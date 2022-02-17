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Перший сільський загін добровільної тероборони створено в Україні: "Як піде російська армія, то рука у мене не здригнеться". ВIДЕО

У Степанківській ОТГ, що на Черкащині, місцеві жителі організувалися у перший в Україні сільський загін добровільної тероборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, планується згуртувати загін кількістю не менше, ніж 175 бійців. До числа добровольців нині ввійшли переважно місцеві мисливці, що мають власну зброю. Очолює добровольців місцевий ветеран війни на Донбасі. Нині бійці загону облаштовують штаб та закуповують рації. 

"Якщо вже буде війна і російська армія піде на Україну, то в мене рука не здригнеться. Чому не здригнеться? Бо я захищаю свою Україну, свою сім'ю, своїх дітей і внуків", - каже боєць загону добровільної тероборони Степанківській ОТГ Микола.

"Я працюю за кордоном, а це приїхав у відпустку і тепер не від'їжджаю. Чекаю", - каже його колега по зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 79-річна Валентина Константиновська, яка потрапила на першу шпальту The Times, про підготовку в теробороні: "Я повинна допомагати чим можу. Може прийдеться і колись постріляти". ВIДЕО

Автор: 

добровольці (918) тероборона (386) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+38
Молодці, повага вам!
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17.02.2022 12:11
+29
Слава Україні! Смерть ворогам!
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17.02.2022 12:11
+27
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17.02.2022 12:20
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17.02.2022 12:11 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!
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17.02.2022 12:11 Відповісти
він мабуть так і казав ,,не від'їзжаю,,...
але цензор має писати українською - не від'їжджаю...
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17.02.2022 12:15 Відповісти
Доголосувалися шо дядьками з ружжами будемо воювати. Ще і 20 батальонів *******, да.
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17.02.2022 12:16 Відповісти
Не слід недооцінювати мисливців. Та і ******* мисливська зброя - це далеко не тільки "двостволки"
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17.02.2022 12:22 Відповісти
Я сам мисливець, проти армії з мисливською зброєю це смішно.
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17.02.2022 12:29 Відповісти
Чому Ви вважаєте, що буде лише мисливська? Чому вважаєте, що пасивне очікування -- це ліпше за дробовики? Чому Ви вважаєте, що люди, які знають свою місцевість якнайліпше, не можуть створювати проблем окупантам-приблудам?
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17.02.2022 12:33 Відповісти
Ще раз - я, як мисливець знаю свої угіддя, також є колектив зі зброєю (гладкий і нарізняк) і все таке. Самоорганізація це завжди добре. Але є одне але - замість підвищувати боєздатність ЗСУ 2,5 роки робилося хер зна шо, а тепер, йой, дядькі з ружжами, ратуйте. Це дніще дніщенської влади, а не привід для гордощів.
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17.02.2022 12:52 Відповісти
Військо військом, а дядьки мають своє розуміння. Навіть, якби з Військом було все гаразд, я припускаю, що вони діяли б так само. Ця війна показала, що не завжди кадровики були на висоті, на жаль. Я сподіваюся, що багато охочих на пенсію в 40 років за цей час відсіялося, але там все одно залишається багато випадкових людей на посадах командирів.
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17.02.2022 13:05 Відповісти
Не хер зна шо робилось 2,5 года, а целенаправленное ВОРОВСТВО, ГРАБЁЖ СТРАНЫ И РАЗВАЛ как страны таки и Армии.
