Ворог проводить теракти на окупованій території, готується брати в заручники жінок та дітей, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний взяв участь у заходах вшанування захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілості України в російсько-українській війні – учасників оборони Дебальцевського плацдарму у січні-лютому 2015 року.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Під час свого виступу він згадав також про загострення, яке наразі спостерігається на Донбасі через численні обстріли з боку військ РФ.

"Саме для того, щоб здолати нашу волю, сьогодні ворог намагається повторити ці події. І вже третій день поспіль в десятки разів збільшуються обстріли наших позицій. Обстріли ведуться лише із застосуванням важкого озброєння. Ворог веде вогонь по дитячим садкам, школам, по житловим кварталам. Ворог на сьогоднішній день на нашій тимчасово окупованій території проводить теракти, готується брати в заручники жінок та дітей", - зазначив Залужний.

"Ворог безмежно створює брехню і фейки лише для того, щоби зламати нашу волю до перемоги. Тому час об’єднатися, об’єднатися навколо пам’яті тих, хто поліг на цій війні. Об’єднатися навколо віри в нашу свободу, віри в нашу перемогу, віри в те, що наша перемога в наших руках, коли ми будемо всі разом", - додав він.