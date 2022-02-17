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"Это идут прилеты. Страшно как-то", - російські окупанти обстрілюють околиці прифронтової Мар'їнки. ВIДЕО

В мережі опубліковано відео, на якому зафіксовані звуки обстрілу російськими окупантами території поблизу прифронтової Мар'їнки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису чути звуки кількох вибухів, а зроблений він в центрі Мар'їнки.

"Як мені пояснили, це йдуть прильоти. Страшно якось", - каже жінка, яка проводить зйомку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл російськими військами Станиці Луганської: Це серйозне порушення мінських угод

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Мар’їнка (622)


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Топ коментарі
+60
Ето рузкиймир. Ето они так защищают рузкоязычных. Только почему то те которых они *защищают* не очень рады судя по плачущему голосу. С кем вы придурки переговоры ведете? Кого вы собрались амнистировать? Кому вы собрались особый статус давать? Вот к чему все ето приводит.
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17.02.2022 13:11
+51
Що за прокляте Богом і людьми кровожерливе, диявольске , кацапське кодло!
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17.02.2022 13:11
+51
А где там Кива, Мураев, Рабинович, Мертвечук которые звали росийские войска в Украину? Думаю правильно будет посадить их в камеру в Марьинке и Песках чтобы они тоже слышали свой рузькиймир. А не жопы грели в Испании и Австрии
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17.02.2022 13:14
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17.02.2022 13:08 Відповісти
Що за прокляте Богом і людьми кровожерливе, диявольске , кацапське кодло!
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17.02.2022 13:11 Відповісти
Ето рузкиймир. Ето они так защищают рузкоязычных. Только почему то те которых они *защищают* не очень рады судя по плачущему голосу. С кем вы придурки переговоры ведете? Кого вы собрались амнистировать? Кому вы собрались особый статус давать? Вот к чему все ето приводит.
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17.02.2022 13:11 Відповісти
А тим часом .....

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/


17 лютого 2022, 10:28 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748606.html ЗЕлений ублюдок продовжує "лякати"" олігархів, даруючи олігарху-бандиту державні компанії

Ви бачили, як святкував день народження бізнес-партнер Зеленського - Ігор Коломойський?
В фільмі Ткача ви не побачили головного - а який же подарунок другові подарує його Президент.
Це тому, що дарувати будуть сьогодні, о 12:30.
Коломойський отримає цілу державну компанію «Укрнафту» і 9 млрд доларів.

Під прикриттям близької війни, 9 млрд м3 газу піде олігарху. Це - на секунду - 85% всього запасу в підземних сховищах.
Так званий поділ Укрнафти, за яким олігарх монополізує весь видобуток нафти і забере всі запаси газу в сховищах, стане повним монополістом на ринку нафтопродуктів - є найбільшою корупційною аферою в історії України!
І цю аферу Зеленський вирішив провернути саме в той час, коли Україна і весь західний світ готується відбивати вторгнення російських танків. Коли США і ЄС екстрено надають Україні кредити для спасіння економіки. Коли Нацбанк розпродує резерви для утримання курсу гривні.
І в цей же самий час Зеленський просто так дарує своєму бізнес-партнеру від олігархів 9 млрд доларів і державну «Укрнафту».
С праздничком, дорогой Игорь Валерьевич!
О.Гончаренко
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17.02.2022 13:12 Відповісти
Ще вчора про це писали. Жодного зебіла в темі не було.
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17.02.2022 16:34 Відповісти
А где там Кива, Мураев, Рабинович, Мертвечук которые звали росийские войска в Украину? Думаю правильно будет посадить их в камеру в Марьинке и Песках чтобы они тоже слышали свой рузькиймир. А не жопы грели в Испании и Австрии
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17.02.2022 13:14 Відповісти
в клетку там посреди огорода
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18.02.2022 02:42 Відповісти
Історія не пам'ятає такого, щоб кацап жив мирно зі своїми сусідами.
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17.02.2022 13:14 Відповісти
на Сейшели не долітає(с) абрахамія
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17.02.2022 13:15 Відповісти
Где то в интренете есть видео как рузкоговорящие сидящие на развалинах своих домов в Грозном тоже не очень рады были как путен их спас.
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17.02.2022 13:15 Відповісти
Не забуваємо за кого в основному голосує схід, опзж+зе, в результаті одні звуть росіян і змиваються в повному складі як тільки запахло жареним, а другі безголові інфантили які можуть тільки ляпати язиком та красти.
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17.02.2022 13:17 Відповісти
Люди терплять не панікують а сцицерон вже заявив що хоче перемовин з путіним.
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17.02.2022 13:17 Відповісти
надо подать капитуляция как победу. и записать видосик
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17.02.2022 13:26 Відповісти
за "Сцицерона" окремий лайк ))
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17.02.2022 13:30 Відповісти
Дякую))
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17.02.2022 13:34 Відповісти
Східнякі підараси самі покликали кацапню в 14році. Тепер хай сруться.
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17.02.2022 13:17 Відповісти
Теперь хай громче кричат Расея Расея Расея...
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17.02.2022 13:29 Відповісти
На днях Вагнеровцев перекинули с Африки на Донбасс.
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17.02.2022 13:20 Відповісти
Братья бл-ть. Суки российские
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17.02.2022 13:24 Відповісти
Страшно? А ви вже забули, як не пропускали, https://www.youtube.com/watch?v=gtsTxJVqLcA блокували українську техніку ?
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17.02.2022 13:25 Відповісти
При Порохе ЗСУ отжимали серую зону и высоты с которых велся огонь сепарами. Поэтому с той стороны не стреляли.

