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"Ваша перемога - це наша перемога, ваша свобода - це наша свобода", - грузинські митці звернулися до українців. ВIДЕО

Відомі грузинські актори, режисери, музиканти, спортсмени та громадські діячі звернулися до українців зі словами підтримки.

Їхній відеоролик опубікований в офіційному твіттері Грузії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст звернення грузинських друзів до українців.

"Брати і сестри, ми з тривогою спостерігаємо за агресією путінської Росії проти гордої і незалежної України. Узурпатору потрібне чергове кровопролиття в сусідній державі, щоб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем.

Із надією спостерігаємо, що сьогодні весь світ мобілізований як ніколи, і віримо, що людство повстане проти зла і не допустить несправедливості. Закликаємо та просимо в усіх цивілізованих країн, хто має можливість і бажання зупинити агресора: стати поруч з героїчним українським народом і державою.

Віримо, що в цю історичну мить український народ буде твердим, єдиним і безстрашним, як це було завжди у важкі часи для України. У Грузії знають, що ваш успіх – це і наш успіх, ваша перемога – наша перемога, ваша свобода – це наша свобода. Ми разом проходимо цей складний шлях до свободи.

Населення Грузії завжди підтримувало і буде підтримувати Україну та народ. Слава Україні! Героям слава! Нехай живе вільна Україна, нехай живе вільна Грузія!".

Автор: 

Грузія (1844) Катамадзе Ніно (3) Кікабідзе Вахтанг (13) звернення (604) українці (2539) підтримка (603)


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Топ коментарі
+69
Грузини , наші ДРУЗІ 👍🏼💪🙏🏼
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17.02.2022 01:27
+44
Настане час, коли ми будемо відспівувати , московію- і запивати Кіндзмараулі, на попелищі кремля!!!
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17.02.2022 01:34
+42
🇺🇦🤝🇬🇪
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17.02.2022 01:20
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🇺🇦🤝🇬🇪
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17.02.2022 01:20 Відповісти
Грузини , наші ДРУЗІ 👍🏼💪🙏🏼
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17.02.2022 01:27 Відповісти
Настане час, коли ми будемо відспівувати , московію- і запивати Кіндзмараулі, на попелищі кремля!!!
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17.02.2022 01:34 Відповісти
Чеченцы с чукчами?
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17.02.2022 09:02 Відповісти
чеченцы с чукчами
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17.02.2022 21:00 Відповісти
მადლობა! Дякуємо!
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17.02.2022 01:49 Відповісти
Дякую, але основне, ваших злодіїв та *******- тримайте у ваших же в'язницях.
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17.02.2022 01:51 Відповісти
Очень теплые и приятные слова поддержки и не только слова от тех кто помогал и помогает Украине в тяжелые для наших стран времена в нашей общей истории .попытки диктаторов РФ.. сломить и покорить наши народы.обьединившись. нас никому не запугать и не сломить! Слава нашим защитникам в противостоянии общего врага!
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17.02.2022 01:56 Відповісти
Дякуємо!
За нашу та вашу Свободу!
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17.02.2022 03:06 Відповісти
Хай буде так!
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17.02.2022 06:48 Відповісти
Грузини на собі відчули ,,обійми" братів руських,жаль що весь світ тоді пожертвував ними,щоб задовольнити росію!!
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17.02.2022 06:51 Відповісти
Сакартвело!
💛💙
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17.02.2022 07:21 Відповісти
Дякуємо, нашим вірним Друзям грузинам!
Любимо Грузію і її Народ!
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17.02.2022 07:39 Відповісти
Дякуємо, друзі! Але Зепоц і Агрохімія сказали, що то все нагнітання і фейк. Тому у нас підготовка до шашликів і дня перемоги ссср у вв2.
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17.02.2022 08:12 Відповісти
Лучше отпустите Мишу.
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17.02.2022 08:27 Відповісти
Тоді звільніть громадянина України з в`язниці.
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17.02.2022 08:30 Відповісти
Я проти.
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17.02.2022 12:03 Відповісти
Офіційний Тбілісі мовчить, ні пари з уст..Негарно якось.
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17.02.2022 08:41 Відповісти
до слез
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17.02.2022 08:45 Відповісти
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17.02.2022 08:48 Відповісти
Конечно, абсолютное большинство населения Грузии поддерживают Украину. Это очевидно ,как 2+2=4. И правительство постоянно об этом говорит - просто не выпендривается как те клоуны, которые хотят показать свою "безграничную любовь".
"Деятели", которые записали клип, все являются марионетками Саакашвили (он их содержит - в том числе старенького Бубу Кикабидзе). Они просто спекулируют на очень серьезной ситуации в Украине, желая показать, что они "поддерживают Украину больше", чем правительство, так как правительство является сторонниками Путина и т.д. Считайте, что это просто клип он клоуна Миши.
Поэтому большая часть населения относится к подобным клипам отрицательно - не потому, что мы не поддерживаем Украину. А потому, что Саакашвили, спекулирует абсолютно всем, чем можно. А его действия только ориентированы на личный интерес (внутриполитическая обстановка) и ничего общего не имеют с Украиной.
Напомню, как он в свое время "поддержал" Тимошенко против Януковича и прислал к вам своих зондеров ("боеспособных мужчин", как он сказал Юле по телефону) во время выборов. Его абсолютно безответственное поведение как раз сыграло на руку Януковичу, который потом говорил - вот видите, чем заняты Юля и ей подобные.
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17.02.2022 09:48 Відповісти
Кацапотроль під грузинським прапором ригнув. Джон сільвер 1, тобі твоєю культею хтось мабуть по голові настукав.
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17.02.2022 11:02 Відповісти
Реакция ваша конечно понятна. Сейчас вы к сожалению не можете здраво воспринимать то, о чем я говорю. Не обижаюсь. Со временем поймете.
Еще раз: этот клип снял Саакашвили для самопиара. Так как он спекулирует всегда и на всем.
Вряд ли интересны детали о каждом "деятеле" в этом клипе - для нас, которые их хорошо знают, данное их выступление просто фарс Миши.
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18.02.2022 23:01 Відповісти
Кацапотроль під грузинським прапором ригнув.
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17.02.2022 14:32 Відповісти
Щиро дякуємо за вашу підтримку !!!
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17.02.2022 10:10 Відповісти
საქართველოს გაუმარჯოს
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17.02.2022 10:26 Відповісти
Бережи його, Господи!
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17.02.2022 10:28 Відповісти
 
 