Російським пропагандистам розіслали "темники" з Кремля: "Україна попре на Донбас" та "труїтиме ватажків "ДНР". ВIДЕО
Кремль розповсюдив "темники" усім керівникам новинних агентств та телеканалів РФ. В них планують розповсюджувати дезінформацію про нібито можливий "напад України на Донбас".
Про це у Telegram повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, російські журналісти надали "темник", який розповсюдили з адміністрації президента Росії усім керівникам новинних агентств та телеканалів РФ.
В них йдеться наступне:
- в новинах і токшоу необхідно зв’язати виступи Лаврова та Шойгу з заявою Ігоря Конашенкова (генерал, представник Генштабу ЗС РФ)
"Чому позиція Заходу змінилася? Тому що вони злякались твердої та послідовної позиції Росії. Ми будемо продовжувати нашу лінію твердо та послідовно".
- постійно давати заяву Конашенкова по відведення військ Росії після навчань.
Водночас щодо інтерпретації ухвалених рішень журналістам радять зосередитись на наступних меседжах:
"Ми досягли діалогу з США та НАТО, ми "охолонули" безумні голови в Києві – в цьому досягнуто серйозних результатів. Всі вже відчули нашу силу і відчуватимуть її надалі. "До речі, що там на рахунок санкцій? За що вони їх будуть проти нас вводити?"
Також пропагандисти можуть поширювати ідею про те, що Україна "бездумно попре на Донбас, а ми змушені будемо захищати людей в Донецькій та Луганській Республіках, бо зобов’язані це робити".
"Окрема тема – істерика високих державних мужів та дам з приводу агресії Росії. Саліван ("бомбардування"), Трасс ("будь-якої миті"), Блумберг ("вже п’ять разів оголошували наступ") і так далі. Евакуація посольств ("як там американці у Львові, добре облаштувалися?"). На загострення ситуації працювали не ми, а вони", - підсумував Цаплієнко.
Блогер Роман Шрайк зазначив, що "росіянам посилено втюхують, що Україна готується напасти на ОРДЛО". Також вони заявляют про те, що нібито створено плани захоплення за 4 дні, лідерів "ДНР" отруять та іншу брехню.
"Разом із вчорашніми обстрілами, все це говорить про те, що нас провокують щосили, щоб ми відповіли. А якщо не відповімо, вони самі можуть зробити теракт (про що йшлося ще місяць тому) та піти "мститися" Україні. Тому нам дуже важливо документувати всі ці обстріли та показувати всьому світу, хто почав. На жаль, віруючих Росії все ще багато", - наголосив Шрайк
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А як там донька Лаврова в Вашингтоні добре облаштувалася ?
А син Медведєва в Каліфорнії добре поживає ???
Цей список можна ще добряче продовжити )))
Общался с одним совком. Это жесть и мрак. Существо на полеом серьёзе заявляет, что никто не вакциоеируется. Его уволили с работы за отсутствие вакцинации. Уволили... единственного из полусотни сотрудников.
Совок по прежнему кричит с пеной у рта - никто не вакционируется.
Ему говоришь, что на вакцинацию очереди, что публикуемая статистика говорит о более 65% граждан города которые вакционироввны одной или двумя дозами.
Упоротый совок в ответ заявляет... я не верю этой статистике, никто не вакционируется.
И да, этот совок не маразматический совок. Но он абсолютно всему вкрит, что скажет российский канал в телевизоре А нас совок искренне считает зомбированными. Это треш, конечно.
Но у нас, кстати, зеленая команда Зе, тоже пытается запустить свою совковую программу в Украине. Брежнев шоу, публичные вылизывания жопы Зе, многочисленные популистские и затратные пиар проекты, потужность людини опоеделчется умением потужно вылизывпть и так далее.
Там одна Верещук чего стоит. Там ума минимум. Существо не видит коррупцию в сверхкоррумпированной стране. Но тщательное вылизывание продвинуло её аж на мыныстра.
Это признак совка - вытравливать из своей среды инакомыслие и мозги.
Нас тоже хотят одебилить ради власти, которая совками рассматривается как гарантия личной безопасности
Жарти далекі від реальності, в стилі улюбленого расєянами "кварталу".
То ли еще будет Ой-Ой-Ой!
Иногда создаётся впечатление, что ботов там даже больше, чем обычных пользователей.
И дене на это рашка не жалеет.
А Украина централизовано не делает ничего.
Ранше ФРГ заберет Восточную Пруссию - Кенигсберг ( расеяне забыли,что должны были отдать Калининград еще в 1996г.).
А там так ждали возвращения в родную Германию!
Но скоро уже при Порохе главарям орков опять придется туго.
-вот прям от души орнул!!!
Не піщіть більш такого - відмова повертати окуповані території військовим шляхом рівняється добровільній відмові держави від таких територій. Збройні сили в цьому світі є не просто для краси.
2. Хорошо бы
3. Но нет
все знає про ії "многоходовочкі" наперед, бо частина спецслужб і військових Расєє
зливають свою країну