Садовий готовий віддати пів Ратуші Зеленському у разі евакуації ОП до Львова: "Але краще цього не допускати". ВIДЕО
Мер Львова Андрій Садовий заявив про готовність віддати половину Ратуші під адміністративні державні служби, якщо буде така потреба при евакуації Офісу Президента.
Про це він заявив BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"З ратуші я не збираюся наразі нікуди виїжджати, але, якщо треба буде половину ратуші віддати під адміністративні державні будівлі, ми готові", - зазначив міський голова.
Відповідаючи на питання, чи готовий він віддати половину свого офісу президенту, Садовий сказав: "Я готовий віддати всім, хто буде цього потребувати. Ще раз наголошую - краще цього не допускати".
Топ коментарі
+28 Крэйда Гібсон
показати весь коментар18.02.2022 15:12
+26 Старый зольдат
показати весь коментар18.02.2022 15:09
+15 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар18.02.2022 15:08
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Цікаво було би провести опитування жителів Львова з приводу підлабузницької пропозиції Садового Зєлємойському.
Кому цей ставленик Фрідмана тільки не лизав ?! Воно не тоне при любій владі!
Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружению. В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".
О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".