"Без цензури наживо": США і НАТО перемогли Росію; план "Б" Росії щодо України. ВIДЕО
Як Байден переміг Росію, чому британці вчать владу і який план "Б" Росії щодо України?
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на традиційному стрімі "Без цензури наживо" для Цензор.НЕТ обговорять, як США, НАТО і Україна перемагають Росію у гібридній війні.
Топ коментарі
+5 Maxim Ak-Murza
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показати весь коментар16.02.2022 20:53
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Тактическая победа есть,газовый измор Европа переживет и ближе к лету будут приниматься решения не в пользу газмяса, Европа потеряли много денег благодаря газмясу,они этого им не простят. ***** подробно дали понять ,что так делать как он делает больно для своего зада, вчера Байден в своем выступлении сказал что вазелина не будет. Кабаев немного вернулся в реальность, потому и сидит так далеко даже от своих людей. россия экспортно зависимая страна и этот дебил уже не может решать вопросы , к нему просто нет доверия,а бизнес так не строиться
Всі пойняли, що гараж на соломі - це русняве посольство?
Конфлікт був навколо газа Фірташа . Ющенко захищав олігархат -- й Фірташа : особисто .