Депутат Держдуми Журавльов закликає формувати в Росії "дружини добровольців" для відправки на Донбас

Депутат Держдуми РФ, лідер партії "Родина" Олексій Журавльов закликає формувати в Росії дружини добровольців для участі у бойових діях на Донбасі та вбивстві українських військових і простих громадян.

Відповідне відео з'явилося в соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

Російський депутат запевняє, що у цьому списку він є першим.

Зазначимо, що за подібні заяви існує кримінальна відповідальність не лише за міжнародними нормами, а й згідно з російським законодавством.

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