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17.02.2022 18:13 Відповісти
Тому, що служив багато років. Для хоч якоїсь мізерної оборони невеличкого села треба міни, гранати, кілька гранатометів радянських з запасом зарядів для неї, АК, кілька РПК, бажано один чи два кулеметів великого калібру, 4-5 СВД, чи хоча би Мосінок з доброю оптикою і невбитими стволами, 2-3 міномета невеликого калібру, можна і великого, але на всіх не вистачить, снаряди великих калібрів, щоб робити фугаси і все це хоч і розпродували дико, ще повно на складах. Тих же MG-42 на складах повно і набоїв до них. Ті ж склади в соляних шахтах Донбасу об*роченці так і не змогли взяти, а там негабаритна вся зброя від до того місця боїв де у Другу Світову зустрілись з союзниками і до зброї, яка ставала нестатутною. Ті ж ППШ. А пістолетів нагани, маузери, стечкіни, Пістолети перелічувати, то дуже довго, а це найкращі зразки зброї з 1 та 2-ї світових війн. То й же пістолет системи Наган влучно стріляє, в рази більше ніж ті Форти, які копія Чезети. Та і на кілька раз довшу відстань. Від них відмовились, бо довго перезаряджати. Але на його базі в СРСР робили спортивні пістолети для змагань. ТТ стандартний армійський пістолет. Але АК, СВД, гранатомети, міни, снаряди для фугасів, то того добра повно і на діючих складах. Ті ж самі чеченці, коли воювали в Другу Чеченську мали гроші і тому мали АС "Вал" раніше ніж спецпідрозділи кацапів. Басаїв ще ходив з ним. Було би бажання. І навіть вони досі вибирають АПС, хоча вибір зброї став значно більше. А двостволка це просто жалюгідно. Згодиться лише пристрелити двох самих головних щурів в ОП. Які замість калашів збираються давати Пулемёт Дегтярева пехотный (ДП-27), 27 року, який і тоді був невдалий. Навіть не проти кулемета Максима, його перевірив час, вони у добробатів на стаціонарних позиціях добре показали, але хто винен, що їх заряджали снайперськими набоями, від того ж СВД, що вони тоді і закінчились.
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17.02.2022 15:10 Відповісти
Ще раз хочу запитати: чому Ви вважаєте, що цим мотивованим дядькам в потрібну хвилину не нададуть відповідну зброю? Адже найціннішим є те, що вони самоорганізувалися у невеличкий підрозділ. Може дехто з них має навіть бойовий досвід. Армійський, звісно, мають усі.
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17.02.2022 15:14 Відповісти
Дати зброю теробороні треба було, як кілька років, а ще її вчити воювати. Проводити злагодження. А якщо досі не дали, то вже і не дадуть. Тим більш відкрито кажуть, що не збираються давати. І тут же на цензорі пишуть, що будуть давати лайно, як кулемет Дегтярьова Піхотний ДП-27 (27 року), ціла стаття з відео. І то сумку для дисків купить, диски купіть, а звідки ті диски, відповідаю, з тих же самих звідки кулемети. Ще й нажитися хочуть. Тобто принцип м'ясника Жукова, він же катафалк, завалити трупами ворогів досі діє. Тільки НКВС, зараз Нацгвардія (Внутрішні Війська) які стояли позаду вже не вистачить. І з таким підходом треба західні кордони закрити, бо , коли людям дійде, що вони лише гарматне м'ясо, для захистку маєтків, заводів, та іншого у них же вкраденого, то краще виїхати. Чи воювати, як УПА, без шансів на перемогу. Але навіть УПА надіялось, що колись сили нацистів і комуністів одна одну ослаблять, і допомога союзників, то буде шанс хоч на Західній Україні мати свою країну. І хоч УПА євреям допомагало, давало роботу, якою ті займалися до війни, в своїх військових таборах. Випадків, щоб хтось з євреїв воював в УПА як бійці не було. Я не знайшов, хоча і шукав. Ті віддячили, після приходу комуняк, ходили по селам з НКВС і вказували на тих, кого вони бачили в УПА. І ОУН проводило принцип перед війною, до приходу комуняк "Свій до свого по своє." Нічого не купляти ні у поляків, ні у євреїв. Полякам зараз і то стало зрозуміло, що Україна, це їх щит, то євреї досі капостять, зброю не продають, Голодомор не визнають, кацапам продають комплектуючи для БПЛА. Підхід до тероборони, показує, що буде здача України кротофермою, інакше би кацапи в Україну не лізли. Казки, що роздайте людям зброю і всі всіх перестріляють, це улюблена казка мусорів, таких, як Москаль. Воно ще коли заявляло, дозволити зброю, то половина ляже, половина сяде. Воне дебільне мовчить про Молдову, де після війни у половини були стволи, злочинність була висока, легалізували зброю, злочинність з застосуванням вогнепальної зброї різко зменшилась. І зменшилась злочинність загальна, бо грабувати, обносити хати, і мати великий шанс отримати кулю багато злодіїв не хотіли. Крім легалізації зброї, там змінили підхід суддів. В Україні навіть, коли ти захищав своє життя у своїй хаті і поранив чи вбив нападника, то буде великий строк. А зброя без закону не працює. Де зміни до законів, цивільна людина вбила посібника окупантів, а потім за це її і посадять. https://censor.net/ua/resonance/3312565/instruktaj_serjanta_zsu_savelyeva_dlya_biyitsiv_teroborony_z_korystuvannya_kulemetom_degtyarova
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17.02.2022 16:40 Відповісти
Ваш пост -жахіття для ментів -це ж скільки треба буде карток заводити та Сейфи для зберігання перевіряти!
