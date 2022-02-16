Тактична авіація ЗСУ під час навчань "Заметіль-2022" відпрацьовує удари по танкових колонах умовного супротивника. ВIДЕО

Тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ під час навчань "Заметіль-2022" відпрацювала завдавання ракетно-бомбових ударів по танкових колонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на службу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України.

"На авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України "Заметіль – 2022" тривають практичні дії тактичної авіації Повітряних Сил. Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника", - йдеться в повідомленні.

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"Використовуються авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет – до боєприпасів вагою 500 кг", - додали в Командуванні.

"Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначає роботу військових льотчиків, адже усі цілі – знищено!" - зазначається в повідомленні.