно перебросить еще в нужную точку. А враг тоже не стоит на месте. И можно использовать инфу того же байрактара и вывести самолеты на точку, где они отработают. Что избежать потерь от ПВО, по им может отработать байрактар и кроме того они могут идти на цель на небольшой высоте. Где их ПВО не обнаружит. 100-150 м. Так делает Израиль против кацапских ПВО. Пример тому как был уничтожен реактор в Иране. Истребители вышли на цель на высоте 100 м. Их было 5 шт. Отработали и так же ушли.
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17.02.2022 06:18 Відповісти
Слава ЗСУ!
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16.02.2022 20:30 Відповісти
- Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались…
- А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села…
- Э, нет! А воздух? Другой. А небо - голубее. И земля зеленее!
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16.02.2022 20:42 Відповісти
Запрещённые фильмы....😍
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16.02.2022 21:20 Відповісти
Молодцы хлопцы. Глаз радуется.
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16.02.2022 21:08 Відповісти
по верховній зраді трошки відпрацюйте ... будемо дуже вдячні! Слава ВСУ!
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16.02.2022 21:40 Відповісти
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