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17.02.2022 21:34 Відповісти
В США з якими українські мусора міряються тим чим у них нема, помпу, набої для неї, нарізні набої можна придбати в мінімаркеті і навіть при АЗС. А серйозна зброя в більшості штатів, показав водійські права, і через тиждень забираєш зброю, за гроші, звичайно, бо поліція лише перевіряє чи це не злочинець її купляє. У Нью-Йорку заборонено, але користі це не дало, а в Техасі взагалі культ зброї. У знайомого полковника США в Техасі взагалі на стінах більше зброї ніж в українських магазинах зброї, а основна кількість у нього зберігається у сейфах. У нього кожен рік кілька поїздок на фестивалі зброї.
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17.02.2022 23:47 Відповісти
Бідні мериканськи копи - це ж стільки треба ходити та перевіряти зброї в сейфах!
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18.02.2022 07:59 Відповісти


Карабин ДП "Укроборонсервіс" АКМ МП-УОС кал. 7,62х39 (деревянный приклад)

можна переробити на автоматичну зброю, а це вже щось

https://ibis.net.ua/products/details/karabin-dp-ukroboronservis-akm-mp-uos-762h39-derevyannyy-priklad/
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17.02.2022 12:35 Відповісти
Ви пробували його офіційно придбати ? Я не про вартість і наявність , а про те скільки бомажок необхідно зібрати і скільки за це заплатити ? (( Я особисто після озвучки прайсу - нах@р послав ((
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17.02.2022 12:42 Відповісти
а який прайс озвучили? просто з цікавості питаю
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17.02.2022 13:12 Відповісти
Є знайомі по Україні володарі зброї. Якщо не нарізне, то в межах офіційних цін, а нарізне від 100 за мелкашку чи АК і до 200-400 у.о. за Барретт М82, мабуть по принципу є гроші на Баррет, то і на хабар є. І так кожні три роки. У деяких є з десяток стволів, то гуртом дешевше.
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17.02.2022 15:28 Відповісти
АК я дивився від 800 уе був. Де ви бачили такі ціни?
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17.02.2022 15:40 Відповісти
Це неофіційні ціни за дозвіл в Україні на нарізне.
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17.02.2022 16:50 Відповісти
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17.02.2022 17:56 Відповісти
Напишіть мені контакти - за 100 у.о. за штуку я готовий оптом дозвіл на три придбати ((
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17.02.2022 18:04 Відповісти
я тєж пару взяв
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17.02.2022 18:20 Відповісти
Це зверху за дозвіл.....
