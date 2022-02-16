Тактична авіація ЗСУ під час навчань "Заметіль-2022" відпрацьовує удари по танкових колонах умовного супротивника. ВIДЕО
Тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ під час навчань "Заметіль-2022" відпрацювала завдавання ракетно-бомбових ударів по танкових колонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на службу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України.
"На авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України "Заметіль – 2022" тривають практичні дії тактичної авіації Повітряних Сил. Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника", - йдеться в повідомленні.
"Використовуються авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет – до боєприпасів вагою 500 кг", - додали в Командуванні.
"Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначає роботу військових льотчиків, адже усі цілі – знищено!" - зазначається в повідомленні.
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У кацапов танковые колоны прикрывают множество ЗРК: атаковать подобную цель пушками, НУРсами и свободнопадающими бомбами, это просто безумие и жест отчаяния!
Надо делать акцент на беспилотниках и развивать свою систему ПВО.
А до цих МІгив та Сушок, ще б десятка чотири Ф-15 та по пару десятків Ф-35 та "міражів" і можна було б вже орків до самої границі ростовської погнати...
Масований обстріл ворожої території + диверсійні групи ! Територія ворога має теж палати !
Вони супер ефективні на цей час.
Ось Байрактарами треба вибивати ППО та ПРО що прикриває колону.
І ще б дуже сильно знадобились Гекати, Кольчуги та інше наприклад щось на основі АФАР щоб була можливість знищити чи не допустити прикриття колон росіянами в повітрі. Бо якщо колони будуть прикривати винищувачі, то Байрактарам буде дуже важко знищити ПРО колони. А як наслідок і ОТРК буде проблемно застосувати. Звичайно винищувачі у прикритті колони не всесильні і банально кількістю Байрактарів заходячи з різних сторін можна буде легко знищувати ПРО колони, але не завжди так зайти з різних сторін можливо.
Московити і їх шістки бульбаші мають відчути на своїй шкурі війну, якщо вони нападуть на Україну!
Бережи вас Боже.
- А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села…
- Э, нет! А воздух? Другой. А небо - голубее. И земля зеленее!