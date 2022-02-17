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79-річна Валентина Константиновська, яка потрапила на першу шпальту The Times, про підготовку в теробороні: "Я повинна допомагати чим можу. Може прийдеться і колись постріляти". ВIДЕО

Нещодавно кадри з військової підготовки 79-річної Валентини Константиновської з Маріуполя потрапили на першу шпальту The Times. ЗМІ розповіли історію волонтерки.

79-річна волонтерка з Маріуполя вчиться стріляти та збирати-розбирати автомат. Нещодавно записалася до батальйону територіальної оборони, їздить на навчання та стрілецькі дні. А у вільний від військового вишколу час допомагає українським бійцям, пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Валентина Константиновська все життя пропрацювала економісткою. З 2014 року допомагає військовослужбовцям, які несуть службу на передовій.

Жінка розповіла, що волонтерством почали займатися разом з донькою.

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"Жарила пиріжки, варила борщі, супи. Хтось возив на фронт, хтось возив у госпіталь", — згадує Валентина.

Згодом, каже пані Валентина, знайшлися однодумці, об’єднали зусилля. Одні готували їжу вдома, інші відвозили її на фронт. Містяни віддавали вживаний одяг. Волонтери перешивали його для потреб військових.

Допомагати українським захисникам, каже жінка, продовжують і досі. Плетуть захисні сітки, шиють балаклави.

Восени пані Валентина записалася до батальйону територіальної оборони. Відвідує всі збори та навчання. Під час одного з таких військових вишколів її сфотографували журналісти. Світлина розлетілася соцмережами. Потрапила на обкладинки міжнародних видань. Нещодавно пані Валентина навчилася збирати та розбирати автомат, каже це була її мрія.

"Я громадянка своєї країни, я українка, а в українців — ген спротиву, ген свободи, перемоги. Ось з цим я пішла. Я повинна допомагати чим можу. А може прийдеться мені десь і колись постріляти. Я ж не знаю, як воно складеться", — каже Валентина.

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Зброю, говорить пані Валентина, опановуватиме і надалі. Каже готова стати на захист української землі й дати відсіч ворогу чим зможе.

Автор: 

Маріуполь (3230) волонтери (1332) тероборона (386)


