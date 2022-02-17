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"Всіх незгодних розстрілюватимуть без суду!", - нові жахи кремлівських пропагандистів про Україну. ВIДЕО

Російські пропагандист пророкують масові розстріли "несогласных" в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівські посіпаки упевнені, що саме таким чином діятиме Нацполіція після переведення її підрозділів на посилений режим служби.

"Україна відтепер буде жити за законами військового часу. Нацполіція переведена на посилений режим служби. Усіх незгодних розстрілюватимуть на місці і без суду", - заявила ведуча пропагандистського шоу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все", - ведучий телеканалу "НАШ" Назар Діордіца. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65162)


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Топ коментарі
+87
Шо, прям як на росії буде ?
Та нє.....та нє....
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17.02.2022 09:31
+54
Донецк в Украине. Хотим обстреливаем, хотим медом поливаем.

Кацапы ж на своей территории уже 2 месяца 200-тысячную группировку гоняют и ничего.
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17.02.2022 09:37
+52
Всех несогласных оккупантов будут расстреливать без суда.
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17.02.2022 09:33
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а шо... в этом есть смысл
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17.02.2022 10:11 Відповісти
нет в этом смысла, в 5 колоной надо постоянно работать в правовм поле, выпихивать ее за поребрик в милые им е,,ня!
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17.02.2022 10:19 Відповісти
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17.02.2022 10:14 Відповісти
Кацапы обсираются ежедневно по сообщениям захаровой. Так вот, когда зайдете на территорию Украины, уже не обосретесь, а подохните.
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17.02.2022 10:15 Відповісти
Класно.
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17.02.2022 10:39 Відповісти
Всех "не согласных" с ЧЕМ?
С тем, что Украина - едина и не делима?
С тем, что от агрессора Родину надо защищать с оружием в руках, а не "заглядывая в глаза"?

Ну ... не то чтобы прямо "без суда и следствия" ... и не то чтобы прямо "расстреливать", но вектор обозначили правильно.
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17.02.2022 10:40 Відповісти
Ймовірно кацапські психологи дуже давно ще в часи КДБ добре вивчили профіль одного хворобливо владолюбного й неймовірно мстливого політичного перевертня й регулярно читають на наших сайтах вологі мрії зграйки його агресивно-імпотентних прихильників про знищення як мінімум 75 відсотків населення, що не бажало голосувати за найкращого гетьмана всесвіту, як вони його сором'язливо скромно називають. Тому й кремлівські посіпаки й вважають, що при приході до влади цього перевертня зможуть мати привід для нападу через розгорнуті в майбутньомуу політичні репресії. Але український народ дасть відсіч агресивним планам кремля й ніколи не обере цього сивочолого реваншиста
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17.02.2022 10:47 Відповісти
Прими таблетку, болезный. И перестань прятаться от санитаров - они тебе добра желают
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17.02.2022 11:47 Відповісти
Не бреши! 75%, якраз НАСЕЛЕННЯ, проголосувало за найвеличнішого лідера **********, як скромно назвав його товариш Єрмак.
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17.02.2022 14:52 Відповісти
,
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17.02.2022 22:07 Відповісти
А что такое? Прям же как в "любимом" совке
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17.02.2022 10:49 Відповісти
Давно пора
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17.02.2022 10:51 Відповісти
Кацапи як завжди звинувачують інших в тому, що самі вже зробили, або збираються зробити. А потім дивуються, почєму ви нас нє любітє?
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17.02.2022 11:17 Відповісти
Это то, что они будут делать с нами, если сюда влезут! Они доносят мысли плешивого.
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17.02.2022 11:34 Відповісти
Было бы неплохо)
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17.02.2022 11:40 Відповісти
Такими текстами щоденно годують російськомовних кремлівські медіа.
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17.02.2022 11:46 Відповісти
тобто, це вони так відреагували на слоа Монастирського, що "якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, то він буде розстріляний нашим спецназом без попередження". Гіркін, то, да, нєсогласний...
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17.02.2022 11:52 Відповісти
Скажите хоть с чем соглашаться,а сцыкотно как-то...
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17.02.2022 12:10 Відповісти
Якби ж то так.
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17.02.2022 12:16 Відповісти


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17.02.2022 13:08 Відповісти
А шо - не жах?
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17.02.2022 22:19 Відповісти
))
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18.02.2022 01:10 Відповісти
У Києві горить посольство Росії

Джерело: https://khreschatyk.news/u-kyyevi-goryt-posolstvo-rosiyi/
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17.02.2022 13:51 Відповісти
не горит, а валили клубы дыма из крыши.
здание целое.
скорее всего жгли архивы и прочие документы.
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17.02.2022 14:24 Відповісти
Прям как в 1941 когда тикали от немцев
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17.02.2022 20:39 Відповісти
А чему удивляться ? Такое заявление сделал Монастырский" Мол "всех , захвативших админ здания будем расстреливать без предупреждения.... " КРемлёвским пропагандистам и придумывать с такими идиотам и ничего не надо... Впрочем , может ему башляют....
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17.02.2022 14:57 Відповісти
а ти думаєш москалі будуть захоплювати адмін. будівлі з прапорцями і квітами в руках?
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17.02.2022 16:27 Відповісти
А почему москали. В Украине хватит местный любителей русского мира / тот же опзж/ которые по команде из россии начнут провокации.
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17.02.2022 19:29 Відповісти
Один вже почав й прямо зараз , прямо з Пальма де Майорка .
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17.02.2022 21:01 Відповісти
Посмотрел, поржал)) советую хотя бы почитать книгу "Видеомонтаж в Sony Vegas Pro 13" Кстати, можно в PDF скачать)
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17.02.2022 15:06 Відповісти
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17.02.2022 19:50 Відповісти
Только российских коллаборантов будут ликвидировать, как это делают все страны мира во время войны, кроме Украины именно поэтому Украина до сих пор проигрывала. Предатель в тылу опаснее врага открытого.
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17.02.2022 20:25 Відповісти
...так что, ихтамнеты, сразу соглашайтесь на все предложения украинцев-нацгвардейцев
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17.02.2022 20:37 Відповісти
Як завжди на чорне кажуть біле, а на біле - чорне. Так розстрілювати будуть... Обов'язково! Але не нацполіція чи нацгвардія - і не "нєсагласних", а зовсім навпаки: тих гнид(на кшталт ригопзжопних шаройобів), що згодні (па-рюзьгі "сагласних")присягнути кремлядьському *********** і зрадити країну в якій вони провели своє смердюче існування. І розстрілювати їх будуть звичайні люди - якраз ті хто стануть проти (па-рюзьгі "несагласниє") окупації і спаплюження свинособаками української землі. Можу сказати : якщо мені доведеться пристрелити одну з таких гнидючих тварюк(звичайно окрім особин жіночої статі чи немічних і т.п.) - рука не здригнеться! Як не здригнеться рука щоб знищити будь-яку істоту з тих хто прийде вбивати українців і руйнувати наші міста чи села!
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18.02.2022 00:03 Відповісти
Суду в Україні нажаль немає, є виродки судді. А поліція захищає кримінальні угрупування, що доведено.
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18.02.2022 03:58 Відповісти
эх если бы... а у нас до сих пор даже такие упоротые рашкодрочеры как кива шуфрич рабинович, ходят живыми...
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18.02.2022 08:22 Відповісти
з такою пухлиною мозку довго не живуть ! зло завжди бьє по тому , хто його скоїв !! а була така молода , так рано пішла ....
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18.02.2022 08:31 Відповісти
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