Глава Закарпатської ОДА Микита заявив, що росіяни - "брати" українців: В Кабміні вивчать його заяву та вживатимуть відповідні заходи. ВIДЕО

Глава Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив, що росіяни - "брати" українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання облради 16 лютого Микита заявив про "братній" народ.

"За цим слідкує Росія. Хоч там проживають і наші брати, це наші брати, дійсно. Але керівництво Росії насправді є недружнім, воно не розуміє, що в нас виховується молоде покоління...", - сказав тоді голова ОДА.

Під час засідання Верховної Ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді вивчать слова голови Закарпатської ОДА.

"Проведемо відповідне дослідження, а за необхідності розслідування його слів. У разі, якщо будуть на це юридичні підстави, то вживатимемо відповідних заходів", - сказав глава уряду.

Зеленський призначив Микиту головою Закарпатської ОДА в грудні 2021 року.

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