Увесь Маріуполь не спить, давно такого не чули, - війська РФ близько 5 годин вели потужний артобстріл на Приазовському напрямку. ВIДЕО

Зранку 19 лютого війська РФ вели потужний артилерійський та мінометний обстріл із важкого озброєння калібром 122мм, 152мм по позиціях ЗСУ на Приазовському напрямку.

Відео відповідного обстрілу з боку окупантів сьогодні з'явилося в інтернеті, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

На відео видно спалахи та чути звуки вибухів.

У соцмережах зазначається, що обстріл відбувається поблизу Маріуполя. Увесь Маріуполь не спить.

Втім, за даними нашого кореспондента, в цю хвилину обстріл припинився. Він тривав близько 4-5 годин.