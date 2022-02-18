Окопна війна: "Бійці ЗСУ взяли в полон найманців РФ. Я розмовляв з ними, шкода, що їх відпустили і вони знову воювали проти нас", - доброволець Олег Ревега. ВIДЕО

Ми сьогодні ведемо репортаж з міста Чернівці. В гостях програми доброволець, громадський діяч, волонтер Олег Ревега.

Він потрапив на фронт, коли йшли бої за Дебальцеве. Олегу з побратимом довелося вивозити наших поранених під обстрілами російської артилерії, розповів журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Тоді йому вдалося зафільмувати російських найманців, які потрапили в полон до бійців ЗСУ (частина цього відео буде в нашому репортажі).

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У вільний від боїв час Олег організовував поїздки дітей з Донецької області в західні регіони України.

Якщо коротко, то дивіться нашу сьогоднішню рубрику і ви побачите та почуєте:

- бої за Дебальцеве;

- зустріч з полоненими супротивниками;

- чи готові Чернівці захищати своє місто і країну від російських окупантів;

- як воно бути оператором БПЛА і коригувати нашу артилерію.

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Ви зрозуміли - буде цікаво. Тому дивіться нашу рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся про тих, хто захищає нашу країну.