"Вброс, бред и вранье. Это учения", - донецький терорист Басурін про примусову евакуацію жителів окупованих територій. ВIДЕО

Донецький терорист Басурін заявив, що ніякої примусової евакуації жителів окупованих територій не буде, а інформацію про це назвав "вбросом, бредом и враньем".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це терорист сказав в коментарі, що був опублікований на одному з телеграм-каналів, який контролюється російськими окупантами.

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Коментар терориста був опублікований сьогодні о 14.20.

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