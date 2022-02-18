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Російським пропагандистам розіслали "темники" з Кремля: "Україна попре на Донбас" та "труїтиме ватажків "ДНР". ВIДЕО

Кремль розповсюдив "темники" усім керівникам новинних агентств та телеканалів РФ. В них планують розповсюджувати дезінформацію про нібито можливий "напад України на Донбас".

Про це у Telegram повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російські журналісти надали "темник", який розповсюдили з адміністрації президента Росії усім керівникам новинних агентств та телеканалів РФ.

В них йдеться наступне:

- в новинах і токшоу необхідно зв’язати виступи Лаврова та Шойгу з заявою Ігоря Конашенкова (генерал, представник Генштабу ЗС РФ)
"Чому позиція Заходу змінилася? Тому що вони злякались твердої та послідовної позиції Росії. Ми будемо продовжувати нашу лінію твердо та послідовно".

- постійно давати заяву Конашенкова по відведення військ Росії після навчань.

Водночас щодо інтерпретації ухвалених рішень журналістам радять зосередитись на наступних меседжах:

"Ми досягли діалогу з США та НАТО, ми "охолонули" безумні голови в Києві – в цьому досягнуто серйозних результатів. Всі вже відчули нашу силу і відчуватимуть її надалі. "До речі, що там на рахунок санкцій? За що вони їх будуть проти нас вводити?"

Також пропагандисти можуть поширювати ідею про те, що Україна "бездумно попре на Донбас, а ми змушені будемо захищати людей в Донецькій та Луганській Республіках, бо зобов’язані це робити".

Також дивіться: "Всіх незгодних розстрілюватимуть без суду!", - нові жахи кремлівських пропагандистів про Україну. ВIДЕО

"Окрема тема – істерика високих державних мужів та дам з приводу агресії Росії. Саліван ("бомбардування"), Трасс ("будь-якої миті"), Блумберг ("вже п’ять разів оголошували наступ") і так далі. Евакуація посольств ("як там американці у Львові, добре облаштувалися?"). На загострення ситуації працювали не ми, а вони", - підсумував Цаплієнко.

Блогер Роман Шрайк зазначив, що "росіянам посилено втюхують, що Україна готується напасти на ОРДЛО". Також вони заявляют про те, що нібито створено плани захоплення за 4 дні, лідерів "ДНР" отруять та іншу брехню.

"Разом із вчорашніми обстрілами, все це говорить про те, що нас провокують щосили, щоб ми відповіли. А якщо не відповімо, вони самі можуть зробити теракт (про що йшлося ще місяць тому) та піти "мститися" Україні. Тому нам дуже важливо документувати всі ці обстріли та показувати всьому світу, хто почав. На жаль, віруючих Росії все ще багато", - наголосив Шрайк

Також читайте: Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим "карателям", - Казанський

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65122) Цаплієнко Андрій (36)