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17.02.2022 21:39 Відповісти
Дозвіл коштує 56 +18 грн ((( ; 700 - 800 долярів просять за те щоб дозвіл отримати ((
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17.02.2022 21:59 Відповісти
Ідете у дозвільну систему і вам там скажуть, ціни по Україні різні, від жадібності ментів, кількості та ціни зброї. І це на три роки, а там відстріл, якщо нарізне, фото на документи і плати знову. Сейф, то взагалі дільнічний мусор не хотів іти дивитися, бикувало, прийшлося нагадати кілька прізвищ, то тоді воно виклянчило на пару пачок паперу і все, а це давно було. Як їхав з України, то продав родичу зброю разом з сейфом. 700 зелених зверху, про таке не чув, але за роки набіжить більше.
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18.02.2022 14:44 Відповісти
У якому році відбувався виїзд з України ? Якщо у 1991 - нічого не заперечуватиму , все приблизно так і було ((( Дозвіл кожні три роки отримувати ? - повна дурня (( бо він оформляється один раз , потім кожні три роки поновлюється і це трішки інше - заплатив страхування , збір копійчаний за огляд і у разі коли закінчилося місце для відміток у посвідченні - три копійки за нове посвідчення, медогляд , прийшов у дозвільну , віддав квитанції , показав зброю і все ....... Геморой той дозвіл на нарізну вперше отримати - той ще квест і тоді у тебе " просють " , ну не хочеш - можеш і не платити , походиш трішки , поїздиш за довідками і колись дадуть без 700 , питання коли і чи варте це втрачених нервів ((
Підсумовуємо ....... дох@ра потрібно платити лише один раз , це стосується лише нарізної зброї , відстріл проводиться один раз за весь період володіння зброєю при її реєстрації , установка глушників ( по модному - саундмодераторів ) табу , зміни у конструкцію ( не плутати з допобладнанням) табу (( Якщо просто прочитати - ніби нічого страшного , якщо втілити у життя - дуже складно виходить і довго , довго , довго (((( За бабло можна швидко , але одне питання - може варто змінити стан речей щоб законослухняні громадяни змогли озброїтися без лишніх проблем , бо злочинці вже озброєні і дозвільна система їм не потрібна (((
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18.02.2022 20:11 Відповісти
Так, дозвіл поновлюється, але без хабаря лише гладке. Хоча, якщо заїстися з ними, то можна було через прокуратуру добитися і не платити. Такий випадок знаю. Людина багата, стволів теж багато, то вирішив не платити, бо забагато навіть для нього. "відстріл проводиться один раз за весь період володіння зброєю при її реєстрації" підіть з цією маячнею на любий український мілітарний форум, багато чого про себе нового та неприємного взнаєте. Cаундмодератор, я для свого ствола купив у ті же крамниці зброї. Табу, то анал, ви щось плутаєте. Експерте, чим відрізняється ПБС (Прибор Бесшумной Стрельбы) від саундмодератора конструктивно?
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18.02.2022 20:54 Відповісти
Мені на "мілітарний форум" ходити на відміну від емігрантів потреби немає , бо я в Україні живу ; судячи з ваших знань у аналі - ви експерт трішки у іншому аніж зброя в Україні (( Досить дивно читати у дописувача під британським прапором про "прібор бесшумной стрєльби " (( Емігрант дописує з рашки ?
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18.02.2022 21:03 Відповісти
Емігрант полковник МО СРСР (тому і називаю те що було в наявності, як оно на той час називалось) та три роки в Україні, який служив в таких місцях, що вам і не уявити. Ще унікальний військовий досвід нестарого офіцера зацікавив посольство Великобританії, тим більш, що я сам подав до них документи. А в Україні чи банкову зносити чи виїжджати, країна винищувала власну армію. Тим біль в Великобританії я як спеціаліст виявився потрібним. А ви всралися по самі вуха, своїми табу-анально-дозвільними фантазіями. Зайдіть безпосередньо в місцеву дозвільну систему МВС України і спробуйте там довести свою маячню. Хоч посміються над вами убогим. Ви навіть не можете пояснити чим ПБС відрізняється від саундмодератору.
