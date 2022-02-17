"Всіх незгодних розстрілюватимуть без суду!", - нові жахи кремлівських пропагандистів про Україну. ВIДЕО

Російські пропагандист пророкують масові розстріли "несогласных" в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівські посіпаки упевнені, що саме таким чином діятиме Нацполіція після переведення її підрозділів на посилений режим служби.

"Україна відтепер буде жити за законами військового часу. Нацполіція переведена на посилений режим служби. Усіх незгодних розстрілюватимуть на місці і без суду", - заявила ведуча пропагандистського шоу.

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