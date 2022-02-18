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Окупанти під виглядом евакуації накопичують дітей та жінок. Можливий теракт, - командувач ООС Павлюк. ВIДЕО

Командувач операцією Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що окупанти на Донбасі під виглядом евакуації накопичують жінок та дітей. З його слів, можливі теракти для звинувачення українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву командувача ООС розміщено в офіційному фейсбуці пресцентру ООС.

"Окупанти накопичують дітей та жінок під виглядом евакуації, за даними розвідки, є велика ймовірність вчинення терактів з метою загибелі мирного населення та звинувачення у цьому наших військових", - сказав Павлюк.

Командувач ООС наголосив, що перевірити цю інформацію українська розвідка поки що не може. Він також висловив жаль у тому, що Збройні сили України не мають можливості вплинути на скоєння бойовиками теракту проти жінок та дітей.

Автор: 

провокація (782) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+41
Вано (з накрутами)@VANO_0

· 4 ч

Маю думку, що вони почнуть «евакуацію», зберуть тих нещасних людей до купи і вб'ють якоюсь ракетою, щоб гучно, криваво і страшно. І звинуватять в цьому ЗСУ. Отакий от казус ****.
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18.02.2022 21:26
+37
Любимая тактика *****.
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18.02.2022 21:27
+36
а что по этому поводу думает агрохимия?ау, обдолбыш?
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18.02.2022 21:27
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Вано (з накрутами)@VANO_0

· 4 ч

Маю думку, що вони почнуть «евакуацію», зберуть тих нещасних людей до купи і вб'ють якоюсь ракетою, щоб гучно, криваво і страшно. І звинуватять в цьому ЗСУ. Отакий от казус ****.
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18.02.2022 21:26 Відповісти
Як все змінюється. в серпні 2014 року шість тактично-батальйонних груп парашинців знесли південний фланг українських військ. в лютому 2022 року маючи 150 тисяч війст=ьк вимушені посилати ФСБешників для підриву любітєлєй рюського міра.
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18.02.2022 21:31 Відповісти
це лїр, серйозно, я справжній@stepovy_block



Ну і вибір на вивіз дітей-сиріт - це така писда. Максимально чутлива соціальна група для медіа + (головне) у них нема батьків, що можуть відмовитись від евакуації

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18.02.2022 21:47 Відповісти
Путин такая сатана, что спокойно может использовать этих детей для провокации. Нужно всему миру об этом сказать. Путин - мировой террорист, убийца наемник, ему раз плюнуть такое сделать.
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18.02.2022 21:53 Відповісти
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18.02.2022 22:05 Відповісти
нормальный человек эвакуироваться с оккупантами не будет
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18.02.2022 22:47 Відповісти
Пусть вся эта вата уезжает, большинство так называемых "мирных жителей" на 80 % украинофобы и любители путина, так что жалко далеко не всех. В 2014 они просили путина ввести войска и уничтожить Украину.
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18.02.2022 22:56 Відповісти
Любимая тактика *****.
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18.02.2022 21:27 Відповісти
Аслан@antiputler_news·18 мин

🔥Автобусы из Донецка в Ростов едут пустые!
Кремль гоняет их туда и сюда для картинки!
https://twitter.com/antiputler_news/status/1494752974345801731?cxt=HHwWhsC47aP6tr4pAAAA
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18.02.2022 21:37 Відповісти
Зато из Ростова в Донецк едут с кизячками
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18.02.2022 22:01 Відповісти
Все по Байдену, а точніше по ЦРУ. Бачать мокшанську натуру на три метри в глибину.
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18.02.2022 21:27 Відповісти
Шойгу!.. одною рукою шаманів хлу водить, другою інфу про нього зливає

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1494514638767149105 16 ч



Американцы не скрывают, что у них есть надежный источник в бункере Пу. Эдакий русский Борман, который по слухам был агентом СССР. Практически они ведут live репортаж из бункера, где сейчас обсуждаются варианты Гляйвица. Патрушев или Ковальчук? Предлагаю голосование.
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18.02.2022 21:42 Відповісти
Альтер его Путіна...
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18.02.2022 21:51 Відповісти
Американська розвідка має такі ресурси, що їм не потрібні всякі патрушеви з їхніми жінками і коханками.
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19.02.2022 10:11 Відповісти
а что по этому поводу думает агрохимия?ау, обдолбыш?
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18.02.2022 21:27 Відповісти
Та ладно---тише! Чапай думать будет!
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18.02.2022 21:39 Відповісти
Обмовляєте ви абізянку. Він не "обдолбиш", він - нюхач.
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18.02.2022 22:13 Відповісти
Как я и говорил. Ударная группировка РФ ето не росийские танки а женщины и дети.
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18.02.2022 21:27 Відповісти
***** про то само сказало щe в 2014
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18.02.2022 21:59 Відповісти
Влад Борода@Analytic_center



