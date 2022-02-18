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На Львівщині реконструюють та відремонтують дороги, які ведуть до Карпатських гір, - Служба автодоріг. ВIДЕО

У 2022 році на Львівщині відремонтують дороги державного значення Т-14-24 Сколе – Славське та М-06 Київ – Чоп, а також низку доріг місцевого значення, що є частиною Малого Карпатського кола.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

"2022 рік стане роком Малого Карпатського кола. Ми зосередимо максимум уваги для реконструкції та ремонту доріг, які ведуть до карпатських гір", - зазначили у відомстві.

У Службі розповіли, що окрім ремонту доріг державного значення Т-14-24 Сколе – Славське та М-06 Київ – Чоп, якісними дорогами з’єднають рекреаційні курорти Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття, що дозволить зробити подорожі комфортнішими та безпечнішими, а також суттєво скоротити час в дорозі.

У Львівській САД нагадали, що минулого року за програмою "Велике будівництво" в рамках реалізації проєкту Мале Карпатське коло відремонтували 6 штучних споруд.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році планується оновити чи побудувати 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.

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Автор: 

дороги (3060) Велике будівництво (741) Львівська область (2425)


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оце те шо нада. А поляки дурні 250абрамсів купили
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18.02.2022 13:18 Відповісти
А какой в этом смысл?В горы едут екстремалы именно для острых ощущений.Так почему не дать им возможность ощущать все прелести екстрима прямо из вокзальных площадей?
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18.02.2022 13:35 Відповісти
Кароч! Війна-війною, а розпил за розкладом, відповідно до куплених квитків, тобто мандатів і корочок.
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18.02.2022 13:46 Відповісти
А дорогу біля Шацьких озер зробили вузеньку, якусь криву, горбисту і в деяких місцях вже руйнується.
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18.02.2022 14:15 Відповісти
Так це ж не будівництво, а ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО!!!!!!!!Ось і відповідь!!!!!!
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18.02.2022 14:39 Відповісти
 
 