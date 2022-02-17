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"П'ють і торгують паливом": що кажуть у Білорусі про російських військових, які прибули на навчання. ВIДЕО

Як повідомляють очевидці, російські солдати порушують правила безпеки на залізниці, багато смітять, а також "втрачають" засоби індивідуального захисту після розвантаження.

Росія перекинула до Білорусі на навчання тисячі своїх військових для участі в навчаннях "Союзна рішучість-2022", що відбуваються з 10 по 20 лютого. Росіяни, які прибули на навчання, багато випивають, а також продають дизельне паливо. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свободи, передає Цензор.НЕТ.

Журналістам розповіли, що росіяни для розвантаження своїх ешелонів використовували обладнання БелЖД, а не власну техніку. Через великі навантаження воно почало ламатися. Також після прибуття росіяни залишають багато сміття.

Частина військ прибуває до місць, де проведення навчань не анонсувалося, зокрема в Хойники з 14-15 числа почали прибувати російські війська. Населений пункт розташований приблизно за 50 км від України. Військові селяться в навколишніх лісах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про виведення російських військ із території Білорусі: "Скільки треба – стільки вони тут і будуть"

"Я особисто бачив рух гусеничної військової техніки вулицями міста. Від нього до кордону з Україною менше 50 кілометрів. Солдати розселилися в навколишніх лісах. Вони багато п'ють і продають дизпаливо. Вони живуть у наметах", — розповів один із мешканців міста Хойники.

Часто росіяни порушують безпекову техніку на залізниці, виходячи на центральні колії. Для розвантаження військової техніки використовують окремі шляхи: сортувальні, ходові чи станційні. Проте російські солдати виходять центральні шляхи, де ходять звичайні склади. І стоять, доки поїзд не під'їде на відстань до 200 метрів. Машиністам доводиться екстрено гальмувати, щоби не збити військових.

Також у соцмережах публікують кадри ДТП з транспортом армії РФ.

Також заявляється, що часто після розвантаження ешелонів залишається багато бронежилетів, касок і засобів захисту, які втрачаються. Росіяни залишають багато сміття за собою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мінська і Москви є домовленість залишити у Білорусі частину озброєння після закінчення навчань, - Лукашенко

"Повні трилітрові мішки зі сміттям валяються через кожні 20 метрів протягом 3-х кілометрів. Пляшки з-під горілки, порожні пластикові пляшки та порожні коробки з-під печива", — розповідає очевидець із Єльська (20 км від кордону з Україною).

Автор: 

армія рф (17373) Білорусь (7930)


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Топ коментарі
+68
Руцкий мир прийшов, ну що сябри, дочекались...завтра буряти будуть гвалтувати ваших жінок..
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17.02.2022 15:03
+57
скрєпнєнько. Спробуйте квіти їм вручить
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17.02.2022 15:04
+49
Якщо кацап припинив красти,бухати,матюкатись,срати навкруги тощо,це означає лише одне-він іздох...
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17.02.2022 15:06
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Хитрый план Лукашенко
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17.02.2022 15:03 Відповісти
Руцкий мир прийшов, ну що сябри, дочекались...завтра буряти будуть гвалтувати ваших жінок..
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17.02.2022 15:03 Відповісти
...ага, за самограй виміняють

Лукашенко заявил, что часть российских боеприпасов останется в Беларуси.

"Мы договорились (откровенно вам говорю, хоть должен был уклониться от ответа на этот вопрос): если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь. Что касается техники. Я сегодня посмотрел: есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. Искандер и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев", - заявил (https://www.belta.by/president/view/posle-uchenij-v-belarusi-mozhet-ostatsja-chast-rossijskih-***********-lukashenko-pojasnil-zachem-485313-2022/) диктатор.

