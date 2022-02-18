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"#бана в рот, бл#дь", - спортсмен ОКР Омелін готується до старту на Олімпіаді в Пекіні. ВIДЕО

Спортсмен ОКР Ігор Омелін вилаявся на старті змагань зі скі-кросу на Олімпіаді в Пекіні. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лайка росіянина потрапила до прямої трансляції і український коментатор мусив вибачатися перед глядачами.

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Автор: 

Олімпіада (687) росія (65122)


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Топ коментарі
+41
Скрєпаносниє лапатнікі матам нє ругаются-ані на ньом разгаварівают...
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18.02.2022 09:50
+41
русіш культуріш
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18.02.2022 10:00
+37
Орківські спортсмени - вірно виправився. Орківські потвори
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18.02.2022 09:51
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русіш культуріш
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18.02.2022 10:00 Відповісти
А *****.
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18.02.2022 10:04 Відповісти
ЭТО Воно помолилось... вы не понимаете духовно религиозно ФСБшных скреп Секты Гундяева и Политбюро Х..ла..
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18.02.2022 10:27 Відповісти
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) - это заболевание, вызывающее навязчивые мысли, которое могут привести к компульсивным действиям. (с)
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18.02.2022 10:35 Відповісти
100 пудов !
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18.02.2022 10:44 Відповісти
У них тільки й бога, що в трусах.
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18.02.2022 12:39 Відповісти
Они на нем не ругается, они на нем разговаривают!
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18.02.2022 10:08 Відповісти
Скрєпаносниє лапатнікі матам нє ругаются-ані на ньом разгаварівают...
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18.02.2022 09:50 Відповісти
По моему он еще и перднул в прямом эфире.
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18.02.2022 09:51 Відповісти
Да он просто закашлялся... Прям как Лавров на той встрече с арабами...
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18.02.2022 10:08 Відповісти
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18.02.2022 10:51 Відповісти
Ви що відчули може щось рідне ? (перепрошую )
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18.02.2022 11:02 Відповісти
Орківські спортсмени - вірно виправився. Орківські потвори
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18.02.2022 09:51 Відповісти
То він згадав Маруську Захарову . .
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18.02.2022 09:53 Відповісти
А шо не так ???
Это ж кацапы !!! Они не только так разговаривают, они так же и думают...
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18.02.2022 09:53 Відповісти
"спортсмен" налаштовуеться на побєду!
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18.02.2022 09:55 Відповісти
оркія.
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18.02.2022 09:56 Відповісти
ето вєсь расєйскій мір в одной мордє...
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18.02.2022 09:58 Відповісти
и ведь как похожи - одно лицо! вернее рыло
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18.02.2022 10:03 Відповісти
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18.02.2022 09:57 Відповісти
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18.02.2022 10:53 Відповісти
"Команда на три букви" - це вже МЕМ в українських коментаторів.
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18.02.2022 09:59 Відповісти
Ось це справжній рюзгій єзик для кацапоїдів.
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18.02.2022 09:59 Відповісти
В 1982г. проходил службу в рядах СА. Наш взвод послали в колхоз на картошку. Воронежская обл. Стал свидетелем диалога между отцом и дочерью лет 15 проживающих в деревне где нас разместили в местном клубе. Услышал много слов на великом и могучем, на котором разговаривали Толстой, Чехов, Пушкин... очень часто употребляли слово - МАТЬ (но это была не "Мать" Горького, а какая то ****...я в рот и ж..пу.. Великий и могучий руский йизык
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18.02.2022 11:03 Відповісти
КАК ЧУДЕН И ГЛУБОК РУССКИЙ ЯЗЫК!
- Иметь жену - директора банка и иметь жену директора банка. Одна черточка, а какова разница! !
- МАШИНА МАШИНА - это МАшина машина или машИна МАшина?
- Оказывается, в ряде случаев от замены буквы Е на Е значительно меняется смысл написанного. Например: "выпили все" или "выпили все", "в суете сует" или "в суете сует"...
- Законченное предложение из пяти глаголов без знаков препинания и союзов: "Решили послать сходить купить выпить. "
- Синдром легкого недомогания развивается у молодых девушек, которых никто не домогается.
- "В ближайшие дни страна передохнет от жары". Как важно не терять букву Е…

Новый учитель русского языка и литературы:
- Дети, кто будет портить великий и прекрасный русский язык образными идиомами и непристойными фразеологизмами - получит в рыло без всякого базара!!!

Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ, Мединского:

- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…

- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…
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18.02.2022 13:58 Відповісти
Если исключить матюки из этоко языка,то процентов 80 будут чувствовать себя безъязыкими...
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18.02.2022 14:24 Відповісти
Кацап детектед. Что вы хотите?
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18.02.2022 10:00 Відповісти
Выступление кацапо чурок на Олимпиаде легко узнать - если видишь что вышло нечто безымянное - без флага, без гимна, без национальной формы, сразу точно знаешь - это кацапо чурка. Уже даже название своё ворованное и то просрали, теперь кацапо чурки официально называюца ОКР)))
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18.02.2022 10:02 Відповісти
А після того ,як вони свого грязного рота відкриють,то всі сумніви відпадають...
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18.02.2022 14:17 Відповісти
Я дико извиняюсь, но как расшифорвуется ОКР? Общество Контуженых Рагулей? Сколько думал, другое не придумывается
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18.02.2022 10:05 Відповісти
олимпийский комитет расеи
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18.02.2022 10:13 Відповісти
Це спотворене для милозвучності "орк". Нарасєйци теж "Володар кілець" дивилися.
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18.02.2022 11:13 Відповісти
"Паєхалі дамой, *** твою мать" (с)
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18.02.2022 10:06 Відповісти
бидлота
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18.02.2022 10:08 Відповісти
Это он Путина вспомнил...
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18.02.2022 10:09 Відповісти
Всё как в том анекдоте - и с криком "оп твою мать" машина русских уносится в голубую даль !
П.С.
Самые первые впечатления от каникул у бабушки в русской деревне - матюкаются всё !
Исключением во всей деревни было два человека - моя бабушка и учитель....
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18.02.2022 10:15 Відповісти
"Ненавижу! Вы все знали!" Российская фигуристка закатила истерику после "серебра" на ОИ-2022. видео
Видео / Спорт 17-фев, 18:199 5 485 0
"Ненавижу! Вы все знали!" Российская фигуристка закатила истерику после "серебра" на ОИ-2022. видео

Российская фигуристка Александра Трусова не смогла сдержать эмоций и закатила бурную истерику после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2022. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка стала второй и завоевала серебряную медаль турнира.

Однако этот результат невероятно расстроил уроженку Рязани, которая буквально "слетела с катушек" после завершения соревнований. Трусова в эмоциональной форме заявила своим тренерам, что ненавидит спорт, в котором ей на международной арене так и не удается завоевать "золото"

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Не надо, пожалуйста, вы все знали! Все знали! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя", - заявила в слезах Александра.

Видео момента попало в прямую трансляцию соревнований в Пекине.

Кацики уже постарались с видео -
Видео недоступно
Видео удалено пользователем, который его добавил.
Но, думаю, найти можно.
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18.02.2022 10:18 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! це руSSкій спорт...
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18.02.2022 10:26 Відповісти
Ой вей!
Они его по всем новостям транслировали.
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18.02.2022 11:16 Відповісти
Трускина тоже хочет шоколадку
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18.02.2022 13:32 Відповісти
Я думаю, ключевые слова в тексте "уроженку Рязани"
Кацапка, а если точнее, эрзя, с генетически заложенной завистью, склочностью...
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18.02.2022 13:48 Відповісти
Наследники и носители - "вяликого и могучего". Им слов 100 оставить для речи, и они и не заметят.
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18.02.2022 10:23 Відповісти
У них матом министр иностр дел разговаривает, остальным сам бог велел!!! "Реплика «Дебилы, *****!» "
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18.02.2022 10:23 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.02.2022 10:23 Відповісти
404
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18.02.2022 10:35 Відповісти
Тю, у них это как здрасте. Они со своими детьми так общаются, так что это еще ничего.
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18.02.2022 10:38 Відповісти
"ИВАН-БЫДЛОВАН"...
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18.02.2022 10:39 Відповісти
Рашен культуриш? ******!
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18.02.2022 10:42 Відповісти
ОКР - Обсесивно-компульсивний розлад. ОКР характеризується розвитком нав'язливих думок, спогадів, рухів і дій, а також різноманітними патологічними страхами (фобіями). При цьому, пацієнт сам прекрасно усвідомлює всю безглуздість своїх дій, але не може впоратися з ними одним лише зусиллям волі. При такому захворюванні, як невроз нав'язливих станів, лікування потрібно в обов'язковому порядку, і проводити його повинен досвідчений психотерапевт.

ОКР - Олимпийский комитет России.
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18.02.2022 10:50 Відповісти
А якщо в них це - кацапський діалект.
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18.02.2022 10:52 Відповісти
І тільки відбірні матюки, видавали російські лапті в іхтамнєтах ОКР.
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18.02.2022 10:56 Відповісти
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18.02.2022 11:01 Відповісти
Мова-основа. Спочатку думаємо, а потім діємо. Думаємо мовою-які думки така дія. Чи багато в українській мові похабщини (мабудь ні) тому і відповідні вчинки. Думаймо українською, спілкуймося українською і будемо ЛЮДЬМИ.
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18.02.2022 11:11 Відповісти
Мат у них це повсякденна мова. Такою мовою вже розмовляють діти з 10-ти років.
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18.02.2022 11:12 Відповісти
какая жизненно важная новость. особенно в условиях вторжения/невторжения россии в страну.
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18.02.2022 11:40 Відповісти
он же брат главы закарпатской ОДА Микиты
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18.02.2022 13:04 Відповісти
В даному випадку, швидше, брат Ківи...
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18.02.2022 13:15 Відповісти
Що від цих лишнєхромосомних болотних ординців ще чекати? Вони за 300 років загадили своїми матюками і українську мову,що до сих пір не можемо позбавитись цього багна та лайна...І ця орда називає нас браттями...Боже упаси від таких "братів"...
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18.02.2022 14:11 Відповісти
Не користуйся матюками , українець !
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18.02.2022 16:42 Відповісти
 
 