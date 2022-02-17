Перший сільський загін добровільної тероборони створено в Україні: "Як піде російська армія, то рука у мене не здригнеться". ВIДЕО
У Степанківській ОТГ, що на Черкащині, місцеві жителі організувалися у перший в Україні сільський загін добровільної тероборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, планується згуртувати загін кількістю не менше, ніж 175 бійців. До числа добровольців нині ввійшли переважно місцеві мисливці, що мають власну зброю. Очолює добровольців місцевий ветеран війни на Донбасі. Нині бійці загону облаштовують штаб та закуповують рації.
"Якщо вже буде війна і російська армія піде на Україну, то в мене рука не здригнеться. Чому не здригнеться? Бо я захищаю свою Україну, свою сім'ю, своїх дітей і внуків", - каже боєць загону добровільної тероборони Степанківській ОТГ Микола.
"Я працюю за кордоном, а це приїхав у відпустку і тепер не від'їжджаю. Чекаю", - каже його колега по зброї.
Будь ласка, зачекайте...
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але цензор має писати українською - не від'їжджаю...
Карабин ДП "Укроборонсервіс" АКМ МП-УОС кал. 7,62х39 (деревянный приклад)
можна переробити на автоматичну зброю, а це вже щось
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Підсумовуємо ....... дох@ра потрібно платити лише один раз , це стосується лише нарізної зброї , відстріл проводиться один раз за весь період володіння зброєю при її реєстрації , установка глушників ( по модному - саундмодераторів ) табу , зміни у конструкцію ( не плутати з допобладнанням) табу (( Якщо просто прочитати - ніби нічого страшного , якщо втілити у життя - дуже складно виходить і довго , довго , довго (((( За бабло можна швидко , але одне питання - може варто змінити стан речей щоб законослухняні громадяни змогли озброїтися без лишніх проблем , бо злочинці вже озброєні і дозвільна система їм не потрібна (((
P.S. Ну і щодо "всралися" (( - це такі як ви обісралися вище голови , а краще сказати - у лайно попали , а вибратися не виходить (( то ж словами українського анекдоту : " попав у лайно- сиди і не цвірінчи " ))) Бувай , емігрант недороблений , а мені і вдома класно живеться без дозвільної системи , це ви за нею з часів савєтів заскучали )) Не затримуйтеся на форумі- вперед очко драїти , після індусів і нігерів ))
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Ну так а шо зробиш, шо змогли те й придбали... ну хоч так, це краще ніж ніяк.
Багато хто, та і я теж зраділи хоч би й старенькій тульці 50-х років.
Вбиває не зброя а людина
Ви ж на легковику по городу не їздите?
Автомат то для ближнього бою
А ота гвинтівка то для ценителів - для полювання на худобу
А от гладкоствол для чатування - для хоробрих, з хати чи зза вугла чи кущів стрелити
Ви мабуть в армії не служили?
Мені не довелось бути в боях і я не жалкую.
Мірятися з вами нічим не хочу і не буду.
А діяти буду по ситуації, і вас це не обходить
Нажаль тут нема можливості внести вас у такий список щоб і не бачити.
зібрати/розібрати АКМ.
Аж он коли пригодилось.
И охотничье с ночными прицелами нормально работает ... Отряд ваш потеряется там где люди охотятся пол жизни
Ми знаходимося на своїй землі і якісь загарбники теоретичні нас не мають лякати.
Слава нації!!!
Придет ***** - дадим по морде!
Не придет - жертв протестующих на Майдане будет гораздо меньше.