При этом он отметил, что в Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы.
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17.02.2022 15:55 Відповісти
Бидло
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17.02.2022 15:04 Відповісти
за 40 років, які минули з часу моєї служби в Кизил Орді нічого не змінилось
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17.02.2022 15:34 Відповісти
Вони розуміють що їм прийдеться дохнуть за хутіна...
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17.02.2022 15:04 Відповісти
скрєпнєнько. Спробуйте квіти їм вручить
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17.02.2022 15:04 Відповісти
тільки рози не даріть. Їх больно потім витаскувати з дупи.
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17.02.2022 15:26 Відповісти
Надеюсь, белорусские партизаны подсуетились и прикупили у кацапов несколько сотен автоматов?
Ибо за водку, они и танки с градами продадут...
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17.02.2022 15:04 Відповісти
белорусские партизаны швидше пляшки позбирають з вузькою горловиною, для комфортного сидіння на них.
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17.02.2022 15:25 Відповісти
Ну не наговаривай!
Есть, ЕСТЬ там партизаны "со стальными яйцами"... человек пять...
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17.02.2022 15:34 Відповісти
Бяларусам подобається сапог хазяїна.
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17.02.2022 15:05 Відповісти
Скоро вже будуть казати - є литвини, та є бялоруси.
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17.02.2022 15:22 Відповісти
Орда . Эти пьяные малолетки будут захватывать Украину ?
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17.02.2022 15:05 Відповісти
Эти малолетки, да еще и бухие постоянно, будут уничтожать все живое в своем поле зрения. Так в 21 веке выглядит Москальская Орда.
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18.02.2022 00:25 Відповісти
Якщо кацап припинив красти,бухати,матюкатись,срати навкруги тощо,це означає лише одне-він іздох...
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17.02.2022 15:06 Відповісти
Армія живих мерців.
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17.02.2022 15:23 Відповісти
і вони про це здогадуються
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17.02.2022 15:35 Відповісти
привыкайте, беларусы, теперь у вас так постоянно будет.
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17.02.2022 15:06 Відповісти
Татышо---не может быть? Ото так прямо и продают соляру? Ой! А 45 лет назад в Венгрии и ГДР с Польшей в том числе газировкой торговали?
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17.02.2022 15:06 Відповісти
Згадалось. В 87році після посадки Руста на красной площаді Горбачов поміняв керівництво міноборони. Ну і в Північній групі військ підняли по тривозі дивізію в Свєнтошуві (це під Легніцею) з завданням маршу в район Борно-Суліново, це десь приблизно 500 км. Знайомі офіцери з дивізійного батальйону зв"язку розповідали що повністю 100%складу виконали завдання вони. Їх потім підключили до пошуків" потєряшок". Так один строковик на заправщику знайшовся через 2 тиждні коли продав все паливо з бензовоза. Я вже мовчу за збитки полякам під час цього маршу.
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17.02.2022 15:38 Відповісти
Солдати, сержанти, прапори і офіцери ОКСВА "здавали" бачам ("бабаям") чи дуканщикам за пайсу (гроші), за совковий дефіцит або за чарс що завгодно: паливо, ліжка, матраси, постільне, снарядні ящики, танкові гільзи, провіант, обмундирування, запчастини автотехніки, ЗІПи, запасні колеса, акумулятори, приліжкові тапочки... Знаю випадок, коли умудрилися "здати" корпус від БМД (кольоровий метал).
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17.02.2022 15:58 Відповісти
Тут тема колосальная---та нахрен уже надо тот совок торохканый! Чуть касался по Венгрии, помогал туда цветные телики слать, сестра жены с мужем там сверхсрочно были. Много знаю. Гай шумел, особо уже с 1980г пошло вразнос там, офицеры бабло колотили, сынки генералов там служили после общекомандных или полит-училищ--бездари! На технарях кое как держалось всё. Ну а что пошло творится в ГДР на 1990г---там капец был. Знаю с первых почти рук. Оружие валили тоннами стрелковое за копейки.
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17.02.2022 17:34 Відповісти
