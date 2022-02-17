"Ваша перемога - це наша перемога, ваша свобода - це наша свобода", - грузинські митці звернулися до українців. ВIДЕО

Відомі грузинські актори, режисери, музиканти, спортсмени та громадські діячі звернулися до українців зі словами підтримки.

Їхній відеоролик опубікований в офіційному твіттері Грузії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст звернення грузинських друзів до українців.

"Брати і сестри, ми з тривогою спостерігаємо за агресією путінської Росії проти гордої і незалежної України. Узурпатору потрібне чергове кровопролиття в сусідній державі, щоб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем.

Із надією спостерігаємо, що сьогодні весь світ мобілізований як ніколи, і віримо, що людство повстане проти зла і не допустить несправедливості. Закликаємо та просимо в усіх цивілізованих країн, хто має можливість і бажання зупинити агресора: стати поруч з героїчним українським народом і державою.

Віримо, що в цю історичну мить український народ буде твердим, єдиним і безстрашним, як це було завжди у важкі часи для України. У Грузії знають, що ваш успіх – це і наш успіх, ваша перемога – наша перемога, ваша свобода – це наша свобода. Ми разом проходимо цей складний шлях до свободи.

Населення Грузії завжди підтримувало і буде підтримувати Україну та народ. Слава Україні! Героям слава! Нехай живе вільна Україна, нехай живе вільна Грузія!".