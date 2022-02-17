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Інфографіка міноборони Великої Британії про можливу атаку сил РФ на Україну (англійською мовою). ВIДЕО

Міністерство оборони Великої Британії підготувало інфографіку про ситуацію на кордонах України.

Інфографіку опубліковано у твіттері міноборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо доказів того, що російські війська відходять з прикордонних регіонів України. Росія зберігає значну військову присутність та може здійснити вторгнення без подальшого попередження", - йдеться у повідомленні.

Інфографіка міноборони Великої Британії про можливу атаку сил РФ на Україну (англійською мовою) 01

Відповідно за даними британської розвідки, російські війська здійснять напад у два етапи:

  • На першому етапі російська армія атакує Київ та замкне кільце біля Дніпра по всій Східній Україні.
  • На другому етапі війська РФ підуть на Одесу та рушать повз Умань на Захід.

Автор: 

Велика Британія (5581) росія (65162)


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Топ коментарі
+87
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17.02.2022 20:12
+35
головне обрати блазня під час війни , хуже не буде ! ну що зебарани вам ще досі смішно чи вже від сміху животи болять ?
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17.02.2022 20:26
+22
Великобритания закрыла программу получения инвесторских виз первого уровня (так называемых «золотых» виз), а также инициировала пересмотр статуса всех, кто ее получил.

Об этом 17 февраля сообщила в Twitter министр внутренних дел страны Прити Пател.

«Я закрыла визу инвестора первого уровня с немедленным вступлением в силу после нашей проверки всех выданных. Это только начало нашей возобновленной борьбы с мошенничеством и незаконным финансированием. Наш предстоящий План действий по борьбе с мошенничеством и закон об экономических преступлениях лучше защитят налогоплательщиков», - написала она.
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17.02.2022 20:23
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И без перевода по картинкам понятно что туПин куйло ‼️
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17.02.2022 20:38 Відповісти
Да они Чечню и Дагестан до сих пор зачистить не могут. В Ираке американцы обосрались с построением нового государства. Сирию никак не очистят от Игила и Асада. Промолчу про Афганистан. Какой захват Украины? Кем? Тем сопливым молодняком, которого ***** Шойгу в армию призвал? Пойдут первые трупаки и этот молодняк слезами изойдет. Это же будет не прогулка в ночной клуб за девками
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17.02.2022 20:45 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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17.02.2022 20:46 Відповісти
було б добре, щоб до пекла вони потрапили вже підсмаженими...
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17.02.2022 20:49 Відповісти
В первую очередь нужно заходить в Приднестровье и брать в оцепление кацапскую групировку.Потом будет хороший обменный фонд.А лучший выход это подрывать АЭС -Запорожскую и Южноукраинскую.Ну и ещё можно отбомбить по белорусской АЭС,чтоб знали говнюки как ложится под рашофашей.
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17.02.2022 20:49 Відповісти
А навіщо ти пропонуєш Україну загадити радіацією,а чи не засланий ти козачок з будьонвкою на голові?
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17.02.2022 20:59 Відповісти
Это сделает завоевание Восточной и Южной Украины для рашки бессмысленным занятием.
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17.02.2022 21:06 Відповісти
А Українців куди ти пропонуєш діти?
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17.02.2022 21:08 Відповісти
Украинцы должны будут покинуть эти территории.Но рашке они тоже не достанутся.
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17.02.2022 21:10 Відповісти
Українці не повинні покидати свої землі,твоя пропозиція дуже хибна і видає в тобі какцапа.
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17.02.2022 21:18 Відповісти
Их не будут спрашивать.Если Запад нас предаст и не закроет нам небо,мы эти территории потеряем на десятки если не на сотни лет.Лучше сделать их непригодными для жизни по принципу "так не доставайся ты никому"
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17.02.2022 22:20 Відповісти
Тебе кацапе треба повісити одразу після бені і зебанутого осла
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17.02.2022 22:49 Відповісти
Ну ты и мудак...
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17.02.2022 21:19 Відповісти
думают одно,говорят другое,делают третье,а получается четвертое...
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17.02.2022 20:51 Відповісти
Шановні українці, я не бачу у ваших коментарях розумної думки, наприклад "Давайте молитися до нашого Господа, який є цар царів, і має всю владу і силу щоб зупинити війну, дати нам мир по милості своїй, і дати мудрості нашому керівництву"
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17.02.2022 20:55 Відповісти
Зараз дочистю кулумет і помолюсь, за мир,от тільки як переможем какцапів так і настане мир!
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17.02.2022 21:04 Відповісти
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. " 🙏🙏🙏
Библия Псалом 126
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18.02.2022 16:12 Відповісти
Вы - верующий?
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17.02.2022 21:06 Відповісти
Он идиот.
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17.02.2022 21:16 Відповісти
Время Господь покажет...
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17.02.2022 22:15 Відповісти
ага, в их сегодняшнем "боевом расчёте" )
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17.02.2022 21:17 Відповісти
Я - да.
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17.02.2022 22:14 Відповісти
Бог помагает только евреям.Так в Библии написано.
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17.02.2022 21:12 Відповісти
Дык, евреи библию ни во что не ставят. У них свой коран.
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17.02.2022 21:19 Відповісти
То ви до Нового заповіту не дочитали (Ключове,-НОВИЙ)
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17.02.2022 21:24 Відповісти
Не лгите на истину.
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17.02.2022 22:16 Відповісти
Сам Иисус сказал,что пришел в этот мир спасать "заблудших овец Израиля",а остальные народы сравнил с собаками.
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17.02.2022 22:25 Відповісти
А Вы дальше почитайте. Пока Бог Вам дает эту возможность.
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17.02.2022 22:42 Відповісти
Я все читал,но там была оговорка по Фрейду.
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17.02.2022 23:58 Відповісти
🤝🙏
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18.02.2022 16:14 Відповісти
Я во всякую эзоиерику не верю, только в разум, логику и здравый смысл.
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17.02.2022 21:21 Відповісти
Христианство - не эзотерика.
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17.02.2022 22:17 Відповісти
Любая религия иррациональна и в первую очередь - бизнес, причем очень выгодный.
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17.02.2022 22:24 Відповісти
Шановні, всн що я бачу в коментарях:

