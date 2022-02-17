Перший сільський загін добровільної тероборони створено в Україні: "Як піде російська армія, то рука у мене не здригнеться". ВIДЕО

У Степанківській ОТГ, що на Черкащині, місцеві жителі організувалися у перший в Україні сільський загін добровільної тероборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, планується згуртувати загін кількістю не менше, ніж 175 бійців. До числа добровольців нині ввійшли переважно місцеві мисливці, що мають власну зброю. Очолює добровольців місцевий ветеран війни на Донбасі. Нині бійці загону облаштовують штаб та закуповують рації.

"Якщо вже буде війна і російська армія піде на Україну, то в мене рука не здригнеться. Чому не здригнеться? Бо я захищаю свою Україну, свою сім'ю, своїх дітей і внуків", - каже боєць загону добровільної тероборони Степанківській ОТГ Микола.

"Я працюю за кордоном, а це приїхав у відпустку і тепер не від'їжджаю. Чекаю", - каже його колега по зброї.

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