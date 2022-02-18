Окупанти під виглядом евакуації накопичують дітей та жінок. Можливий теракт, - командувач ООС Павлюк. ВIДЕО

Командувач операцією Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що окупанти на Донбасі під виглядом евакуації накопичують жінок та дітей. З його слів, можливі теракти для звинувачення українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву командувача ООС розміщено в офіційному фейсбуці пресцентру ООС.

"Окупанти накопичують дітей та жінок під виглядом евакуації, за даними розвідки, є велика ймовірність вчинення терактів з метою загибелі мирного населення та звинувачення у цьому наших військових", - сказав Павлюк.

Командувач ООС наголосив, що перевірити цю інформацію українська розвідка поки що не може. Він також висловив жаль у тому, що Збройні сили України не мають можливості вплинути на скоєння бойовиками теракту проти жінок та дітей.