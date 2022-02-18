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Садовий готовий віддати пів Ратуші Зеленському у разі евакуації ОП до Львова: "Але краще цього не допускати". ВIДЕО

Мер Львова Андрій Садовий заявив про готовність віддати половину Ратуші під адміністративні державні служби, якщо буде така потреба при евакуації Офісу Президента.

Про це він заявив BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"З ратуші я не збираюся наразі нікуди виїжджати, але, якщо треба буде половину ратуші віддати під адміністративні державні будівлі, ми готові", - зазначив міський голова.

Відповідаючи на питання, чи готовий він віддати половину свого офісу президенту, Садовий сказав: "Я готовий віддати всім, хто буде цього потребувати. Ще раз наголошую - краще цього не допускати".

Також читайте: Обстановка така ж напружена, як і всі 8 років війни. Панікувати не треба, - радник голови ОП Беззубенко

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Львів (3069) Садовий Андрій (536) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+28
Зачем Зеленскому та ратуша? Он будет ************ войсками с виллы в Италии на берегу озера Комо!!!
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18.02.2022 15:12
+26
Андруша, выдели ему место на Лычаковском. Одно. Но поглубже.
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18.02.2022 15:09
+15
В той половине ратуши ему и капец будет!
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18.02.2022 15:08
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В той половине ратуши ему и капец будет!
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18.02.2022 15:08 Відповісти
Зачем Зеленскому та ратуша? Он будет ************ войсками с виллы в Италии на берегу озера Комо!!!
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18.02.2022 15:12 Відповісти
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18.02.2022 15:26 Відповісти
А Мендель расскабанела
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18.02.2022 15:27 Відповісти
а я думаю кого она мне напоминает ))))))))
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18.02.2022 15:31 Відповісти
А ногой она отпихивает журналиста.
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18.02.2022 15:35 Відповісти
Скумбрия растёт гроздьями, похожа на геморрой.
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18.02.2022 15:34 Відповісти
)) этот итальянский полдень жаберам в работу. "ленка собирает скумбрию по 8, как таранку"
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18.02.2022 15:47 Відповісти
Ніколи не розумів дивної традиції совдепівських скоробагатьків купувати нерухомість за кордоном. Ну і що робити на віллі в Італії?
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18.02.2022 15:27 Відповісти
Вова італійською або англійською не володіє, «дгужіть» приходиться виключно зі «своїми». В кіно, на ринок або просто потусуватись ніяк. Що робити там? Людина жив моментами, а сидіти безвилазно в будинку навіть на озері?
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18.02.2022 15:30 Відповісти
грати на роялі.....
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18.02.2022 15:32 Відповісти
Андруша, выдели ему место на Лычаковском. Одно. Но поглубже.
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18.02.2022 15:09 Відповісти
можно два - как же первая леди без мужа скумбрию покупать будет?
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18.02.2022 15:33 Відповісти
Что мы, звери что ли? Италия ей выделит. Там тепло.
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18.02.2022 15:34 Відповісти
андруша с 2014 года готов
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18.02.2022 16:50 Відповісти
Хочу спросить - Зеленский отдал команду всем сдриснувшим из Украины депутатам и олигархам вернуться в течение 24 часов. Все вернулись? Никто не ослушался?
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18.02.2022 15:11 Відповісти
Да можно и на той свалке где двое человек сгорело. Не бойся сейчас обойдётся без большого шума.
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18.02.2022 15:13 Відповісти
Разве тебя спросят, если возникнет такая необходимость? Ты бы переживал, какую мусорную свалку выделят тебе, если дело дойдет до....
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18.02.2022 15:13 Відповісти
Зеля - главнокомандующий . Его и его команды место на передовой , в окопе . Андрей забыл ?
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18.02.2022 15:15 Відповісти
Його "место" в бункері під ратушою, разом з дєрьмаком .
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18.02.2022 15:28 Відповісти
Да всім відома садового прихильність до зе-влади, особливо до бубочки, мабудь крім львівян
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18.02.2022 15:15 Відповісти
Львівяни добре знають паскудне створіння , яке називається андрійцьом.
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18.02.2022 15:33 Відповісти
Після того як його гнобив Порох, це зовсім не дивно.
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18.02.2022 15:33 Відповісти
Андруша Садовий вірний друг ригів різного окрасу.
Цікаво було би провести опитування жителів Львова з приводу підлабузницької пропозиції Садового Зєлємойському.
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18.02.2022 15:17 Відповісти
А в сраку без мила Зеленському залізти той Садовий не обіцяв?
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18.02.2022 15:18 Відповісти
он уже там
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18.02.2022 15:32 Відповісти
А сміття своє садовий довів до культури?
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18.02.2022 15:33 Відповісти
Який неперевершений.... І....от!
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18.02.2022 15:20 Відповісти
Українську Армію буде теж евакуйовано?
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18.02.2022 15:20 Відповісти
аж до Берліну або Парижу...
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18.02.2022 15:34 Відповісти
Невже подивився "Дизель-шоу" і відкриває "Секс на ратуші"?
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18.02.2022 15:22 Відповісти
ему и его команде зеленых макак ратуша не подойдет - синагога нужна
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18.02.2022 15:23 Відповісти
Ой, як цей Доля вміє гарно лизати...
Кому цей ставленик Фрідмана тільки не лизав ?! Воно не тоне при любій владі!
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18.02.2022 15:28 Відповісти
Я впевнений, шо Андрєй Доля і Путіну б лизав, коли той прийшов би до Львова?!
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18.02.2022 15:30 Відповісти
А львівяни не проти щоб хто евакуював цього злодія андрійця в чорту мать зі Львова.
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18.02.2022 15:31 Відповісти
Садовий у своєму плебейському сервілізмі незмінний. Львове, невже ти не заслужив на ліпшого міського голову?
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18.02.2022 15:31 Відповісти
кто-то сильно садового будет спрашивать
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18.02.2022 15:31 Відповісти
ЩОСЬ ПІСЛЯ ВАШОГО ЛАЙНА У БІК ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ С ЗЕЛЕНСЬКИМ ТА АРАХАМІЄЮ - РЕЙСИ ДОПОМОГИ З США ПРИПИНИЛИСЯ... ВЖЕ ЯК ТИЖДЕНЬ... ДОМОГЛИСЯ СВОГО КАЦАПСЬКІ ЛАЙНОМЕТИ?
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18.02.2022 15:34 Відповісти
А действительно. Неужели США не видят, что наша власть труслива, а народ сильный. Ведь не для Зе они присылают вооружение. А может уже выполняют указания плешивого маньяка - не вооружать Украину.
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18.02.2022 17:01 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм
Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружению. В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".
О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
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18.02.2022 15:38 Відповісти
Їм сподобається у Львові. Тут їзх чекають