особисто бачив автобан біля Магдебурського полігону після проходу роти танків, яка заблукала на полігону і скоротила шлях. біля 30 метрів полотна було розбито вщент. А через два дні вже на іншій ділянці повторилось те ж саме. Після таких фокусів СРСР вив ело з НДР всі учбові танкові частини-=з......сь платити штрафи. Ціни були співрозмірні -каністра бензину 20 марок. Зарплата в прапора 720 марок. пляшка екстри в магазині 30 марок, сигарети прима 6 марок. паливо,скати,мідний алюміневий провод, все йшло на продаж. в мене замполіт той пив тільки німецьку бормотуху за 1.3 марки. А як списували паливо і скати -знімали БТР з колодок, приєднували до переднього колеса німецьку дріль на штативі і вперед, за добу виходило на бензовоз Захар. 3000 марок
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18.02.2022 02:27 Відповісти
Запретите продавать алкоголь людям в форме. Пусть желающие бухнуть унижаются под магазинами.
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17.02.2022 15:06 Відповісти
У них все в форме .
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17.02.2022 15:08 Відповісти
Ні. Треба безліміт їм відкрити. Хай заллються.
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17.02.2022 15:11 Відповісти
МЕТИЛОМ !!!!
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17.02.2022 15:36 Відповісти
Некоторые за унижение деньги платят . Может это армия таких ?
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17.02.2022 15:11 Відповісти
Почнуть грабувать! Та й місцеві з "хитрокручених" почнуть "рабіць гешефт" - торгують не тільки "казьонкою" але й самогоном! Сьогодні говорив з прикордонником - казав що "сябри" не встигають самогонку варить: бігають через кордон до нас і скуповуються у українських самогонщиків і "спиртоносів" а потім кацапам перепродують
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17.02.2022 15:53 Відповісти
зараз гэта вашыя браты
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17.02.2022 15:09 Відповісти
"Хрюське мірь " ..прийшов.
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17.02.2022 15:09 Відповісти
Білоруси на мітингах проти Лукашенко, все таки стверджували що росіяни браття і нічого паганого їм не хочуть. Ну що ж хай їдять не обляпаються.
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17.02.2022 15:11 Відповісти
и тут щас появится "литвин" и опровергнет все гнусные поклёпы на своих боярышних сябров )
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17.02.2022 15:13 Відповісти
У меня машина на бензине. Солярка мне без надобности, да я бы и не поехал в болота за ней.
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17.02.2022 15:41 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))) первое следствие из последней части, - а вот если бы торговали не в болотах, то поехал бы, даже если она мне без надобности.
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17.02.2022 15:45 Відповісти
У нас рядом с городом на Лосвидском полигоне тоже учения Витебской дивизии. Я и туда не поеду, там стреляют. Да и смысл. Цена этой солярки на АЗС копейки.
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17.02.2022 15:58 Відповісти
))))))))))))))) второе следствие, - а вот если бы не стреляли, то поехал бы, вопреки смыслу.
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17.02.2022 15:59 Відповісти
И с кем они воевать собрались?
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17.02.2022 15:15 Відповісти
Нічого цікавого. Звичайне агресивне руське бидло
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17.02.2022 15:17 Відповісти
Ху із "руське"? Не вживайте слів,які м"ягко кажучи, тут не підходять. Бо є більш точні і зрозумілі визначення: московські ординські мордорські і тд.
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17.02.2022 15:45 Відповісти
Россияне вступили в острую фазу войны с собственной печенью.
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17.02.2022 15:18 Відповісти
обычные онижебратья. новость в чем?
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17.02.2022 15:21 Відповісти
У тому, що прибулі до кордону війська розташовуються у лісі.
І що від Хойників усього 43 км дорогами до нової понтонної переправи і 110 км по рівному шоссе до моста через Прип'ять біля Чорнобиля.
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17.02.2022 15:36 Відповісти
это давно не новость. по крайней мере для тех, кто хоть чуть интересуется темой.
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17.02.2022 15:51 Відповісти
******* білоруси геть не знають своєї історії. Гірші домбасюрських ватних хахало-кацапів. Ні чорта не пам*ятають скільки разів кацапня, починаючи від Івана 4-го Грозного влаштовувалв вирізання литвинів. От, наприклад, зовсім не знають, що той же кумир кацапської орди Суворов влаштовував масові вбивства білорусів.
https://flibusta.site/a/46639
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17.02.2022 15:22 Відповісти
http://www.secret-r.net/index.php/arkhiv-publikatsij/8-2008/belorusov-net.html http://www.secret-r.net/index.php/arkhiv-publikatsij/8-2008/belorusov-net.html

