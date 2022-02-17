79-річна Валентина Константиновська, яка потрапила на першу шпальту The Times, про підготовку в теробороні: "Я повинна допомагати чим можу. Може прийдеться і колись постріляти". ВIДЕО
Нещодавно кадри з військової підготовки 79-річної Валентини Константиновської з Маріуполя потрапили на першу шпальту The Times. ЗМІ розповіли історію волонтерки.
79-річна волонтерка з Маріуполя вчиться стріляти та збирати-розбирати автомат. Нещодавно записалася до батальйону територіальної оборони, їздить на навчання та стрілецькі дні. А у вільний від військового вишколу час допомагає українським бійцям, пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Валентина Константиновська все життя пропрацювала економісткою. З 2014 року допомагає військовослужбовцям, які несуть службу на передовій.
Жінка розповіла, що волонтерством почали займатися разом з донькою.
"Жарила пиріжки, варила борщі, супи. Хтось возив на фронт, хтось возив у госпіталь", — згадує Валентина.
Згодом, каже пані Валентина, знайшлися однодумці, об’єднали зусилля. Одні готували їжу вдома, інші відвозили її на фронт. Містяни віддавали вживаний одяг. Волонтери перешивали його для потреб військових.
Допомагати українським захисникам, каже жінка, продовжують і досі. Плетуть захисні сітки, шиють балаклави.
Восени пані Валентина записалася до батальйону територіальної оборони. Відвідує всі збори та навчання. Під час одного з таких військових вишколів її сфотографували журналісти. Світлина розлетілася соцмережами. Потрапила на обкладинки міжнародних видань. Нещодавно пані Валентина навчилася збирати та розбирати автомат, каже це була її мрія.
"Я громадянка своєї країни, я українка, а в українців — ген спротиву, ген свободи, перемоги. Ось з цим я пішла. Я повинна допомагати чим можу. А може прийдеться мені десь і колись постріляти. Я ж не знаю, як воно складеться", — каже Валентина.
Зброю, говорить пані Валентина, опановуватиме і надалі. Каже готова стати на захист української землі й дати відсіч ворогу чим зможе.
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Але не забуваймо, що в Україні єсть і Бандаренкі, Гані Герман, Королевські і інша ж/к гниль!
І її треба вичищать!
Це Україна, це вільний Народ, який хоче і прагне свободи, повернути її, зберегти її і закріпити на віка!
Україна буде вільною з таким Народом хоч шлях наш тернистий! А ніхто не казав шо буде легко, головне боротись! Слава Україні!
А стрелять этот дрыщь хоть умеет? Или только жиденьким в свои штаны, когда видит настоящего ПРЕЗИДЕНТА Пороха?
Он реальный? Да
Много времени потребуется Путлеру, чтобы начать боевые действия? От нескольких часов для авиа и ракетных ударов и нескольких дней для наземной операции.
Возможно ли вывести инвестиционный капитал при начале боевых действий? Крайне сомнительно
Нужно ли выводить капитал заранее? Желательно
Какой дед-лайн для вывода капитала? 16 февраля - об этом сообщил Байден.
Вернётся ли капитал когда угроза ему минует? Безусловно и возможно даже в большем количестве.
Выходит ли капитал в это время из страны агрессора? Да. И в большем количестве. Это ослабляет возможнлсти мордора вести военную компанию.
Путлер отличается непредсказуемостью? Да. Например, никто не может искупаться в историческом дерьме, а он может. Это же круто!
Удивится ли мир самоубийству мордора? Нет. Об этом уже заявлено публично.
Есть ли у мордора фактор неожиданности? Нет. В отличии от украинских непуганных идиотов с шашлычками, мир публично заявил, что ждёт идиотской войны от мордора.
Без демонстрации крутизны есть ли у мордора стимул начинать военную компанию, к которой тот готовился годами? Сомнительно, но возможно. Уровень дегенерации позволяет ждать чего угодно, любогл импульсивного решения.
Последний вопрос: что ещё не понятно зелёным дегенератам?
Наверное то, что нельзя разбрасываться деньгами на пиар проекты и мега коррупционные схемы, которые в это время равносильны мародёрству?
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.
Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.
Україна ... не прем'єр міністри.
Україна - світанковий край.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки, солов'їний гай.
Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому, до останніх його днів...
Автор : Далека Зірка