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18.02.2022 19:18 Відповісти
якщо не дай Бог би виникла така потреба, то "зелена опа" би прихватила всю ратушу ,а Садовий десь на якомусь ринку оредував би приміщення під львівську мерію
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18.02.2022 15:39 Відповісти
У Львові гугняве чмо не *******
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18.02.2022 15:39 Відповісти
Это сильно старая инфа шас уже почти все красное
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18.02.2022 15:57 Відповісти
Какая ратушь во Львове??? А может сразу в собор Парижской Богоматери? Овощная база в Мариуполе. И справки о вакцинации проверить на входе.
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18.02.2022 15:40 Відповісти
Свиноферма в Лебальцево...
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18.02.2022 19:19 Відповісти
Сорі в Дебальцево
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18.02.2022 19:20 Відповісти
Этот тоже излияния зекрысы,про отправку папымамыв теплые края и переезд во Львов послушал?)))
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18.02.2022 15:49 Відповісти
.... ДВА ....... моцна " сила" ... КІНО і театр
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18.02.2022 16:01 Відповісти
да под зад его пусть в Киеве сидит толку с него ноль трусишка бежать во Львов собрался
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18.02.2022 16:03 Відповісти
Ага, щас... Если репоеды вторгнутся, буба криворогий, баба его, мама Римма и ее муж, на помню точно как там его, рванут в Италию, где ЗЕленая навозная муха Зе-Зе буба криворогий хатынку себе прикупил. Там и бубиным офшорам недалеко, где найвелычниша шмаркля прячет наворованное бабло.
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18.02.2022 16:08 Відповісти
Одно место на Лычаковском кладбище застолбите для ЗЕ на случай эвакуации.
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18.02.2022 16:49 Відповісти
Наш "главнокомандующий" видимо уже усирается вместе с мэром Львова. Отползут в Воршаву, будет драпать весь ОП.
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18.02.2022 16:56 Відповісти
 
 