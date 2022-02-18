Садовий готовий віддати пів Ратуші Зеленському у разі евакуації ОП до Львова: "Але краще цього не допускати". ВIДЕО

Мер Львова Андрій Садовий заявив про готовність віддати половину Ратуші під адміністративні державні служби, якщо буде така потреба при евакуації Офісу Президента.

Про це він заявив BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"З ратуші я не збираюся наразі нікуди виїжджати, але, якщо треба буде половину ратуші віддати під адміністративні державні будівлі, ми готові", - зазначив міський голова.

Відповідаючи на питання, чи готовий він віддати половину свого офісу президенту, Садовий сказав: "Я готовий віддати всім, хто буде цього потребувати. Ще раз наголошую - краще цього не допускати".

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