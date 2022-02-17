"Всіх незгодних розстрілюватимуть без суду!", - нові жахи кремлівських пропагандистів про Україну. ВIДЕО
Російські пропагандист пророкують масові розстріли "несогласных" в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівські посіпаки упевнені, що саме таким чином діятиме Нацполіція після переведення її підрозділів на посилений режим служби.
"Україна відтепер буде жити за законами військового часу. Нацполіція переведена на посилений режим служби. Усіх незгодних розстрілюватимуть на місці і без суду", - заявила ведуча пропагандистського шоу.
Топ коментарі
+87 Ksenia VB
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+54 Герхард
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С тем, что Украина - едина и не делима?
С тем, что от агрессора Родину надо защищать с оружием в руках, а не "заглядывая в глаза"?
Ну ... не то чтобы прямо "без суда и следствия" ... и не то чтобы прямо "расстреливать", но вектор обозначили правильно.
Джерело: https://khreschatyk.news/u-kyyevi-goryt-posolstvo-rosiyi/
здание целое.
скорее всего жгли архивы и прочие документы.