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Топ коментарі
+64
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18.02.2022 11:16
+36
Ватажки ДНР жим-жим зараз)))
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18.02.2022 11:10
+36
Так Американці у Львові нормально облаштувалися.
А як там донька Лаврова в Вашингтоні добре облаштувалася ?
А син Медведєва в Каліфорнії добре поживає ???
Цей список можна ще добряче продовжити )))
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18.02.2022 11:14
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Ватажки ДНР жим-жим зараз)))
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18.02.2022 11:10 Відповісти
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18.02.2022 11:16 Відповісти
а фельдмаршал де?
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18.02.2022 11:21 Відповісти
ПриЗЕдетом числиться
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18.02.2022 11:23 Відповісти
у бабушки в Рейкьявике
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18.02.2022 11:23 Відповісти
А він з фотіком, поряд з кобздоном
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18.02.2022 15:45 Відповісти
Так мы и попрём на Донбасс, все оккупированные территории включительно с Крымом, будут освобождены. Рано или поздно, возможно только президент будет следующий.
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18.02.2022 11:22 Відповісти
Вспоминается старый коллаж из сетипро геев - в морге лежит труп на большом пальце ноги бирка на верёвочке с надписью «Брал в рот, е. б а лся в попу- утилизирован».
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18.02.2022 12:46 Відповісти
***** не хватает. Пока. Но это дело времени.
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19.02.2022 16:06 Відповісти
Та нє,ми їх покатаємо в ліфті.
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18.02.2022 11:11 Відповісти
Пенис Душилин фсе. Помягем
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18.02.2022 11:11 Відповісти
То зверніться до ООН до ОБСЄ. Ви ж там члени, чи хто? Чого виєте на болотах?
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18.02.2022 11:12 Відповісти
Так Американці у Львові нормально облаштувалися.
А як там донька Лаврова в Вашингтоні добре облаштувалася ?
А син Медведєва в Каліфорнії добре поживає ???
Цей список можна ще добряче продовжити )))
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18.02.2022 11:14 Відповісти
Никаких верующих расеи нет. Все всё прекрасно видят и знают. Просто есть ооооочень личные интересы...
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18.02.2022 11:14 Відповісти
Так они совки, которые живут в своей параллельной реальности.
Общался с одним совком. Это жесть и мрак. Существо на полеом серьёзе заявляет, что никто не вакциоеируется. Его уволили с работы за отсутствие вакцинации. Уволили... единственного из полусотни сотрудников.
Совок по прежнему кричит с пеной у рта - никто не вакционируется.
Ему говоришь, что на вакцинацию очереди, что публикуемая статистика говорит о более 65% граждан города которые вакционироввны одной или двумя дозами.
Упоротый совок в ответ заявляет... я не верю этой статистике, никто не вакционируется.
И да, этот совок не маразматический совок. Но он абсолютно всему вкрит, что скажет российский канал в телевизоре А нас совок искренне считает зомбированными. Это треш, конечно.
Но у нас, кстати, зеленая команда Зе, тоже пытается запустить свою совковую программу в Украине. Брежнев шоу, публичные вылизывания жопы Зе, многочисленные популистские и затратные пиар проекты, потужность людини опоеделчется умением потужно вылизывпть и так далее.
Там одна Верещук чего стоит. Там ума минимум. Существо не видит коррупцию в сверхкоррумпированной стране. Но тщательное вылизывание продвинуло её аж на мыныстра.
Это признак совка - вытравливать из своей среды инакомыслие и мозги.
Нас тоже хотят одебилить ради власти, которая совками рассматривается как гарантия личной безопасности
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18.02.2022 11:44 Відповісти
я за отруєння !
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18.02.2022 11:14 Відповісти
Лапанікав как всєгда кормят дєрьмом а ані єво жрут і просят дабавкі...
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18.02.2022 11:14 Відповісти
...как абична у рукажопих лапатнікав всьо слєплєна із гавна і палак...
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18.02.2022 11:19 Відповісти
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18.02.2022 11:17 Відповісти
Бубочка высадил свою часть деревьев. Из обещанного миллиарда.
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19.02.2022 16:08 Відповісти
Звичайно ми попремо, звичайно ми утилізуємо терористів!
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18.02.2022 11:18 Відповісти
Бо навіщо на даунбас їхати? Треба біля себе труїти свінопсів, де живеш
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18.02.2022 11:18 Відповісти
*Зєля буде травити ватажків ОРДЛИ.*

