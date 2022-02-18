Війська РФ 17 лютого на Донбасі обстріляли 27 населених пунктів, включаючи школу та дитсадок, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

17 лютого російсько-окупаційні війська обстрілювали житлові райони Донбасу, що є свідомою терористичною атакою.

Про це у своєму відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, Росія продемонструвала, що основна мета ескалації - Донбас.

"Сьогодні (17 лютого. - Ред.) були безпрецедентні за масштабом обстріли, яких не було багато років. Прямо від кордону з РФ на всіх напрямках, навіть до Азовського моря. Обстріли були на всіх напрямках. До 47 порушень режиму припинення вогню. Обстріляно 27 населених пунктів. У звіті ООС повідомляється, що 27 населених пунктів потрапили в зону обстрілу з різноманітних видів зброї. Водночас, безпрецедентно широкі масштаби застосування артилерії калібру 122-мм. Як говорять наші джерела, бійці з фронту, в деяких містах були 152-мм, і танки 125-мм", - зазначив журналіст.

Обстріли були терористичного характеру, оскільки обстрілювали населені пункти та їхні околиці.

"Великих втрат мирних жителів вдалося уникнути, лише через те, що в цих населених пунктах живе не так багато людей", - зазначив Бутусов.

Так, о 8:43 підрозділи 12 мотострілкового батальону 2-ї бригади ЗС РФ на Донбасі обстріляли дитсадок в Станиці Луганській. Троє мирних жителів внаслідок цього отримали контузію.

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В 10:25 був обстріл у Врубівці. Це село на відстані приблизно 10 км від лінії фронту. Там обстріляли школу на вул. Шкільній. Обстрілів цієї території не було 4 роки, за даними журналіста Левка Стека. В школі було 40 дітей віком від 6 до 11 років. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено газопровід, без газу залишились 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Приблизно о 9:20 був обстріл Мар'їнки, а саме автобусна зупинка на вул. Каштановій. Було поранено місцевого жителя 1956 р.н. Людина отримали осколкові поранення. Також поранення отримав один військовослужбовець та один український медик-доброволець.

"За даними розвідки завтра (18 лютого. - Ред.) ворог планує також продовжити такі дії. Розвідка зазначає, що є підвищені активність ворога, яка збільшується саме в районі Донбасу", - наголосив головред Цензор.НЕТ.

Водночас Бутусов додав, що з боку українських військових була абсолютна тиша. Контрдії українських військових були лише після російських обстрілів.

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