А при "перемирии" от ЗЕ- ЗСУ отвели с укрепленных позиций, сдали сепарам серую зону, запретили разведку, антиснайперские группы, минировать подходы...
Что будет делать волк, если сторож курятника отдал ему на одну курицу в надежде откупиться? Возьмет еще и еще
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17.02.2022 13:26 Відповісти
Найгірше що забороноли симетричну відповідь, тепер будьяка відповідь ЗСУ вважається провокацією, пам'ятаєте застосування байраткару? Навіть німці не тільки росіяни взвили.
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17.02.2022 13:37 Відповісти
Задроченцы стреляют с жилых раенов, потому ответки не будет.
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17.02.2022 13:55 Відповісти
Да какая нахер разница с каких районов они стреляют - наши районы по которым они стреляют это ничто, по ним можно?
*** шить нужно ответкой, наваливать в два раза больше, война так война...
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17.02.2022 15:13 Відповісти
Дик главнає ж таваріщя путєна нє рассєрчать. Єрмак в курсє
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17.02.2022 13:46 Відповісти
ну шо зеленые - начало доходить - Армия, мова,вера ?
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17.02.2022 13:31 Відповісти
У них другая задача, воровать для бени. И
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17.02.2022 13:35 Відповісти
Идут приходы, прилёты прилетают....
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17.02.2022 13:34 Відповісти
А теперь представьте на секунду что Украина дала ОРДЛО автономию или как у нас окозымыливатели говорят, *особый статус*. И ета недореспублика уже официально признанная Украиной а значит и всем миром устроила провокацию. Сразу же Рашка заявит что в связи с нападением Украины на автономную республику вводит свои войска в Киев. Вот для чего Х***ло с таким рвением пропихивает нам ОРДЛО
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17.02.2022 13:35 Відповісти
Неужели нельзя, подавить артиллерийские расчеты с помощью беспилотников
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17.02.2022 13:42 Відповісти
Вагнеровцы за мирняком прячутся, знают что всу по населеному пункту стрелять не будут
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17.02.2022 13:53 Відповісти
Байрактар за надобностью филигранно может уничтожить любую огневую точку врага не подвергая мирняк опасности. Ярким примером было уничтожение росийской гаубицы, когда даже вражеский расчет находящийся непосредственно возле орудия остался жив, правда немного обосрался
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17.02.2022 14:26 Відповісти
Низзя. Немцы с хранцузами осудят уничтожение росийских гаубиц. Гаубицы не дешовое оружие. А дети бесплатные
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17.02.2022 14:24 Відповісти
Бедные жители! Где наши защитники (хоть я и сам им являюсь), почему нет ответки? молчали все утро!....
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17.02.2022 13:57 Відповісти
Так у Зе спросить ведь им нельзя стрелять- перемирие
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17.02.2022 22:39 Відповісти
ОрдьІнцьІ зачищают русско-язьІчньІх
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17.02.2022 14:26 Відповісти
Да закрий , своє Ї...БАЛО!! Наче при Пороху не було Коломойсьского , Ахметова, і т.д. Ти ****** мабуть на "передку",? та в "первах " відписуєшся !!! Сидиш **** десь на Подолі , та **********.
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17.02.2022 15:25 Відповісти
Здравствуй Светлый Русский Мир
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17.02.2022 15:46 Відповісти
Бабуся захищає Україну
https://fb.watch/benivbZ8Oa/
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17.02.2022 21:39 Відповісти
 
 