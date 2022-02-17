"П'ють і торгують паливом": що кажуть у Білорусі про російських військових, які прибули на навчання. ВIДЕО
Як повідомляють очевидці, російські солдати порушують правила безпеки на залізниці, багато смітять, а також "втрачають" засоби індивідуального захисту після розвантаження.
Росія перекинула до Білорусі на навчання тисячі своїх військових для участі в навчаннях "Союзна рішучість-2022", що відбуваються з 10 по 20 лютого. Росіяни, які прибули на навчання, багато випивають, а також продають дизельне паливо. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свободи, передає Цензор.НЕТ.
Журналістам розповіли, що росіяни для розвантаження своїх ешелонів використовували обладнання БелЖД, а не власну техніку. Через великі навантаження воно почало ламатися. Також після прибуття росіяни залишають багато сміття.
Частина військ прибуває до місць, де проведення навчань не анонсувалося, зокрема в Хойники з 14-15 числа почали прибувати російські війська. Населений пункт розташований приблизно за 50 км від України. Військові селяться в навколишніх лісах.
"Я особисто бачив рух гусеничної військової техніки вулицями міста. Від нього до кордону з Україною менше 50 кілометрів. Солдати розселилися в навколишніх лісах. Вони багато п'ють і продають дизпаливо. Вони живуть у наметах", — розповів один із мешканців міста Хойники.
Часто росіяни порушують безпекову техніку на залізниці, виходячи на центральні колії. Для розвантаження військової техніки використовують окремі шляхи: сортувальні, ходові чи станційні. Проте російські солдати виходять центральні шляхи, де ходять звичайні склади. І стоять, доки поїзд не під'їде на відстань до 200 метрів. Машиністам доводиться екстрено гальмувати, щоби не збити військових.
Також у соцмережах публікують кадри ДТП з транспортом армії РФ.
Також заявляється, що часто після розвантаження ешелонів залишається багато бронежилетів, касок і засобів захисту, які втрачаються. Росіяни залишають багато сміття за собою.
"Повні трилітрові мішки зі сміттям валяються через кожні 20 метрів протягом 3-х кілометрів. Пляшки з-під горілки, порожні пластикові пляшки та порожні коробки з-під печива", — розповідає очевидець із Єльська (20 км від кордону з Україною).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лукашенко заявил, что часть российских боеприпасов останется в Беларуси.
"Мы договорились (откровенно вам говорю, хоть должен был уклониться от ответа на этот вопрос): если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь. Что касается техники. Я сегодня посмотрел: есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. Искандер и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев", - заявил (https://www.belta.by/president/view/posle-uchenij-v-belarusi-mozhet-ostatsja-chast-rossijskih-***********-lukashenko-pojasnil-zachem-485313-2022/) диктатор.
При этом он отметил, что в Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы.
Ибо за водку, они и танки с градами продадут...
Есть, ЕСТЬ там партизаны "со стальными яйцами"... человек пять...
І що від Хойників усього 43 км дорогами до нової понтонної переправи і 110 км по рівному шоссе до моста через Прип'ять біля Чорнобиля.
https://flibusta.site/a/46639
http://www.secret-r.net/index.php/arkhiv-publikatsij/8-2008/vozvrashchenie-ordy.html
http://www.secret-r.net/index.php/arkhiv-publikatsij/8-2008/gibel-litvy.html
А продаж військового майна - це традиція століть.
И дела там ладили!
На перила мы насрали
И в рояль нагадили!"
("частушка" солдат-росіян в 1945 році - дід-фронтовик розказував)
Потім, получивши люлей на наступної станції, сіли з командиром на тепловоз, та поїхали шукати пропажу. Знайшли навіть без подряпин. Але ж потім ми довго та багато разів відповідали на питання суворих дядьків у погонах - навіщо ми скинули автомат, та з ким ми у змові. З усіма тими приколами типу - "твій друг зізнався що це ти, тепер тобі прямий шлях до білих ведмедів..."
Василий Ключеский.
(1841- 1911год)
- Изя, зачем россияне стараются захватить чужие земли,
ведь у них и своих ого-го.
- Ну и что, что ого-го? Свои-то они уже загадили.
пусть лучше здохнет, но при мне
Российская государственная стратегия: захватить, засрать и бросить, и снова захватить, засрать и бросить, и снова ...
Абхазія, Приднестрів я, Чечня, Осетія, Донбас, Крим, тепер Беларусь