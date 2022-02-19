Увесь Маріуполь не спить, давно такого не чули, - війська РФ близько 5 годин вели потужний артобстріл на Приазовському напрямку. ВIДЕО
Зранку 19 лютого війська РФ вели потужний артилерійський та мінометний обстріл із важкого озброєння калібром 122мм, 152мм по позиціях ЗСУ на Приазовському напрямку.
Відео відповідного обстрілу з боку окупантів сьогодні з'явилося в інтернеті, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
На відео видно спалахи та чути звуки вибухів.
У соцмережах зазначається, що обстріл відбувається поблизу Маріуполя. Увесь Маріуполь не спить.
Втім, за даними нашого кореспондента, в цю хвилину обстріл припинився. Він тривав близько 4-5 годин.
Топ коментарі
+64 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар19.02.2022 11:05
+49 AbOriginal_UA
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+39 Александр Александров #465274
показати весь коментар19.02.2022 11:11
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Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
"хорошо то как, лишь бы не порошенко"
з Київа допомоги не буде - в нас тут поци криворогаті...