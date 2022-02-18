Війська РФ 17 лютого на Донбасі обстріляли 27 населених пунктів, включаючи школу та дитсадок, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО
17 лютого російсько-окупаційні війська обстрілювали житлові райони Донбасу, що є свідомою терористичною атакою.
Про це у своєму відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За словами Бутусова, Росія продемонструвала, що основна мета ескалації - Донбас.
"Сьогодні (17 лютого. - Ред.) були безпрецедентні за масштабом обстріли, яких не було багато років. Прямо від кордону з РФ на всіх напрямках, навіть до Азовського моря. Обстріли були на всіх напрямках. До 47 порушень режиму припинення вогню. Обстріляно 27 населених пунктів. У звіті ООС повідомляється, що 27 населених пунктів потрапили в зону обстрілу з різноманітних видів зброї. Водночас, безпрецедентно широкі масштаби застосування артилерії калібру 122-мм. Як говорять наші джерела, бійці з фронту, в деяких містах були 152-мм, і танки 125-мм", - зазначив журналіст.
Обстріли були терористичного характеру, оскільки обстрілювали населені пункти та їхні околиці.
"Великих втрат мирних жителів вдалося уникнути, лише через те, що в цих населених пунктах живе не так багато людей", - зазначив Бутусов.
Так, о 8:43 підрозділи 12 мотострілкового батальону 2-ї бригади ЗС РФ на Донбасі обстріляли дитсадок в Станиці Луганській. Троє мирних жителів внаслідок цього отримали контузію.
В 10:25 був обстріл у Врубівці. Це село на відстані приблизно 10 км від лінії фронту. Там обстріляли школу на вул. Шкільній. Обстрілів цієї території не було 4 роки, за даними журналіста Левка Стека. В школі було 40 дітей віком від 6 до 11 років. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено газопровід, без газу залишились 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.
Приблизно о 9:20 був обстріл Мар'їнки, а саме автобусна зупинка на вул. Каштановій. Було поранено місцевого жителя 1956 р.н. Людина отримали осколкові поранення. Також поранення отримав один військовослужбовець та один український медик-доброволець.
"За даними розвідки завтра (18 лютого. - Ред.) ворог планує також продовжити такі дії. Розвідка зазначає, що є підвищені активність ворога, яка збільшується саме в районі Донбасу", - наголосив головред Цензор.НЕТ.
Водночас Бутусов додав, що з боку українських військових була абсолютна тиша. Контрдії українських військових були лише після російських обстрілів.
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid07MNbGzUJnt4Y5wy8yiLs2mW9ep4TYbFpUhoKaroiRAQaoUcQYDHdyK6wFPMqT18Wl?__cft__[0]=AZVX7xk1LP1yOAmSI7CgEPs2P20OloyYahiO0p_09F4wyBC5MvfJ1JfcidIaRs2NeUYw0MiWd8wD9l1a5R0uG7yZShGHPJW3Zzf0JCkJ_ccFBorGx-NCglW7fRoCadpyISqeLB9p385haqCo2EK_cS1E4S4EvQE2EoGVyadp6gORSi9wXf_Wjgdp-kMM0RIi9EpRRhFcQql9bsPte5a500ij&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Обстріл шкіл і дитсадків - це, схоже, була інформаційна підготовка...
А ось ЦЕ мені вже дуже, дуже, дуже не подобається!
Сподіваюсь, що і в світі, і в Україні є кому стежити за процесом (на відміну від того, як це було в 2014-му) - і не допустити до здійснення їхньої диявольської "спецоперації".
е свідок - кошарік...
буба з ним погрався на відстані 3х метрів з рожею, як таракана з'їв,
і бачіте - все знову гаразд в зеленому королевстві.
чекаемо на агромавпу з зеленим вибросом на союзників.
с целью зафиксировать ответку, как повод для полномасштабного вторжения...
после т.н. "эвакуации"
ожидаемо, что ,
твари планируют провести ещё более массированный обстрел по всем направлениям,
с той же целью
////
Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вступили в бой с украинскими диверсантами, два члена диверсионной группы были уничтожены. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщила народная милиция республики в своем Telegram-канале.«По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе города Горловки. На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера», - отметили в ведомстве.
Специальные службы ДНР работают на месте инцидента.
В сообщении приводятся данные министерства государственной безопасности республики, согласно которым в 4:00 18 февраля группа украинских диверсантов попыталась взорвать емкость для хранения аммиака на заводе «Стирол».
«Во время нападения получил ранение охранник предприятия. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет», - рассказали в ведомстве.
Унтерменші він і в кремлі їм лишається.