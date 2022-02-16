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"Без цензури наживо": США і НАТО перемогли Росію; план "Б" Росії щодо України. ВIДЕО

Як Байден переміг Росію, чому британці вчать владу і який план "Б" Росії щодо України?

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на традиційному стрімі "Без цензури наживо" для Цензор.НЕТ обговорять, як США, НАТО і Україна перемагають Росію у гібридній війні.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+5
Ничего не должна. И не факт, шо не пригодится - страна-помойка никуда не делась.
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16.02.2022 21:37
+4
Вже перемогли? То в нас день побєди?
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16.02.2022 20:49
+3
У нас зелене "єднання".
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16.02.2022 20:53
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Вже перемогли? То в нас день побєди?
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16.02.2022 20:49 Відповісти
У нас зелене "єднання".
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16.02.2022 20:53 Відповісти
Зеленi свята у нас существуют испокон веков, зебилы и рядом не стояли, бо цi свята для духовно богатых.
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16.02.2022 21:03 Відповісти
Уявляєте, як слуги спаплюжать зелену ідею! На десятиліття.
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22.02.2022 13:47 Відповісти
Так Зельц же еще позавчера назначил...
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16.02.2022 20:57 Відповісти
Кого?
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16.02.2022 20:58 Відповісти
Дєнь побєди...
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16.02.2022 21:33 Відповісти
По нобелевке мира всем причастным! Ура! Хвост машет собакой.
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16.02.2022 21:03 Відповісти
Победа будет когда Крым и Домбасс вернётся.
Тактическая победа есть,газовый измор Европа переживет и ближе к лету будут приниматься решения не в пользу газмяса, Европа потеряли много денег благодаря газмясу,они этого им не простят. ***** подробно дали понять ,что так делать как он делает больно для своего зада, вчера Байден в своем выступлении сказал что вазелина не будет. Кабаев немного вернулся в реальность, потому и сидит так далеко даже от своих людей. россия экспортно зависимая страна и этот дебил уже не может решать вопросы , к нему просто нет доверия,а бизнес так не строиться
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16.02.2022 22:11 Відповісти
Почему, когда встречаются с комиком, сами становятся комиками?
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16.02.2022 20:49 Відповісти
Sex Education@nakhiba·6 ч

Всі пойняли, що гараж на соломі - це русняве посольство?

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16.02.2022 21:01 Відповісти
Наконец-то вдуплили.
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16.02.2022 21:04 Відповісти
Пойняли, не сумнiвайся😁
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16.02.2022 21:04 Відповісти
Подумал на перекуре и согласился, вот такая должна быть война в 3000 тысячилетии, не пересекаючись, не видя друг друга, покачали мышцами и разошлись и все себя считают победителями. Пора давно переходить на вертуальность. Лучше воевать на сайте, кто кого.
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16.02.2022 21:08 Відповісти
Конфлікту в 2007 році по Евроінтеграції між ВАЮ й ЮВТ не існувало . Тим більш й Яценюк тут не до чого . Усі підписали й дуже охоче .

Конфлікт був навколо газа Фірташа . Ющенко захищав олігархат -- й Фірташа : особисто .
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16.02.2022 21:19 Відповісти
Интересно сколько теперь Украина должна за всё поставленное оружие которое не пригодилось.
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16.02.2022 21:28 Відповісти
Оно может пригодится завтра...
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16.02.2022 21:35 Відповісти
Ничего не должна. И не факт, шо не пригодится - страна-помойка никуда не делась.
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16.02.2022 21:37 Відповісти
Это за не бесплатно. Только на таких ресурсах вам об этом не пишут. Как Чехия действительно там какие-то снаряды подарила сразу акцентировали внимание, что халява. А про 10 самолётов ни слова о подарках.
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17.02.2022 03:40 Відповісти
Ты сразу с 5 ников строчишь, русский? Или там вся твоя семье Сарычевых?
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17.02.2022 04:11 Відповісти
Варум вы таки интересуетесь?
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16.02.2022 21:41 Відповісти
Саша Сравяйцями, а воно тебе гребе ?
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16.02.2022 22:33 Відповісти
Оружие всегда пригодится с такими соседями
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16.02.2022 21:32 Відповісти
Байден победил росию ? А он об этом знает ?
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16.02.2022 22:31 Відповісти
Вот зараз ,на хвилі непонятноі ейфоріі якраз найзручніший момент для Мордора нанести удар. Дивіться щоб завтра ,в четвер, всі не плакали. Не треба святкувати бо ше нічого насправді не покращилось
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16.02.2022 23:30 Відповісти
 
 