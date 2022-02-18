Російським пропагандистам розіслали "темники" з Кремля: "Україна попре на Донбас" та "труїтиме ватажків "ДНР". ВIДЕО

Кремль розповсюдив "темники" усім керівникам новинних агентств та телеканалів РФ. В них планують розповсюджувати дезінформацію про нібито можливий "напад України на Донбас".

Про це у Telegram повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російські журналісти надали "темник", який розповсюдили з адміністрації президента Росії усім керівникам новинних агентств та телеканалів РФ.

В них йдеться наступне:



- в новинах і токшоу необхідно зв’язати виступи Лаврова та Шойгу з заявою Ігоря Конашенкова (генерал, представник Генштабу ЗС РФ)

"Чому позиція Заходу змінилася? Тому що вони злякались твердої та послідовної позиції Росії. Ми будемо продовжувати нашу лінію твердо та послідовно".



- постійно давати заяву Конашенкова по відведення військ Росії після навчань.



Водночас щодо інтерпретації ухвалених рішень журналістам радять зосередитись на наступних меседжах:



"Ми досягли діалогу з США та НАТО, ми "охолонули" безумні голови в Києві – в цьому досягнуто серйозних результатів. Всі вже відчули нашу силу і відчуватимуть її надалі. "До речі, що там на рахунок санкцій? За що вони їх будуть проти нас вводити?"



Також пропагандисти можуть поширювати ідею про те, що Україна "бездумно попре на Донбас, а ми змушені будемо захищати людей в Донецькій та Луганській Республіках, бо зобов’язані це робити".

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"Окрема тема – істерика високих державних мужів та дам з приводу агресії Росії. Саліван ("бомбардування"), Трасс ("будь-якої миті"), Блумберг ("вже п’ять разів оголошували наступ") і так далі. Евакуація посольств ("як там американці у Львові, добре облаштувалися?"). На загострення ситуації працювали не ми, а вони", - підсумував Цаплієнко.

Блогер Роман Шрайк зазначив, що "росіянам посилено втюхують, що Україна готується напасти на ОРДЛО". Також вони заявляют про те, що нібито створено плани захоплення за 4 дні, лідерів "ДНР" отруять та іншу брехню.

"Разом із вчорашніми обстрілами, все це говорить про те, що нас провокують щосили, щоб ми відповіли. А якщо не відповімо, вони самі можуть зробити теракт (про що йшлося ще місяць тому) та піти "мститися" Україні. Тому нам дуже важливо документувати всі ці обстріли та показувати всьому світу, хто почав. На жаль, віруючих Росії все ще багато", - наголосив Шрайк

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