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Депутат Держдуми Журавльов закликає формувати в Росії "дружини добровольців" для відправки на Донбас

Депутат Держдуми РФ, лідер партії "Родина" Олексій Журавльов закликає формувати в Росії дружини добровольців для участі у бойових діях на Донбасі та вбивстві українських військових і простих громадян.

Відповідне відео з'явилося в соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

Російський депутат запевняє, що у цьому списку він є першим.

Зазначимо, що за подібні заяви існує кримінальна відповідальність не лише за міжнародними нормами, а й згідно з російським законодавством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит депутата Держдуми Журавльова на Луганщину - це не якась дріб'язкова подія. У 2014 р. він одночасно з російськими військовими прибув до Криму, - Чубаров

Автор: 

армія рф (17337) Держдума (734) Донбас (22355) Журавльов Олексій (5)


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Топ коментарі
+55
А сам поедет? Или как Жирик -прокукарекал и на больничку.
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19.02.2022 12:15
+53
Сафарі на хахлів? Найбільш войовничі мокші повернулися з Донбасу в рефрижираторах.
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19.02.2022 12:18
+39
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19.02.2022 12:35
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Он не поедет.У него жопа болит
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19.02.2022 14:23 Відповісти
Чё оно такое перекошенное? Памперс муляет?
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19.02.2022 14:24 Відповісти
******* топіро черепахам
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19.02.2022 14:33 Відповісти
Последовательность действий:
а) взрываем "паркетный джип" (по DZIDZIO) б) дитям - мороженое, бабам - цветы - и в Ростов в)формируем банды "псевдодобровольцев" для отправки в ДыНыРы. Отличный буффонадный номер!
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19.02.2022 15:01 Відповісти
Пускай горят в аду эти все твари пуйловские !
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19.02.2022 15:47 Відповісти
ну да а потом до Дании дойдут и черепашьй бордель освободят
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19.02.2022 16:22 Відповісти
РОССИЯ - ФАШИСКАЯ СТРАНА ! НЕТ СВОБОДЫ СЛОВА ! БУТАФОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ВЫБОРЫ !
ПРИКАЗЫ ВОЖДЯ ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ !
РОССИЯ ФАШИСТКАЯ АВТОКРАТИЯ !
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19.02.2022 17:12 Відповісти
О какой вы уважаемый говорите? в рашке никакой демократии нет - там фашистский режим пуйла.
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19.02.2022 18:33 Відповісти
Надеюсь списки будут в открытом доступе...если нет, то надо помочь...
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19.02.2022 17:21 Відповісти
Выключите еМу ******
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19.02.2022 20:05 Відповісти
Суки грьобані. У них що всі дурки закрилися?
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19.02.2022 20:28 Відповісти
Візьміть історію 300 років ******** ,ріжуть вбивають Українців,За що така ненависть,тільки в Радянські роки Вони пересилили До України до 15 мільйонів РУСЬКИХ,а українців пересилили до Архангельська, Якутії,просто жах ЯКА ЦЯ КРОВОЖАДНА НАЦІЯ
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20.02.2022 21:07 Відповісти
Ну ну и конечно передвижные крематории не забудьте и в этот раз я думаю вам их в разы больше понадобятся. Боже какая мразь. Я лично с нетерпением вас жду.
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21.02.2022 08:22 Відповісти
Та, вже нема дурних. Поїдуть вони, якже!
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21.02.2022 09:01 Відповісти
Прийди возьми....
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22.02.2022 09:10 Відповісти
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