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18.02.2022 21:38 Відповісти
Відповідь "настаящему палковніку с мо совка " буде коротким - якщо ви дійсно "палковнік" то гріш вам ціна в базарний день , бо навіть мій коментар грамотно прочитати не вийшло : "установка глушників ( по модному - саундмодераторів ) " Хотілося б побачити того дурня у Британії що вас , убогого, взяв на роботу з таким рівнем інтелекту (( Я чомусь більше схиляюся до двох висновків - перший : " в Великобританії я як спеціаліст виявився потрібним" у галузі прибирання сортирів (( ; другий якщо не перший : " я як спеціаліст виявився потрібним кацапам" , бо і сам кацап та до того іще і безграмотний , який українською мовою не володіє (( Саме кацапню тягне до анально-генітально-гомосексуальних пригод , а ваші "умозаключєнія" далі цього ніяк не можуть відірватися ((
P.S. Ну і щодо "всралися" (( - це такі як ви обісралися вище голови , а краще сказати - у лайно попали , а вибратися не виходить (( то ж словами українського анекдоту : " попав у лайно- сиди і не цвірінчи " ))) Бувай , емігрант недороблений , а мені і вдома класно живеться без дозвільної системи , це ви за нею з часів савєтів заскучали )) Не затримуйтеся на форумі- вперед очко драїти , після індусів і нігерів ))
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18.02.2022 22:29 Відповісти
Такому тільки можна на його висер відповісти, іди геть дебільна істота з підарастичними нахилами, жодного факту не змогло навести. Я з Британії, але приїжджав і в добробаті своє відвоював. А тепер для людей. ПБС для цивільних заборонені, для них треба чи дозвукові набої, а це тільки військові чи релоад стандартних патронів, наприклад для полювання (що теж незаконно), для того щоб зменшити кількість порохових газів. Але вони теж продаються, чи це підстава, чи для військових https://sergant.com.ua/p563291423-glushitel-pbs-obtyuratorom.html Саундмодератор працює на звичайних набоях, і він лише зменшує рівень звуку пострілу, що в бою ускладнює противнику вираховування по звуку позиції стрілка. Робить стрільбу в приміщені більш комфортною. Також він одночасно працює, як пламегасник, що в ночі часто дуже важливо.
.
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18.02.2022 23:25 Відповісти
Коротше , #дімальвіноєсердцеприэзжийдобробатовець# , тупий ти кацапський пенс з гуглом перекладачем (( ПТН-ПНХ і ти туди ж )))))
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19.02.2022 00:08 Відповісти
В студії Слави Шустера придушили Шуфрича, так що Слава Шустрий, скоро твоя черга, бо карма тебе попереджає. Ти боксер через Інтернет, на вулиці ти би з розбитою пикою вже валявся і молив би мене, огидна ти істота.
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19.02.2022 00:22 Відповісти
Вертайся в Україну буду радий палковніку його пику натовкти ! Напишеш як приїдеш , тільки не сци далі львівського посольства виїздити ))))
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19.02.2022 00:47 Відповісти
2 роки в Афгані як військовий СРСР, 4 роки в Афгані в складі Британського контингенту, 1,5 роки на Донбасі. Ти довиябувався, попереджати не буду, і так мені адресу дадуть, бо Великобританія одна з тих країн, хто контролюють Інтернет. Прийде час знайду і у Мордовії, чи звідки таке лайно, яке не знає елементарних українських приписів УМВС стосовно зброї, бо Закону досі немає. А по нахабству, невігластву та впевненості безкарності, то якесь чмо з кацапендрії.
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19.02.2022 01:22 Відповісти
Ок вєтєран , давай впєрєд ілі впєрдє як там кацапи тебе в совку вчили , адресу тобі вже британці дали - чекаю )) Тільки ще раз кажу - не обісрися до України приїхати , бо вже твої "работодатєлі" у Львів з Києва здриснули ( або якщо кацапські то на рашку ***@ли) , ненароком і тобі адресу поруч з собою дадуть ))) Козел тупий - буде воно мені про "приписи УМВС " триндєть )) нещасне , лікуйся , якщо вистачить часу між миттям сортирів , ну і звичайно , грошей (((( Бувай , хераіческій Дімачка (((
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19.02.2022 01:39 Відповісти
P.S. Палкаш ! Сьогодні більше не пиши , я іду спати , а ти тут без відповіді моєї у сказі можеш свою дупу на британський прапор розідрати )) краще адресу мою пошукай щоб завтра знав куди білети брати ))
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19.02.2022 01:42 Відповісти
700 зелених гривень ((
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17.02.2022 18:03 Відповісти
То гівно, а оце вже щось.
