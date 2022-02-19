Депутат Держдуми Журавльов закликає формувати в Росії "дружини добровольців" для відправки на Донбас
Депутат Держдуми РФ, лідер партії "Родина" Олексій Журавльов закликає формувати в Росії дружини добровольців для участі у бойових діях на Донбасі та вбивстві українських військових і простих громадян.
Відповідне відео з'явилося в соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.
Російський депутат запевняє, що у цьому списку він є першим.
Зазначимо, що за подібні заяви існує кримінальна відповідальність не лише за міжнародними нормами, а й згідно з російським законодавством.
Топ коментарі
+55 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар19.02.2022 12:15
+53 Василь Довганенко #437088
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+39 VPYL
показати весь коментар19.02.2022 12:35
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а) взрываем "паркетный джип" (по DZIDZIO) б) дитям - мороженое, бабам - цветы - и в Ростов в)формируем банды "псевдодобровольцев" для отправки в ДыНыРы. Отличный буффонадный номер!
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РОССИЯ ФАШИСТКАЯ АВТОКРАТИЯ !