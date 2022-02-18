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Новини Відео Війна
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Окопна війна: "Бійці ЗСУ взяли в полон найманців РФ. Я розмовляв з ними, шкода, що їх відпустили і вони знову воювали проти нас", - доброволець Олег Ревега. ВIДЕО

Ми сьогодні ведемо репортаж з міста Чернівці. В гостях програми доброволець, громадський діяч, волонтер Олег Ревега.

Він потрапив на фронт, коли йшли бої за Дебальцеве. Олегу з побратимом довелося вивозити наших поранених під обстрілами російської артилерії, розповів журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Тоді йому вдалося зафільмувати російських найманців, які потрапили в полон до бійців ЗСУ (частина цього відео буде в нашому репортажі).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "Тисячі рівнян воювали за ці роки, хай тепер спробують росіяни "прийти" до нас. Це буде останнє, що вони побачать" - волонтер Олександр Онищук. ВIДЕО

У вільний від боїв час Олег організовував поїздки дітей з Донецької області в західні регіони України.

Якщо коротко, то дивіться нашу сьогоднішню рубрику і ви побачите та почуєте:

- бої за Дебальцеве;

- зустріч з полоненими супротивниками;

- чи готові Чернівці захищати своє місто і країну від російських окупантів;

- як воно бути оператором БПЛА і коригувати нашу артилерію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "Тисячі українських воїнів досі перебувають в окопах. Проте не потрібно забувати тих, хто вже пройшов через ці окопи", - ветеран Сергій Коновал. ВIДЕО

Ви зрозуміли - буде цікаво. Тому дивіться нашу рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся про тих, хто захищає нашу країну.

Автор: 

Чернівці (561) добровольці (917) Дебальцеве (134) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+36
Украинский народ слишком добрый и гуманный. Потому и воюют,что отпускают. Знали бы,что билет только в один конец,не перлись бы
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18.02.2022 09:54
+21
Треба зразу без суда на місці...
Але спочатку хай яму собі викопають щоб не смерділи!
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18.02.2022 10:10
+8
Растреливать тварей с пометкой.
ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
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18.02.2022 10:19
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Украинский народ слишком добрый и гуманный. Потому и воюют,что отпускают. Знали бы,что билет только в один конец,не перлись бы
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18.02.2022 09:54 Відповісти
Надо хоть колени простреливать. Памятка на всю жизнь будет.
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Треба зразу без суда на місці...
Але спочатку хай яму собі викопають щоб не смерділи!
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18.02.2022 10:10 Відповісти
Растреливать тварей с пометкой.
ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
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18.02.2022 10:19 Відповісти
Розстрілювати тварюк без всяких поміток.....адже тварюки і все!!
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16.07.2022 18:37 Відповісти
Россия в 2019году вышла из Женевской конвенции!
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18.02.2022 10:27 Відповісти
Женевская конвенция не распространяется на террористов
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18.02.2022 11:04 Відповісти
Молодцы!!!
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18.02.2022 10:30 Відповісти
Скоріше за все їх не відпустили,а кегебятіна їх просто продала.
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18.02.2022 11:19 Відповісти
Поэтому после первичного допроса их нужно сразу РАССТРЕЛИВАТЬ или вешать
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18.02.2022 13:45 Відповісти
Старе Бандерівське гасло
СМЕРТЬ москалям,, невтратить свою актуальність до останнього живого моZкаля!!
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16.07.2022 18:39 Відповісти
 
 