Російські окупанти обстрілюють із мінометів дорожній коридор "Луганськ-Щастя", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Російські окупанти в суботу, 19 лютого, вранці відновили вогневу активність у бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Державна прикордонна служба України.

"Окупанти продовжують обстріли в напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя". Сьогодні від ранку російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя". Противник веде обстріл із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів. Прикордонні наряди перебувають на позиціях. Інфраструктура дорожнього коридору, який має використовуватись для переміщення цивільного населення, зазнає пошкодження", - відзначається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.