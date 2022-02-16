"Без цензури наживо": США і НАТО перемогли Росію; план "Б" Росії щодо України. ВIДЕО

Як Байден переміг Росію, чому британці вчать владу і який план "Б" Росії щодо України?

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на традиційному стрімі "Без цензури наживо" для Цензор.НЕТ обговорять, як США, НАТО і Україна перемагають Росію у гібридній війні.