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Російські окупанти обстрілюють із мінометів дорожній коридор "Луганськ-Щастя", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Російські окупанти в суботу, 19 лютого, вранці відновили вогневу активність у бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Державна прикордонна служба України.

"Окупанти продовжують обстріли в напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя". Сьогодні від ранку російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя". Противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів. Прикордонні наряди перебувають на позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження", - відзначається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) обстріл (28428) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+38
Послушай, Майк!@maglov·18 ч

"❗️Диверсанты, пытавшиеся пробраться на химобъекты в ДНР, говорили на польском языке, сообщает Народная милиция."

И спрашивали по-польски, как пройти до Гляйвица, а потом до Нюрнберга
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19.02.2022 14:16
+28
Аграхимию с Безумной отправьте туда, пусть видосики поснимают, что это провокации и нагнетание со стороны США и Британии.
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19.02.2022 14:20
+24
Юрию Бутусову большое уважание за то что заехал в рожу шуфричу продажной твари . Юрий Бутусов , лично оть меня к вам за этот поступок большое уважение и поддержка
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19.02.2022 14:29
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Послушай, Майк!@maglov·18 ч

"❗️Диверсанты, пытавшиеся пробраться на химобъекты в ДНР, говорили на польском языке, сообщает Народная милиция."

И спрашивали по-польски, как пройти до Гляйвица, а потом до Нюрнберга
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19.02.2022 14:16 Відповісти
На сепарському березі ріки ще є український блокпост-плацдарм 'Фасад' що прикриває міст. Мабуть по ньому і луплять
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19.02.2022 14:17 Відповісти
Нефига себе как точьно шахтеры углем кидаются.
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19.02.2022 14:17 Відповісти
Аграхимию с Безумной отправьте туда, пусть видосики поснимают, что это провокации и нагнетание со стороны США и Британии.
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19.02.2022 14:20 Відповісти
та вы что - памперсов не напасешься на них
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19.02.2022 14:34 Відповісти
Их разве что связанными туда можно закинуть. Иначе никак. Не даются
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19.02.2022 14:35 Відповісти
Ето етим нужно дать амнистию, дать им автономию, признать их государственными чиновниками в том числе судьями, прокурорами и *народной милицией* и дать кресла по квоте в ВР?
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19.02.2022 14:20 Відповісти
Квоту в клініці ім. Павлова
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19.02.2022 14:27 Відповісти
Пенсию им регулярно платят ? Может задерживают, и они обиделись?
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19.02.2022 15:09 Відповісти
Нужна открыть больше КПП потому что тамженашилюди?
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19.02.2022 14:21 Відповісти
Вся суть руского грьобаного міру,не будувати не створювати,а все розграбувати і розбомбити.Уроди кацапські!Де байрактари альо!!!?чи руйнування того що зробили за наші податки це в межах норми???То так вони можуть і до Києва дійти якщо на давати по морді.Альо зеля !
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19.02.2022 14:23 Відповісти
С самого утра со стороны российских оккупационных войск был проведен масстрованный артиллерийский обстрел украинских позиций в ройоне Мариуполя. Весь город содрогался от мощных прилетов 122 и 152 мм. артиллерийских снарядов гаубичных орудий. Что это - как не открытая вооруженная агрессия россии против Украины??? Где обещанные "убийственные" санкции Запада в ответ на такую открытую агрессию???
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19.02.2022 14:24 Відповісти
Что это? То,что происходит с 2014 года. Ихтамнет.
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19.02.2022 14:32 Відповісти
Де-юре "ихтамнет" типа это ордловские макаки гатят.
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19.02.2022 14:34 Відповісти
Окурок дав наказ обкуреним
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19.02.2022 14:26 Відповісти
Юрию Бутусову большое уважание за то что заехал в рожу шуфричу продажной твари . Юрий Бутусов , лично оть меня к вам за этот поступок большое уважение и поддержка
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19.02.2022 14:29 Відповісти
Ще Мураєву то булоб супер.
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19.02.2022 14:42 Відповісти
Побільше КПВВ відкривайте і підкормлюйте сепарів... Нема кого в інших областях підтримувати???? Ну то і фіг з вами, - везіть далі, може хоть сепари відучать кататися з "гуманітарною" якщо наші деб...ли не спроможні прийняти рішення ...
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19.02.2022 14:30 Відповісти
Не нужны оркам дорожные коридоры
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19.02.2022 14:32 Відповісти
вечный бизнес,фуле...
писюанист покупает у ***** битум и ложит асфальт.
***** ковыряет асфальт артой и минометами.
наш велыкобудивнык опять битум закупает...
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19.02.2022 14:32 Відповісти
Складні часи потребують сміливих рішень. Бити по воронезькій аес - кацапам точно стане не до війни. Якщо пощастить просто пропаде світло на третині Московії.
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19.02.2022 14:45 Відповісти
А под Петербургом в АЭС ещё веселей-- 4 млн.
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19.02.2022 14:48 Відповісти
И называется это весело - ядеркный и экологический терроризм. Кстати, все АЭС очень сильно прикрыты ПРО и ПВО (у нас тоже) и сами конструктивно прочные. И пожалуйста, не уподобляйтесь кацапам в поведении.
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19.02.2022 15:01 Відповісти
З людьми - по людськи, с русскімі - па русскі.
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19.02.2022 16:11 Відповісти
Это есть попытка перекрыть отход граждан в Украину.
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19.02.2022 14:46 Відповісти
Замість укрірайонів, мінних полей та тотального відеонагляду зе з командою будував за мільярди там дороги та мости. За державну зраду повинно сісти дуже багато людей.
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19.02.2022 14:49 Відповісти
Я вважаю зараз настав час коли треба подивитися в очі путіну і побачити там мир.
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19.02.2022 15:19 Відповісти
 
 