Лавров про зустріч із Блінкеном: "У нас є поняття "Пацан сказав - пацан зробив". Поняття мають бути і на міжнародному рівні". ВIДЕО
Міністр закордонних справ Сергій Лавров очікує на зустріч з держсекретарем США Ентон Блінкеном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
"Ми домовлялися з Держсекретарем Блінкеном, що коли Росія надішле свій документ і вони ознайомляться з нашим баченням ситуації, він був би готовий зустрітися. Ми обоє у цьому зацікавлені. Це відповідає нашим інтересам та планам", - зазначив Лавров.
За його словами, Росія зацікавлено в тому, щоб докладніше пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не може задовольнитись обіцянками.
"Тим більше, що письмові зобов'язання глав держав та урядів, які вимагають від НАТО враховувати наші інтереси повністю (не кажучи про усні гарантії, про які Президент Росії Путін неодноразово згадував), виявляється, нічого не варті. Так справи не підуть. Добиватимемося, щоб усе було чесно. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є поняття – "пацан сказав – пацан зробив". Принаймні "поняття" мають дотримуватися і на міжнародному рівні", - підсумував Лавров.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну пусть попросит себя отстрапонить, как в тагильской колонии...
Деби..., бл...ть!😃
раз уж по понятиям
Понятия - то для пацанов из подворотни.
Но понять мысль Лаврова можно.
Тем, кто не понимает 'загадочной русский души", поясню: русские - это нация, большинство которой не принимает законов; русским нужен вождь, он же Царь, он же фюрер, он же пахан (как хотите, так и называйте), потому что что решения вождя СТОЯТ ВЫШЕ ЗАКОНА, слово вождя и есть закон.
Отсюда тоска по Сталину у многих.
Не стоит думать, что русские в этом одиноки,
Например, историки считают, что знаменитую битву в Тевтобургском лесу, когда императорский Рим полностью потерял 2 элитных легиона, спровоцировали не столько налоги, которыми Рим обложил германские племена, как то, что германские племена в то время ненавидели законы, подчиняясь лишь вождю.
Вероятно, на ранних этапах развития иначе как без слова вождя просто было не выжить.
Та весь світ давно в курсі.
Громыко, наверное, в гробу переворачивается. Как же русские глубоко пали после развала СССР.
А пуцин-Х@ЙЛО!
С вами по всем "ПОНЯТИЯМ" даже общаться - ЗАШКВАР...
Идите нах@й кароче!
Опять...)))
вынул ножик из кармана
будем резать будем бить
с кем останешся дружить?
"Россия до сих пор не выполнила обязательств, взятых еще в 2002 году", отмечает министр иностранных дел Молдавии Наталья Герман
https://www.svoboda.org/a/27407468.html
Гопота, живут по понятиям, ни про какой закон не слыхали.
Куда кремлёвским пацанам до уровня джентльмена...
а не бути! Соблюдаться і бути це 2 різні речі!