Зараз цікавить будь-яка інформація по пересуванню і вогневим точкам лаптєй по тимчасово окупованим районам Донеччини та Луганщини.
Дуже важливо! Прошу рт. Всю інформацію в приватні повідомлення. Дякую!
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18.02.2022 21:28 Відповісти
А біля Києва які пересування? Байден недарма згадав про столицю...
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19.02.2022 10:17 Відповісти
казус белли кремлядские жыдоугробуряты в любом случае нарисуют...
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18.02.2022 21:28 Відповісти
Як русняві "союзники" реагують на приїзд житєлєй Данбаса.
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18.02.2022 21:29 Відповісти
Єта генацид населенія дамбаса
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18.02.2022 21:44 Відповісти
Все возможно. Ничему не удивлюсь. Путинский "поджёг Рейхстага".
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18.02.2022 21:32 Відповісти
i посадка нeповнолiтнього за планування ******* будiвлi ФСб в грi майнкрафт.
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18.02.2022 22:01 Відповісти
Этот мальчик, наверное, агентом СБУ был.
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19.02.2022 01:10 Відповісти
просто повeзло народитись нe в тiй краiнi. а висновки в тeбe як у русской тупой баби.
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19.02.2022 03:01 Відповісти
Треба завжди діяти на випередження- от як зараз.
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18.02.2022 21:32 Відповісти
Командувач ООС наголосив, що перевірити цю інформацію українська розвідка поки що не може, але міністр оборони весь час повторює "мантру ",що наша розвідка володіє розвіданими покраще розвідок українських друзів з НАТО.
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18.02.2022 21:33 Відповісти
Суки!!!
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18.02.2022 21:33 Відповісти
РОССИЙСКО - ФАШИСТКИЕ ОККУПАНТЫ ВООБЩЕ УЖЕ ПОПУТАЛИ БЕРЕГА !
ПОЗОР ПУТИНУ ! ПОЗОР КАЦАПАМ !
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18.02.2022 21:34 Відповісти
путін привід шукає для війни.
Як дома в москві взривав гексагеном, щоб війну почати в Чечні.
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18.02.2022 21:34 Відповісти
сорвало башню..?

твій Майор@sinicyn_roma

Так званий «генпрокурор ЛНР» Сергєй Горенко виклав зараз в себе в інстаграмі відео, як він херячить кудись з гармати Д-30 (заборонений «мінськом» калібр), там же валяється купа гільз…

Гео там «Станиця Луганська», підпис "эвакуируем людей, стоим на рубеже 🇷🇺🇷🇺"

