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Новини Відео Війна
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Увесь Маріуполь не спить, давно такого не чули, - війська РФ близько 5 годин вели потужний артобстріл на Приазовському напрямку. ВIДЕО

Зранку 19 лютого війська РФ вели потужний артилерійський та мінометний обстріл із важкого озброєння калібром 122мм, 152мм по позиціях ЗСУ на Приазовському напрямку.

Відео відповідного обстрілу з боку окупантів сьогодні з'явилося в інтернеті, інформує кореспондент  Цензор.НЕТ.

На відео видно спалахи та чути звуки вибухів.

У соцмережах зазначається, що обстріл відбувається поблизу Маріуполя. Увесь Маріуполь не спить.

Увесь Маріуполь не спить, давно такого не чули, - війська РФ близько 5 годин вели потужний артобстріл на Приазовському напрямку 01

Втім, за даними нашого кореспондента, в цю хвилину обстріл припинився. Він тривав близько 4-5 годин.

Автор: 

Маріуполь (3228) обстріл (28428) Ян Осока (1495) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+64
Зеленскому пока в Киеве не задрожит, не дойдет. Ему похер он на конференции.
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19.02.2022 11:05
+49
Санкции вводим или ещё подождём !?
Может по Мюнхену долбонуть ?
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19.02.2022 11:06
+39
ответа на провокаци рашка только и ждет. Отвечать надо когда будет вторжение, сейчас не нужно. Только точечные обстрелы по позициям боевиков.
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19.02.2022 11:11
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Ну поспали мы плохо. До 6 утра грохотало. А началось все в 4 утра. Рашка прям как нацисты начали в 4.00
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19.02.2022 11:50 Відповісти
Только в вас и верим.
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19.02.2022 14:08 Відповісти
🇷🇺=🏴‍☠️=🏳️‍🌈=🐔=🐑=🐀=👨‍❤️‍💋‍👨=🤡=👹=🏋️‍♂️➡️🍾
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19.02.2022 11:49 Відповісти
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19.02.2022 11:50 Відповісти
За правду на кацапстане убивают.
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19.02.2022 12:00 Відповісти
да гарний був дядько ! таких за поребриком дуже мало ! світла йому пам'ять ...
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19.02.2022 12:34 Відповісти
Расейские мрази, я вас ненавижу!!!
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19.02.2022 11:54 Відповісти
Нужно мариупольских депутатов от ОПЗЖ отправить ближе к окопам ,пусть посидят там
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19.02.2022 11:56 Відповісти
Диспетчер аэропорта Ростов предупреждает гражданские борты о многочисленном пересечении курсов военной авиации
http://live.radioscanner.net/audio/54674
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19.02.2022 11:58 Відповісти
А где там санкции которыми Байден пугал, что введут в случае даже провокации? Или такая артподготовка еще не повод для санкций? Так Х***ло и Мариуполь захватит и все будут продолжать говорить что еще не время для санкций чтобы не злить путена
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19.02.2022 11:59 Відповісти
А депутаты, за которых проголосовали мариупольцы, спят, жрут, пьют вдалеке от Украины...
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19.02.2022 12:05 Відповісти
А сепарское зекуйло продолжает бредить новыми дорогами, вместо высокоточных снарядов и ракет для ВСУ. А все потому что в башке клоуна никогда не было мозгов.
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19.02.2022 12:14 Відповісти
зате в його голові повно білого порошку і скумбрія плаває .
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19.02.2022 12:41 Відповісти
РЮЗЬГАЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
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19.02.2022 12:21 Відповісти
гуп-гуп-бабах

"хорошо то как, лишь бы не порошенко"
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19.02.2022 12:59 Відповісти
тримайся, Марік
з Київа допомоги не буде - в нас тут поци криворогаті...
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19.02.2022 13:11 Відповісти
недостаточно далеко отвели, да зелохи?
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19.02.2022 14:10 Відповісти
Ну так там почти 100% сепаров живет (как и на всем юго-востоке).Ждали кацапов,ешьте теперь.Бессонные ночи это только начало.
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19.02.2022 14:43 Відповісти
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