- шоб вони москалі здохли!
- наші солдати і ми козаки надерем москалям зад!
- Зеленскій тупа коза

але все це глупості, це не допоможе виграти війну
а те що ви молитву висміюєте, це вам самим сором, і самі собі гірше робите
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17.02.2022 21:22 Відповісти
Вы - верующий?
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17.02.2022 21:54 Відповісти
так я вірю що інсує Бог який створив цей світ
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17.02.2022 22:08 Відповісти
Е-е-еее... Спочатку була Сингулярність Ґінунґаґап, у якій існував біполярний потенціал Муспельхеймар (+) і Ніфльхеймар (-). Потім - джерело Хвергельмір, який порушив еквілібріум, довів масу до критичної і став іскрою Кварк-Глюонного Аудхумла-Плазменного Народження Мультиверсуму. І постав Іґґдрасіль, пробивши Дев'ять Світів - але то інша історія...
Запитання: на якому з етапів серед цих монструозних енергій з'являється бог?
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17.02.2022 23:27 Відповісти
Ого как глубоко....
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17.02.2022 23:56 Відповісти
Народження Всесвіту у скандинавській міфології. До речі, картина дуже близька до ******** наукової моделі.
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18.02.2022 00:01 Відповісти
Як же правi...Який же iспит проходе наша Ненька... Господь наша сила та
наш захист! I хто це не розумiе, той дурень...
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18.02.2022 16:40 Відповісти
Я молюсь 🙏🙏🙏
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. "
Библия Псалом 126



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18.02.2022 16:08 Відповісти
Благодарим за бдительность, и за это тоже.....RRR7214
Royal Air Force в патруле.....👍🏻
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17.02.2022 21:14 Відповісти
Не только, бриты, американские блекхоуки тоже патрулируют
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17.02.2022 21:29 Відповісти
Я в теме...
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17.02.2022 21:34 Відповісти
А чому б на цій мапі не показати як феодальний окрук Білорусь атакує Польшу - країну НАТО і РФ отримує другий фланг з США та Британією? Може б тоді Путін задумався краще?
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17.02.2022 21:19 Відповісти
Хароший план.Ульотний.У мене теж є,виміняний на косячок і снікерс у дзюрела з ГУР МО:
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17.02.2022 21:22 Відповісти
Для таких операций нужно иметь по настоящемужелезные яйца, но я лично - только за.
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17.02.2022 21:31 Відповісти
По мацкві краще намалювати пунктирну лінію із схематичним зображенням балістичної боєголовки... з будь-якого напрямку (наприклад, Трайдент-2 з субмарини з-під криги Арктики)...
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17.02.2022 23:31 Відповісти
чМоксєлі, дрочіть гузно і марш до чеченців на бутилку !
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17.02.2022 21:46 Відповісти
На территории Чернобыльской зоны отчуждения в районе заброшенного белорусского села Вепры российские военные навели мост через реку Припять. От Припяти до Киева - около 150 км.

https://news.liga.net/politics/news/rossiyskie-*******-naveli-most-cherez-pripyat-na-granitse-s-ukrainoy-insider
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17.02.2022 22:36 Відповісти
Летс ми Спик форм май Хар ин инглиш
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17.02.2022 22:45 Відповісти
Он воно як...
Дніпро виходить другий по важливості після Київа.
Ну що ж будіть осла, хай терміново дає команду роздати зброю в першу чергу київлянам, дніпропетровцям і харків'янам
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17.02.2022 23:01 Відповісти
Днепровцам? Днепрчанам? Днепрянам? О каком пете речь?
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18.02.2022 01:38 Відповісти
Будапешт 1994 дерьмо , кто подписал - мрази и предатели. Имею право взорвать саркофаг. Сами виноваты. Умираю но не сдаюсь...
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18.02.2022 00:19 Відповісти
А де вони візьмуть стільки рабокацапов щоб здійснити такий план? Баби ісчо НЄ наражалі.... 140к не достатньо для такої атаки, та й Українці вже навчилися знешкоджувати кацапню.
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18.02.2022 12:05 Відповісти
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