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17.02.2022 12:54 Відповісти
Так гарна іграшка, але це тільки для регулярних... влада навіть старенькі мосінки та калаші зажала.
Ну так а шо зробиш, шо змогли те й придбали... ну хоч так, це краще ніж ніяк.
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17.02.2022 13:10 Відповісти
Це у вільному продажі.
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17.02.2022 13:17 Відповісти
Ну то для заможних...
Багато хто, та і я теж зраділи хоч би й старенькій тульці 50-х років.
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17.02.2022 13:31 Відповісти
Щоб застрілитися і не мучитись?
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17.02.2022 15:38 Відповісти
То ще подивимось хто застрелиться.
Вбиває не зброя а людина
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17.02.2022 15:44 Відповісти
Це ви про мотузку почали.
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17.02.2022 16:51 Відповісти
До чого тут мотузка? Ви про що?
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17.02.2022 17:57 Відповісти
може пльотку?
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17.02.2022 17:58 Відповісти
В Інтернет магазинах їх продають по звичайному дозволу на нарізне, прайс вище написав. Але не дешева. А патрони в Україні до них по 400 грн. за один в .50., якщо вірити сайтам магазинів.
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17.02.2022 15:36 Відповісти
Дивлюся на військових і думаю - чому це вони з автоматами ходять як вони "гівно" (( от якби всі із снайперськими гвинтівками , ото б було уже щось ((( Скільки шановний пан кацапів замочив з такої гвинтівки ?((((
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17.02.2022 18:09 Відповісти
Треба розуміти що для чого годиться.
Ви ж на легковику по городу не їздите?
Автомат то для ближнього бою
А ота гвинтівка то для ценителів - для полювання на худобу
А от гладкоствол для чатування - для хоробрих, з хати чи зза вугла чи кущів стрелити
Ви мабуть в армії не служили?
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17.02.2022 18:33 Відповісти
На легковику по городу - легенько коли городину збираю ; так само виходить як і на легковику по вулицях міста ( якщо ви це мали на увазі ) . Судячи з вашого великого армійського досвіду - особисто для вас питання - у скількох боях ви зброю застосовували , якої марки і калібру ? І додаткове - себе до кого відносите - штурмовиків з автоматом , цінителів на полюванні чи до хоробрих із-за хати ? (( А служив я там де калібр 125 мм гладкоствольний ; будем мірятися , боєць ? ((
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17.02.2022 18:54 Відповісти
Про порівння ви ж все зрозуміли вірно, навіщо ерничать?
Мені не довелось бути в боях і я не жалкую.
Мірятися з вами нічим не хочу і не буду.
А діяти буду по ситуації, і вас це не обходить
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17.02.2022 19:05 Відповісти
Мене обходить те що ви мені всяку дурню пишете , перестаньте - і буде вам щастя ........ а то буде він мені писати хто служив а хто ні ..... Не доводилося то не жалкуйте , а перехрестіться щоб не довелося ((
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17.02.2022 19:13 Відповісти
Ок перепрошую, та постараюсь вас не турбувати, спілкуватися з вами я точно не буду.
Нажаль тут нема можливості внести вас у такий список щоб і не бачити.
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17.02.2022 19:30 Відповісти
Головна задача тероборони - захищати свій населений пункт від "зелених чоловічків", різних тітушок/провокаторів, банально від мародерів та іншого лайна. Для цього зброя, яка у нас оформлюється, як мисливська, цілком підходить (особливо нарізна).
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17.02.2022 12:42 Відповісти
І будете сидіти довго, якщо знайдуть.