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Топ коментарі
+75
чудова справжня україночка з Україною в серці та вільним розумом!
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17.02.2022 09:10
+54
Готовность сопротивляться, воевать - лучший рецепт от хрюсского мира.
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17.02.2022 09:11
+46
Героям Слава!
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17.02.2022 09:11
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чудова справжня україночка з Україною в серці та вільним розумом!
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17.02.2022 09:10 Відповісти
Героям Слава!
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17.02.2022 09:11 Відповісти
Готовность сопротивляться, воевать - лучший рецепт от хрюсского мира.
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17.02.2022 09:11 Відповісти
Вони не залишають нам вибору.
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17.02.2022 09:13 Відповісти
Выбор есть всегда. Можно схаваться в своей хате с краю и жалобно выть, а можно взять в руки оружие. Сам факт того, что первый вариант украинцами даже не рассматривается, заставляет кацапов приспустить в штаны.
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17.02.2022 09:18 Відповісти
Прислів'я звучить так, "моя хата з краю, першим ворога стрічаю", а вже москалі її переробили
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17.02.2022 09:23 Відповісти
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17.02.2022 09:13 Відповісти
God bless you!
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17.02.2022 09:14 Відповісти
Це теж *******.
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17.02.2022 09:17 Відповісти
Думаю ця "бабуся" может и прикладом по яйцам дать, если ей зефон предложить.
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17.02.2022 09:31 Відповісти
Прикладом бить надо в морду, по яйкам бить прикладом неудобно.
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17.02.2022 09:47 Відповісти
******* - це ти, а на фото українська жінка
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17.02.2022 09:50 Відповісти
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17.02.2022 10:03 Відповісти
Хвала Валі, красуні!
Але не забуваймо, що в Україні єсть і Бандаренкі, Гані Герман, Королевські і інша ж/к гниль!
І її треба вичищать!
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17.02.2022 09:22 Відповісти
Здоров'я пані Валентині!
Це Україна, це вільний Народ, який хоче і прагне свободи, повернути її, зберегти її і закріпити на віка!
Україна буде вільною з таким Народом хоч шлях наш тернистий! А ніхто не казав шо буде легко, головне боротись! Слава Україні!
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17.02.2022 09:23 Відповісти
Янукович Утік , а Лукашенко Оствся , Дальний Восток піднявся і за декілька днів Здався , Казахстан за два дні Розстріляли , - А нас і Гнобили і стріляли і в Гулаги відправляли , - А дух Свободи не Здолали. І вони хотять Нас Українців захопити і поставити Маріонетку Мураєва , - Більше чим декілька годин не протримається.
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17.02.2022 09:24 Відповісти
моя бабуся, царство їй небесне, пережила окупацію Харківщини, бачила фашистів і розповідала, що не завжди фашистами були німці. У воєнні роки вона тяжко працювала на військовому заводі, на ломах знімали станки та обладнання для виготовлення часових бомб, які залишали після відходу радянські війська.. Під час відходу радянських військ з Харкова - майже усіх жінок з дітьми радянські війська кинули забравши чоловіків на захист московії... Тож казала Ніколи не вірь московії - бо це гнилоі люди! І таки була права на всі 100%
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17.02.2022 09:34 Відповісти
Так и было. Моя бабушка осталась с тремя малолетними детьми в оккупации в Алчевске, а дедушку забрали на восток.
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17.02.2022 09:59 Відповісти
Бабуня настоящая патриотка Украины. А шо там буба криворогий, чем эта полтораметровая сопля помогла Родине?
А стрелять этот дрыщь хоть умеет? Или только жиденьким в свои штаны, когда видит настоящего ПРЕЗИДЕНТА Пороха?
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17.02.2022 09:38 Відповісти
Есть риск вторжения? Есть
Он реальный? Да
Много времени потребуется Путлеру, чтобы начать боевые действия? От нескольких часов для авиа и ракетных ударов и нескольких дней для наземной операции.
Возможно ли вывести инвестиционный капитал при начале боевых действий? Крайне сомнительно
Нужно ли выводить капитал заранее? Желательно
Какой дед-лайн для вывода капитала? 16 февраля - об этом сообщил Байден.
Вернётся ли капитал когда угроза ему минует? Безусловно и возможно даже в большем количестве.
Выходит ли капитал в это время из страны агрессора? Да. И в большем количестве. Это ослабляет возможнлсти мордора вести военную компанию.
Путлер отличается непредсказуемостью? Да. Например, никто не может искупаться в историческом дерьме, а он может. Это же круто!
Удивится ли мир самоубийству мордора? Нет. Об этом уже заявлено публично.
Есть ли у мордора фактор неожиданности? Нет. В отличии от украинских непуганных идиотов с шашлычками, мир публично заявил, что ждёт идиотской войны от мордора.
Без демонстрации крутизны есть ли у мордора стимул начинать военную компанию, к которой тот готовился годами? Сомнительно, но возможно. Уровень дегенерации позволяет ждать чего угодно, любогл импульсивного решения.
Последний вопрос: что ещё не понятно зелёным дегенератам?
Наверное то, что нельзя разбрасываться деньгами на пиар проекты и мега коррупционные схемы, которые в это время равносильны мародёрству?
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17.02.2022 09:42 Відповісти
и только кацапы могут ее излечить.
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17.02.2022 10:02 Відповісти
Ти з якої палати строчиш.... Тут бояри не дають .... А кізди запросто
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17.02.2022 10:10 Відповісти
Особенно это видно по тебе, безуме и шизофрения так и прет
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17.02.2022 10:27 Відповісти
ты сирота? детдомовский?
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17.02.2022 10:59 Відповісти
Здоровья вам Валентина и долгих лет жизни!!!
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17.02.2022 10:02 Відповісти
***
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.

Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.

Україна ... не прем'єр міністри.
Україна - світанковий край.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки, солов'їний гай.

Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому, до останніх його днів...

Автор : Далека Зірка
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17.02.2022 10:55 Відповісти
вона точно не ві3ьме сраний 3е смартфон бо мае честь і гідність
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17.02.2022 12:22 Відповісти
Нашему четырежды бежавшему от повестки неучу зеленскому такие бы яйца как у этой 79-женщины из мариуполя!!
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17.02.2022 13:24 Відповісти
благослови тебе Господь панi Валентина!
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17.02.2022 14:50 Відповісти
Дякую всім українцями та тим хто вболіває за нашу держав, дякую пані Валентині .
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17.02.2022 16:14 Відповісти
гордимся!
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18.02.2022 00:19 Відповісти
как хочется блевать от ваших коментов и от этой старой маразматички-уродство...пойду блевану
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18.02.2022 20:18 Відповісти
 
 