Жарти далекі від реальності, в стилі улюбленого расєянами "кварталу".
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18.02.2022 11:19 Відповісти
Будет травить. Выхлопами своего тухеса, если репоеды перейдут границу.
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19.02.2022 16:10 Відповісти
А кули травить там, достаточно оставить бутылку водки с добавкой метилового спирта в видном месте, они сами себя потравят.
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18.02.2022 11:19 Відповісти
Якщо не тямиш - не "вумнічай" Етиловий спирт - своєрідний "антидот" етиловому - нарколог знайомий сказав Якщо людина отруєна метиловим спиртом то якщо дать йому етилового - дія метилового послаблюється І в частині випадків людину можна врятувать
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18.02.2022 12:09 Відповісти
Так и есть, во первых добавка не нужна, лучше чистый метил. Человек не может отличить его на вкус или запах от этилового спирта. И действительно отравление метиловым спиртом лечат в частности через блокирование его действия этиловым спиртом. Причем быстрее всего через капельницу, концентрация естествненно очень сильно разбавленная физраствором.
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18.02.2022 12:32 Відповісти
Ватажок - птица гордая, пока не отравишь, в ад не улетит. Вообще-то им должно быть сейчас неуютно, если об них заговорили в таком стиле в темниках. Есть смысл сбежать, пока могут.
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18.02.2022 11:22 Відповісти
куда им теперь бежать?
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18.02.2022 11:35 Відповісти
В Гаагу...
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18.02.2022 11:50 Відповісти
ну да, в той тюрьме сложнее отравить.
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18.02.2022 11:54 Відповісти
А ещё биндеровцы отравили Навального 😂😂
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18.02.2022 11:22 Відповісти
Як подивишся кацапо-тв аж дух захватує - які ми каратєлі!
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18.02.2022 11:24 Відповісти
А шо тема про распятых мальчиков и монтажную пену уже не работает !?
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18.02.2022 11:25 Відповісти
Распятий мальчік Деніска Пушилін в трусіках с монтажной пеной взадє
То ли еще будет Ой-Ой-Ой!
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18.02.2022 11:32 Відповісти
Лугандонская "разведка" и бутылку в ларьке с трудом добудет,а они какой-то бумагой с "планом захвата" махают. Это ж сидели...стрелочки малевали. Тьфу,дегенераты блеать.
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Три года насмарку. При Пете и ВСУ шли вперед и главарей - ублюдков на ноль умножали, а при Зелебени об этом можно только вспоминать. Только идиоты и враги могли голосовать в условиях войны за уклониста, шута и труса
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18.02.2022 11:31 Відповісти
Украина не попрет на Дянбаасс! Кишка тонка. Вы сами оттуда уйдете. А вожди ЛДНР сбегут первыми.
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18.02.2022 11:32 Відповісти
А вот на месте Пушилина я бы уже занервничала. Это значит, что срок его использования Мацквой как "великого лидера "типа ополченцев"" подходит к концу и единственное на что он еще для Мацквы пригоден, так это роль погибшего "от рук злостных бандеровцев" патриота русского мира и новый повод начать наступать. Интересно, а травить новичком будут?
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18.02.2022 11:40 Відповісти
Эти месседжи в англоязычном твиттере уже вовсю русские боты распространяют целый месяц как минимум.
Иногда создаётся впечатление, что ботов там даже больше, чем обычных пользователей.
И дене на это рашка не жалеет.
А Украина централизовано не делает ничего.

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18.02.2022 11:44 Відповісти
вождей лднр потравят как крыс..., ну туда им и дорога, конечно..., ну а они сами, интересно, тоже не против... в интересах старших братьев...
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18.02.2022 11:53 Відповісти
Освободить донбас до Ростова и Воронежа?
Ранше ФРГ заберет Восточную Пруссию - Кенигсберг ( расеяне забыли,что должны были отдать Калининград еще в 1996г.).
А там так ждали возвращения в родную Германию!
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18.02.2022 12:10 Відповісти
А теперь чепушилинам стоит напрячься, маскавиты свои дома взрывают, дабы повод придумать, а тут какойто мммшник...тьфу на него......тьфу на него еще раз.
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18.02.2022 12:11 Відповісти
Мені цікаво - а куди подівся Плотніцький? "Щойно був і хутко зник!" І ніде вже скільки часу не "відсвічує"!
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18.02.2022 12:13 Відповісти
"Злі язики" кажуть - у СІЗО він, на Росії. Мабуть крав багато та не ділився...
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18.02.2022 12:20 Відповісти
Кілька років? Так його дешевше відправить раків годувать!
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18.02.2022 12:45 Відповісти
Вони ж не можуть афішувати процесуальні дії по ньому, бо це їхній кадр - тож усе "інкогніто". А може й дійсно - спалили десь у крематорії КДБ...
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18.02.2022 13:16 Відповісти
Травить? Да их в кипятке варить надо. Они это заработали.
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18.02.2022 12:21 Відповісти
При ЗЕ не попрет и травить орков не начнет. Того и гляди ЗЕленые еще и пенсии оркам назначат (привети Верещук).

