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Проєкт "Без цензури": Онлайн-голосування - щоб впихнути Україні Мінськ-2 на умовах Росії?. ВIДЕО

Чому Росія почала обстріли на фронті? І які процеси у Верховній Раді можуть мати стосунок до загострення на Донбасі?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що ховається за ідеями онлайн-голосування. І як це може допомогти впихнути Україні Мінськ-2 на умовах Росії.

Чому онлайн-голосування – це велика небезпека? Чому "слуги народу" так різко почали просувати цю можливість? І як гібридне голосування може – за великого бажання –допомогти впихнути Україні Мінськ-2 на умовах Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтерв’ю "Без цензури": Тарас Чмут про те, як Росія може забрати в України Чорне море і вбити економіку. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28472) росія (65162) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+8
в рашке.
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17.02.2022 17:24
+6
У багатьох це де наприклад?
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17.02.2022 17:16
+6
Це вигідно слугам, бо голосів все менш та менш, а ще не всі за засіданнях бувають. А так - кнопку клацнув, а сам може на Гаваях бути... Та і навіщо на роботу в Раду ходити?
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17.02.2022 18:07
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У багатьох це де наприклад?
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17.02.2022 17:16 Відповісти
в рашке.
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17.02.2022 17:24 Відповісти
Отаке пише типове зе-бидло. "У багатьох країнах", "західна практика", "ви тільки гадите" та ін. А коли цій істоті задаєш уточнюючи питання "А де?", "Ви вважаєте в даній ситуації це розумно?" - воно зливається, або починає молоти відверту "дічь"
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17.02.2022 17:37 Відповісти
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17.02.2022 17:50 Відповісти
ага голосування на пеньках та з багажнику авто у под'езда чисто кацапський винахід
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17.02.2022 18:50 Відповісти
ти теж хочеш підтертися нашою конституцією?
В нашій краіні таке голосування заборонено!
Більше того, то можливо тільки для чесних та відповідальних людей.
А враховуючи те що в нас при владі одні негідники брехуни та зрадники я би їм взагалі голосувати та приймати закони заборонив та розігнав нахер
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17.02.2022 18:48 Відповісти
Ты чьих будешь, ботяра?
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17.02.2022 18:17 Відповісти
Це вигідно слугам, бо голосів все менш та менш, а ще не всі за засіданнях бувають. А так - кнопку клацнув, а сам може на Гаваях бути... Та і навіщо на роботу в Раду ходити?
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17.02.2022 18:07 Відповісти
Да уж, опять на конституцию нагадили. Ну какое онлайн голосование? Это грозит знаете чем? Будущим режимом, вот чем.
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17.02.2022 20:13 Відповісти
Виїхали закордон - проголосували за капітуляцію і зраду інтересів - добре прибарахлились і отримали статус біженця від злих крестьян-бандерівців
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17.02.2022 20:57 Відповісти
 
 