http://www.secret-r.net/index.php/arkhiv-publikatsij/8-2008/vozvrashchenie-ordy.html

http://www.secret-r.net/index.php/arkhiv-publikatsij/8-2008/gibel-litvy.html
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17.02.2022 15:30 Відповісти
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17.02.2022 15:22 Відповісти
Прибулі війська розташовуються у лісі - ось що головне в інформації.
А продаж військового майна - це традиція століть.
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17.02.2022 15:26 Відповісти
Ніде не зустрічав, коли б історики писали, щоб легіонери Римської імперії, доки військо формувалось з громадян Риму, продали варварам хоч один гладіус, спату, чи пілум.
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17.02.2022 15:33 Відповісти
Оскільки новина про парашну армію, то я мав на увазі виключно її.
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17.02.2022 15:38 Відповісти
Людина пише про майно а не про зброю!
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17.02.2022 15:39 Відповісти
не 3дивований все по рускі 3асране і 3нищене а потім скаzуть що принесли культуру і мир
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17.02.2022 15:27 Відповісти
"Мы в "Европах побывали
И дела там ладили!
На перила мы насрали
И в рояль нагадили!"
("частушка" солдат-росіян в 1945 році - дід-фронтовик розказував)
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17.02.2022 15:36 Відповісти
Вітаю білорусів з прийдешнім руССКІМ МІРОМ... Терпіти тєрпіли і дякуйте своєму бацькє!
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17.02.2022 15:28 Відповісти
А що наша військова розвідка, якщо вона знала про навчання, не могла там потравити самогон, та організувати поставки?
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17.02.2022 15:31 Відповісти
Хм. А вот если они всерьез вознамерились вторгаться, то такая деза им только на пользу.
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17.02.2022 15:32 Відповісти
Хай "сябри" збирають бронежилети каски "розгрузки" та інше майно і складають в "спрятУ": коли їм "припече" і знайдеться людина подібна до могильовського бургомістра 15 століття який крикне "Пара!" - ті "броніки" їм згодяться!
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17.02.2022 15:32 Відповісти
Все соберем(вплоть до танков), ничего не пропадет.
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17.02.2022 15:54 Відповісти
Такі як ти навпаки - принесуть до кацапів і скажуть: "Вот! Вы потеряли!" - в очікуванні що похвалять!
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17.02.2022 16:01 Відповісти
Я не такой, если что нахожу, сразу на дачу несу.
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17.02.2022 16:05 Відповісти
А часу на це вистачає? Бо Лука любить щоб йому безперестанку сраку лизали!
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17.02.2022 16:08 Відповісти
А кацапи, за старою російською традицією, візьмуть його за шкірку та "на подвал". Та будуть казати - "мародера спіймали, а може й шпигуна".
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17.02.2022 16:06 Відповісти
То вже будуть його проблеми! Та й у нас такі бувають - "бдітєльниє" Колись начальник штабу один розказував: Приходять у райвідділ два прапорщики з полку зв"язку: "Хлопці! Ми от пістолет знайшли бойовий! Вам принесли!" Черговий пістолет у поліетиленовому пакеті забрав а сам гаркнув і обох "прапорів" - у КПЗ Більше доби мутузили - "Де вкрали?!" А історія була наступна: п"яний мєнт з ринку йшов уночі І приспічило йому Усівся прямо на газоні - біля тротуару Поки мостився - з кобури пістолет випав Сп"яну не помітив Пішов додому Вранці спохватився прибіг у райвідділ і накатав рапорт: "Вкрали!" А прапорщики зранку йшли і побачили в купі гімна пістолет Паличкою витягли потягали по траві щоб гівно протерти Вклали в пакет і принесли мєнтам!
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17.02.2022 16:21 Відповісти
Колись їхали залізницею на Рівненський полігон. Я з ще одним сержантом охороняв потяг на станції, й тут він раптом поїхав. Встигли заскочити ми на платформу де були наші МТ-12. Отак і їхали вночі та у добрячий мороз. Потяг розігнався - попереду була ділянка без електрики, її "накатом" проскакували. То коли вийшли га ту ділянку, потяг смикнувся, і мій напарник трохи не злетів під колеса. Його я втримав, але його автомат лишився десь біля колії у снігу. Той вже слідом стрибати зібрався, я звичайно ж не пустив, почали дивитися де ми, та запам'ятовувати.
Потім, получивши люлей на наступної станції, сіли з командиром на тепловоз, та поїхали шукати пропажу. Знайшли навіть без подряпин. Але ж потім ми довго та багато разів відповідали на питання суворих дядьків у погонах - навіщо ми скинули автомат, та з ким ми у змові. З усіма тими приколами типу - "твій друг зізнався що це ти, тепер тобі прямий шлях до білих ведмедів..."
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17.02.2022 17:06 Відповісти
Що таке "виїздний караул" знаю сам! Їздив 6 разів за час навчання в училищі Чотири рази - взимку Один раз до теплушки не добіг і кілька годин при -20 сидів відкритому тамбурі вантажного вагону З трьох сторін вітер дме в лице сніг січе Коли спинилися то хлопці до теплушки вели попідруки - так задубів!
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17.02.2022 17:12 Відповісти
Ну что беларусы вы рады таким гостям?? Они там вас поубивают и без таков недай Бог...
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17.02.2022 15:34 Відповісти
Білорусів також чекає зухвале мародерство з боку п'яних росіянських вояк по усіх селах та хуторах поблизу яких вони дислокуються.
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17.02.2022 15:36 Відповісти
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17.02.2022 15:39 Відповісти
Самогонные апараты работают в 4 смены.травите сябры их нафуй
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17.02.2022 15:48 Відповісти
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключеский.