https://twitter.com/sinicyn_roma/status/1494752646351278080

Пісдєц
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18.02.2022 21:35 Відповісти
московіти на своїх тв каналах постійно крутять відео з дітьми-при любих інтерв'ю завжди поруч картинка з дітьми(особливо дітей з дитячого будинку).Гадаю це крутять не даремно...
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18.02.2022 21:36 Відповісти
Це тому що в кацапів моралі немає, то хоч діти інстинкти якісь викликають.
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18.02.2022 21:39 Відповісти
візитки Яроша приготували? коц та пєгов на місці? червоні трусики хлопчикам роздали? оператори RT готові? можем починати.
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18.02.2022 21:37 Відповісти
Зараз саме вчасно голосно звинуватити в пособництві та фінансуванні російьского тероризму Францію та Німеччину!
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18.02.2022 21:38 Відповісти
убейся об стену дол...****
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18.02.2022 21:48 Відповісти
Лахта на бутылку!
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18.02.2022 21:48 Відповісти
заблукала, тваринка?
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18.02.2022 21:49 Відповісти
Много вас в палате?
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18.02.2022 21:56 Відповісти
Що за прокляте Богом і людьми кровожерливе, диявольске , кацапське кодло!
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18.02.2022 21:45 Відповісти
сусiд. вiчний
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18.02.2022 22:02 Відповісти
ворог.
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18.02.2022 22:15 Відповісти
всe рiвно сусiд
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18.02.2022 22:21 Відповісти
В нас багато сусідів, але ворог головний - це московія.
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18.02.2022 22:27 Відповісти
i вона сусiд. можe пeрeстанeш вжe тупомозглить i бачити в словi "сусiд" лишe позитивний сeнс. сусiди дiляться на хороших i поганих. а нe вороги на сусiдiв i нe сусiдiв.
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18.02.2022 22:36 Відповісти
Примахався з тим сусідом., як лист до сраки. Мене вороги цікавлять, а хто сусіди , то вже лірика.
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18.02.2022 23:02 Відповісти
ну то ж нe моя проблeма що ти дужe тугий i нeдоклeпаний.
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19.02.2022 03:03 Відповісти
А москаль північний, ворог наш одвічний -це з української колядки кінця1940-х років.
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18.02.2022 22:43 Відповісти
ти нe попав в тeму.
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18.02.2022 22:44 Відповісти
будем надеятся что не вичный
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18.02.2022 23:05 Відповісти
ото у русскомозглих завжди лишe надii утопiчнi: ти пeрeiдeш в iншу краiну чи викопаєш там окeан?
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19.02.2022 01:44 Відповісти
чого ти досi какаєщєє?
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19.02.2022 01:46 Відповісти
Думаю что за этой эвакуацией внимательно следит весь мир и свалить теракт на Украину не получится.А вот для сердешних полупяных кацапов ***** убедит в надобности уничтожить Украину.Все эти действия расчитаны именно на мнение полудурковатого мокшанского населения.
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18.02.2022 21:47 Відповісти
P.S. Вспомните сожженую,,фашистами,, Хатынь.Ведь фашисты до этого непрактиковали сожжение деревень вместе с людьми.Но почемуто начали активно сжигать чарез полтора месяца после создания СМЕРШ.Возникает вопрос почему до этого не сжигали или это всетаки делали переодетые подразделения СМЕРШа для возмущения людей на окупированых териториях?
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18.02.2022 21:52 Відповісти
Чому нав вспоминати Хатинь? В нас угорци під керівництвом гитлеровців спалили Корюковку, в якою тоді було десь у 9 разів більш мешканців, ніж у Хатині і це було саме массове спаління мешканців селища, з тих що відомі всесвітній історії.
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18.02.2022 21:57 Відповісти
Хатинь згадав тому що і по теперішній час бішість людей,істориків та і самих білорусів схиляються до того що це бура робота співробітників СМЕРШ строреного за півтора місяці до тієї трагедії.Та і після Хатині такі же самі спалення почали проходити по всій лінії фронта на окупованих фашистами територіях.А до того таке не практикувалось.
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18.02.2022 22:02 Відповісти
мадяри ті ще звірі...
Весьма примечательную оценку действий венгерских войск в отношении советского населения сделал в своём дневнике министр пропаганды Германии Йозеф Геббельс. Описывая в мае 1942 года ситуацию в Брянской области, он отметил:

«Южнее этого региона воюют венгерские формирования. Им нужно занимать и пацифицировать одно село за другим. Когда венгры заявляют, что они пацифицировали то или иное село, это обычно означает, что там не осталось ни одного жителя. Это, в свою очередь, для нас значит, что мы едва ли сможем выполнять какие-нибудь сельскохозяйственные работы на такой территории».
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18.02.2022 22:12 Відповісти
мій дід захищав Сталінград , проти них діяла якась мадярська частина то був усний наказ мадяр в полон не брати ...
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18.02.2022 22:15 Відповісти
Скоріш не наказ, а прихована домовленість бійців та командирів.

Ну ось декілька днів тому нагадали про те, як махновці вщент знищили Дику дівізію чеченців. Так у той статті нагадали, що махновци розстрілювали білих офіцерів, але відпускали рядових. А Дику дивізію порубали вщент як раз за те, що ті робили звірства серед мірного населення, а не за те, що вони були з Кавказу.
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18.02.2022 22:36 Відповісти
Практикували.Першою спалили нашу Корюківку і 7000 людей.Хатинь була вже після
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18.02.2022 22:05 Відповісти
Дата создания СМЕРШ-14 апреля 1943 года.
Сожжение Крюковки 1-2 марта 1943 года.
Сожжение Хатыни 22 марта 1943 года.
Как говорит Кисилев-СОВПАДЕНИЕ?
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18.02.2022 22:25 Відповісти
P,S.Тем более что СМЕРШ считал всех людей на окупированых териториях предателями и врагами.
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18.02.2022 22:26 Відповісти
Затратним матеріалом як зараз ***** має жителів окупованих територій.
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18.02.2022 22:48 Відповісти
Может весь мир и следит, но я скажу одно название - Bayraktar.
Его обломки можно взять в разных странах (его много где использовали) и подбросить на место "диверсии", обвинив в этой диверсии Украину.
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18.02.2022 22:40 Відповісти
Под стовом СЛЕДИТ имею ввиду все средства слежки в том числе и космичными средствами слежения которые могут прочитать и заголовок газеты.
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19.02.2022 06:04 Відповісти
https://youtu.be/1oOZ5Q8SJW0 https://youtu.be/1oOZ5Q8SJW0


