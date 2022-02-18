На Львівщині реконструюють та відремонтують дороги, які ведуть до Карпатських гір, - Служба автодоріг. ВIДЕО

У 2022 році на Львівщині відремонтують дороги державного значення Т-14-24 Сколе – Славське та М-06 Київ – Чоп, а також низку доріг місцевого значення, що є частиною Малого Карпатського кола.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

"2022 рік стане роком Малого Карпатського кола. Ми зосередимо максимум уваги для реконструкції та ремонту доріг, які ведуть до карпатських гір", - зазначили у відомстві.

У Службі розповіли, що окрім ремонту доріг державного значення Т-14-24 Сколе – Славське та М-06 Київ – Чоп, якісними дорогами з’єднають рекреаційні курорти Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття, що дозволить зробити подорожі комфортнішими та безпечнішими, а також суттєво скоротити час в дорозі.

У Львівській САД нагадали, що минулого року за програмою "Велике будівництво" в рамках реалізації проєкту Мале Карпатське коло відремонтували 6 штучних споруд.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році планується оновити чи побудувати 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині цьогоріч побудують та відремонтують 5 шкіл, - ОДА