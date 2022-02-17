Інфографіка міноборони Великої Британії про можливу атаку сил РФ на Україну (англійською мовою). ВIДЕО
Міністерство оборони Великої Британії підготувало інфографіку про ситуацію на кордонах України.
Інфографіку опубліковано у твіттері міноборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми не бачимо доказів того, що російські війська відходять з прикордонних регіонів України. Росія зберігає значну військову присутність та може здійснити вторгнення без подальшого попередження", - йдеться у повідомленні.
Відповідно за даними британської розвідки, російські війська здійснять напад у два етапи:
- На першому етапі російська армія атакує Київ та замкне кільце біля Дніпра по всій Східній Україні.
- На другому етапі війська РФ підуть на Одесу та рушать повз Умань на Захід.
Топ коментарі
+87 Агамемнон
показати весь коментар17.02.2022 20:12
+35 Роман Кокоровець
показати весь коментар17.02.2022 20:26
+22 olele
показати весь коментар17.02.2022 20:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. " 🙏🙏🙏
Библия Псалом 126
ВремяГосподь покажет...
- шоб вони москалі здохли!
- наші солдати і ми козаки надерем москалям зад!
- Зеленскій тупа коза
але все це глупості, це не допоможе виграти війну
а те що ви молитву висміюєте, це вам самим сором, і самі собі гірше робите
Запитання: на якому з етапів серед цих монструозних енергій з'являється бог?
наш захист! I хто це не розумiе, той дурень...
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. "
Библия Псалом 126
Royal Air Force в патруле.....👍🏻
https://news.liga.net/politics/news/rossiyskie-*******-naveli-most-cherez-pripyat-na-granitse-s-ukrainoy-insider
Дніпро виходить другий по важливості після Київа.
Ну що ж будіть осла, хай терміново дає команду роздати зброю в першу чергу київлянам, дніпропетровцям і харків'янам