Теперь как-то так....
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18.02.2022 21:49 Відповісти
Если что и начнётся , то только из этой клоаки . Ни с Крыма или Бульбофермы , а именно с области скопления этой биомассы . Нет у ***** других вариантов .
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18.02.2022 21:49 Відповісти
На ешелоніровану оборону?
Сами кацапи показали по свойому ТВ, що Україна зосередила там 10 бригад, РСЗО, БПЛА, бойову авіацію, спецназ ЗСУ та СБУ.
Бойові мапи в наших вже по стандартам НАТО.
По оцінкам керівника розвідки ДНР ЗСУ планують звільнити територію за чотири доби )))
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18.02.2022 21:59 Відповісти
ключевое слово - НАЧНЁТСЯ . ≪Повод≫ для войны будет именно отсюда . А потом все остальные #идарасы подтянутся .
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18.02.2022 22:04 Відповісти
Можливо. Але на мій розум верогідність цього зараз не велика.
Ні, Путлер безумовно щось таке планував і самі військові або спецслужби РФ передали цю інформацію якой нибудь західной розвідці.

Оприлюднення таких планів такими високопосадовцями могутніх держав різко знижує верогідність впровадження таких планів.
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18.02.2022 22:30 Відповісти
Со стороны бульбашии или из окупированых територий так как мокшане не хотят чтоб ответка полетела на ихние приграничные города.А эти просто расходный материал.
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19.02.2022 06:09 Відповісти
...І робиться касабами це демонстративно в дні восьмих роковин по розстрілах 2014 на Майдані
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18.02.2022 21:50 Відповісти
Невзоров : Пока постановка "оккупации Донбасса" выглядит бездарно. Надо было бы побольше пиротехники, руин, подрывов. К утру станет ясно, что оккупанты в окупации не участвуют и все происходящее -дерьмовый цирк перепившихся марионеток ДНР и ЛНР.
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18.02.2022 21:50 Відповісти
Я поняв, який у них план. Признають лднр. Потім лднр заявляє, що Україна на них напала і просить допомоги в росії.
Грузинський сценарій!
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18.02.2022 21:53 Відповісти
Коротко.
**********)...***...
Немцов.
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18.02.2022 21:54 Відповісти
тупая и примитивная но не раз использованная в раша/военщине методика провокации и дезинформации, с трупами детей, вызывающая у быдла эмоции ненависти и мести...
мерзее тварей нет...
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18.02.2022 21:54 Відповісти
обыкновенный рашизм
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18.02.2022 21:56 Відповісти
У этой ситуации есть решение. Нужно помочь военным РФ свергнуть Путина. Большинство командного состава и высшего командного состава армии РФ против вторжения в Украину.
Если Запад, США в какой либо форме , какими либо источниками про гарантируют людям которые свергнут Пуйло, что признают их. То это может стать решением конфликта. Нужно наплевать, закрыть глаза на "нарушение демократических норм" для свержения незаконной Путинской власти удерживающихся благодаря фальсификациям, репрессиям, массовому промыванию мозгов граждан РФ.
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18.02.2022 21:59 Відповісти
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18.02.2022 21:59 Відповісти
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18.02.2022 21:59 Відповісти
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18.02.2022 22:00 Відповісти
Только что зашёл на Аргументы и Факты, давнее московское издание. Инфа такая по эвакуации дана. Мол от руководства днр. Уже эавкуировали в РФ, вдумайтесь---700 тыс. гражданских! Именно с одной конторы днр! Ну вот как? За 2 дня причём.
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18.02.2022 22:08 Відповісти
почему не 70000000000000
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18.02.2022 23:01 Відповісти
и где их розместили?
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18.02.2022 23:08 Відповісти
Так виртуально можно и больше! Так верят же кретины!
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18.02.2022 23:13 Відповісти
Население путинской России ничем не отличается от населения гитлеровской Германии: они будут славить своего фюрера до тех пор, пока не проиграют войну, которую сами же и развяжут. Джохар Дудаев
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18.02.2022 22:02 Відповісти
Кино и немцы. Зарегился с помощью впн на яндексе и через него на русвесне, пишу в принципе нейтральные комменты с пораженческими настроениями. Черти как на сковородке воют, но не блокируют, думают, шо я с Донецка) А я хорошо его знаю(половина родственников оттуда), умора просто их иметь потихоньку..) Присоединяйтесь, панове, посеем трохи паники в рядах «путинприди»..
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18.02.2022 22:30 Відповісти
Это и есть, то мирное население из детских домов. Ждем-с...
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18.02.2022 22:40 Відповісти
"стаять за спінамі жєнщін і дєтєй"(с) пукін!
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18.02.2022 22:41 Відповісти
УБИВАТЬ, УБИВАТЬ, УБИВАТЬ!!!!
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18.02.2022 22:58 Відповісти
 
 