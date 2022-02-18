"#бана в рот, бл#дь", - спортсмен ОКР Омелін готується до старту на Олімпіаді в Пекіні. ВIДЕО

Спортсмен ОКР Ігор Омелін вилаявся на старті змагань зі скі-кросу на Олімпіаді в Пекіні. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лайка росіянина потрапила до прямої трансляції і український коментатор мусив вибачатися перед глядачами.

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