Но скоро уже при Порохе главарям орков опять придется туго.
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18.02.2022 12:34 Відповісти
с 16го это уже два дня прошло, как минимум Донецк уже должен быть "захвачен" ВСУ а все дети сьедены.
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18.02.2022 12:39 Відповісти
Мне сегодня приснился мальчик вовик путлер в красных трусиках, распятый на доске объявлений в Ростове.
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18.02.2022 12:49 Відповісти
"Ми досягли діалогу з США та НАТО, ми "охолонули" безумні голови в Києві - в цьому досягнуто серйозних результатів. Всі вже відчули нашу силу і відчуватимуть її надалі. "До речі, що там на рахунок санкцій? За що вони їх будуть проти нас вводити?"

-вот прям от души орнул!!!
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18.02.2022 12:50 Відповісти
Да на хера нам сей час эта Дырка , еще и населенная ватниками. Просто если бы у Осла был мозг , то именно сей час ВР проголосовала закон , что мы признаем эту территорию оккупированной и в законодательном порядке отказываемся от возвращения этих территорий силовым путем. Это резко поломало бы планы *****.
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18.02.2022 12:56 Відповісти
Це не вихід бо звяже руки нашим військовим і спецслужбам на всі операції на окупованій території Донбаса. Навіть вогонь у відповідь на обстріл сепарі і кацапів тоді не можна буде відкрити скоріш за все.
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18.02.2022 15:18 Відповісти
Спецоперация не относиться к боевым действиям , это по поводу спецуры , и не кто и не каким законом не то что в Украине , а в мире , не может запретить своей армии вести оборону , если надо даже активную.
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18.02.2022 20:15 Відповісти
Спецоперація це також військові дії, особливо на Донбасі. СБУ там вже давно не проводила окремі операції, все проходить через штаб АТО/ ООС. Про оборону, то тут немає сенсу, бо там де кацапи там будуть постійні провокації, тоб то гібридна віна.
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18.02.2022 21:16 Відповісти
Я понял объяснять бесполезно.
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18.02.2022 21:24 Відповісти
ВР проголосовала закон , что мы признаем эту территорию оккупированной и в законодательном порядке отказываемся от возвращения этих территорий силовым путем

Не піщіть більш такого - відмова повертати окуповані території військовим шляхом рівняється добровільній відмові держави від таких територій. Збройні сили в цьому світі є не просто для краси.
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18.02.2022 23:12 Відповісти
1. Спасибо за планы.

2. Хорошо бы

3. Но нет
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18.02.2022 13:13 Відповісти
Пещерна Московія все робить по радянськи через дупу - Захід завжди попереду і
все знає про ії "многоходовочкі" наперед, бо частина спецслужб і військових Расєє
зливають свою країну
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18.02.2022 15:16 Відповісти
https://youtu.be/PzDxesbseG8 "Если мы не "долбанём" по Украине, мы проиграем выборы!" Заявляют политики, и другая "элита" РФ
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18.02.2022 17:49 Відповісти
Пенис Душилин уже готов к походу.....Может пока не на Лондон , но на Ашан в Мариуполе готов... Тока кто ему позволит ? Перенаправьте хероя в Донецкую психбольницу.
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18.02.2022 17:57 Відповісти
Сцыте кацапские сепары? Правильно сцыте, продолжайте не останавливаясь.
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18.02.2022 19:34 Відповісти
Евакуація сепарів з Лугандону. Десь у сибірських є*енях:
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18.02.2022 19:53 Відповісти
А 8 ЛЕТ ЧЕГО ЖДАЛИ !?)
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19.02.2022 07:25 Відповісти
 
 