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17.02.2022 16:52 Відповісти
******* нарізна. Калібр 7,62.Не армійський. А головне це тактична підготовка. Без неї навіть супервтусного стрільця знищать в першому бою.
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18.02.2022 08:36 Відповісти
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17.02.2022 12:20 Відповісти
Козаки!
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17.02.2022 12:28 Відповісти
Респект!
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17.02.2022 12:38 Відповісти
Флешмоб не помішав би , в кожному місті чи селі є патріоти
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17.02.2022 12:43 Відповісти
Це якраз те покоління, що вчило в школі хімію та фізику одночасно з тим,
зібрати/розібрати АКМ.
Аж он коли пригодилось.
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17.02.2022 12:43 Відповісти
Сопротивление врагу должна оказывать регулярная армия под грамотным руководством и при полном наличии разнообразного вооружения,включая ядерное,а эти отряды алкоохотников просто цирк и позорище.
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17.02.2022 12:48 Відповісти
Йди кобилі в тріщину.
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17.02.2022 13:38 Відповісти
Да,да,охотники это сила,отряды путинских монголов просто побегут обратно на восток,как только увидят их в свои бинокли.
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17.02.2022 13:43 Відповісти
Зараз повно нарізого Арок и АК мисливських. Різниця лише що звичайний сріляє чергою а мисливській. Так що ти хочеш сказати що мисливці з такою зброєю нічого не варті? Наіть двухстволка дає шанс добити зброю по краще. То краще не пиши коли не знаєшь
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17.02.2022 14:37 Відповісти
Все він знає. Його просто муляє що українці організовують опір, а не скиглять.
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17.02.2022 15:28 Відповісти
Герои они когда перед ними хромой олень пасётся,отряд обученных пехотинцев их быстро покромсает без вариантов.
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17.02.2022 16:27 Відповісти
Герой "обучений" ? Сам із якого "отряда" ?
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17.02.2022 18:17 Відповісти
Это зря знаю лично пару охотников на передке работали снайперами очень очень хорошо .
И охотничье с ночными прицелами нормально работает ... Отряд ваш потеряется там где люди охотятся пол жизни
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17.02.2022 21:04 Відповісти
Да кто вас кацапов тупых боится. Не смеши. Особенно вот эти твои высеры что мисливці с нарезным прям испугаютя. Кого? Ты фантазер еще тот.
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18.02.2022 09:20 Відповісти
У нас достатньо сил засобів та інструментів, щоб відбити будь-яку атаку. Ми достатньо сильна нація, дуже сильна країна.
Ми знаходимося на своїй землі і якісь загарбники теоретичні нас не мають лякати.
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17.02.2022 12:55 Відповісти
Боевые дедушки. Круто.
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17.02.2022 12:56 Відповісти
Нарешті!!!
Слава нації!!!
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17.02.2022 13:04 Відповісти
Отряды теробороны это отлично.
Придет ***** - дадим по морде!
Не придет - жертв протестующих на Майдане будет гораздо меньше.
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17.02.2022 13:13 Відповісти
Попри скепсіс експердів такі угруповання нанесуть військам супротивника непоправних збитків. Так ,дядьки не промчать маршброска і застрягнуть на смузі з перешкодами. Але зляти соляру, потянуть те, що погано закріплене, принять п'яного їм цілком по силам. Проколоте вчасно колесо може стати тим помахом крил метелика , що породить нове Ель-Ніньйо.
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17.02.2022 13:34 Відповісти
Красавчики!
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17.02.2022 13:58 Відповісти
Земляки, я вами пишаюсь. Вірю, що ворог ніколи не дійде до нашого Шевченкового краю, але якщо Ви збитих кацапських льотчиків чи ворожих диверсантів повісите на сухому гіллі, то честь Вам і хвала.
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17.02.2022 15:24 Відповісти
Тероборона - це добре, але одно але... Захоплення чи передача списка загарбнику ставе хрест на сили супротиву в тилу.
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17.02.2022 19:34 Відповісти
красавцы, просто лучшие
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18.02.2022 09:48 Відповісти
 
 