(1841- 1911год)
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17.02.2022 15:54 Відповісти
Ключевський?
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17.02.2022 23:47 Відповісти
чтобы г*вно по всему миру не расплывалось. скорее приобретайте оружие.

- Изя, зачем россияне стараются захватить чужие земли,

ведь у них и своих ого-го.

- Ну и что, что ого-го? Свои-то они уже загадили.
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17.02.2022 15:57 Відповісти
Сами не жили и другим не дадим.

пусть лучше здохнет, но при мне


Российская государственная стратегия: захватить, засрать и бросить, и снова захватить, засрать и бросить, и снова ...
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17.02.2022 16:00 Відповісти
Пабяжали за цвяточками.
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17.02.2022 16:24 Відповісти
Білоруси, от вам і мародери прийшли московитські!
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17.02.2022 18:42 Відповісти
Вот поэтому орков и стоит бояться. Они нищие и вечно голодные. Если зайдут, то ограбят все до нитки. Причем даже тех кто собирается их встречать
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17.02.2022 23:31 Відповісти
Вам набридло нормальне життя - тоді вони йдуть до вас
Абхазія, Приднестрів я, Чечня, Осетія, Донбас, Крим, тепер Беларусь

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17.02.2022 23:42 Відповісти
буряцкие таанкисты https://youtu.be/JvY4HdCg5jw https://youtu.be/JvY4HdCg5jw

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18.02.2022 01:45 Відповісти
Одічалиє прийшли. Сподіваюсь, що вони почнуть грабувати усе навколо, щоб білоруси знали, що їх очікує найближчого часу. Бо думати, що від війни постраждаємо лише ми - це дуже наївно, постраждають усі.
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18.02.2022 02:08 Відповісти
 
 