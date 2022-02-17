"Это идут прилеты. Страшно как-то", - російські окупанти обстрілюють околиці прифронтової Мар'їнки. ВIДЕО

В мережі опубліковано відео, на якому зафіксовані звуки обстрілу російськими окупантами території поблизу прифронтової Мар'їнки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису чути звуки кількох вибухів, а зроблений він в центрі Мар'їнки.

"Як мені пояснили, це йдуть прильоти. Страшно якось", - каже жінка, яка проводить зйомку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл російськими військами Станиці Луганської: Це серйозне порушення мінських угод