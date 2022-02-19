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Ворог проводить теракти на окупованій території, готується брати в заручники жінок та дітей, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний взяв участь у заходах вшанування захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілості України в російсько-українській війні – учасників оборони Дебальцевського плацдарму у січні-лютому 2015 року.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Під час свого виступу він згадав також про загострення, яке наразі спостерігається на Донбасі через численні обстріли з боку військ РФ.

"Саме для того, щоб здолати нашу волю, сьогодні ворог намагається повторити ці події. І вже третій день поспіль в десятки разів збільшуються обстріли наших позицій. Обстріли ведуться лише із застосуванням важкого озброєння. Ворог веде вогонь по дитячим садкам, школам, по житловим кварталам. Ворог на сьогоднішній день на нашій тимчасово окупованій території проводить теракти, готується брати в заручники жінок та дітей", - зазначив Залужний.

"Ворог безмежно створює брехню і фейки лише для того, щоби зламати нашу волю до перемоги. Тому час об’єднатися, об’єднатися навколо пам’яті тих, хто поліг на цій війні. Об’єднатися навколо віри в нашу свободу, віри в нашу перемогу, віри в те, що наша перемога в наших руках, коли ми будемо всі разом", - додав він.

Ворог проводить теракти на окупованій території, готується брати в заручники жінок та дітей, - Залужний 01

Автор: 

обстріл (28428) теракт (1015) Донбас (22355) найманці рф (2053) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+24
Итак РФ: - взорвали УАЗ которым давно не пользуются - видео об эвакуации записали за сутки до активизации военных действий - видео с "польской ДРГ" записали в 2021 году - новость о взрыве снаряда в Ростовской области идентична новости 2014 года Даже "казус белли" у них через жопу
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19.02.2022 15:15
+18
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19.02.2022 15:37
+16
нехай собі як знають - бежевілюють, канають - а нам свое робить... (с)
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19.02.2022 15:23
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А люд немов барани йдуть, куди їх різники кличуть..
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19.02.2022 15:11 Відповісти
нехай собі як знають - бежевілюють, канають - а нам свое робить... (с)
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19.02.2022 15:23 Відповісти
А в них вибору вже немає. Чуть шо не так, то прикладом по рилу.
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19.02.2022 15:25 Відповісти
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19.02.2022 15:37 Відповісти
Так по 10 000 срублєй дають же.
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19.02.2022 15:37 Відповісти
Ага! "Хєром по губах"!
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19.02.2022 15:43 Відповісти
А НАМ СЛЕДУЕТ ГОТОВИТЬСЯ КОРМИТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ПЛЕННЫХ.
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19.02.2022 15:15 Відповісти
Итак РФ: - взорвали УАЗ которым давно не пользуются - видео об эвакуации записали за сутки до активизации военных действий - видео с "польской ДРГ" записали в 2021 году - новость о взрыве снаряда в Ростовской области идентична новости 2014 года Даже "казус белли" у них через жопу
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19.02.2022 15:15 Відповісти
Нароісся така нароісся...
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19.02.2022 15:16 Відповісти
На расее все через жопу.
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19.02.2022 15:24 Відповісти
причём, имея кучу времени, денег и возможностей, всё сделано через жопу! это показывает общий уровень маргинализации
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19.02.2022 15:29 Відповісти
Вот это как раз и напрягает. Стоит вспомнить, как фюрер репоедов подрывал дома на расее, чтобы обвинить чеченцев. А что ему стоит подорвать автобус с женщинами и детьми, "беженцами"?
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19.02.2022 15:23 Відповісти
Важко не погодитись з нашим генералом.
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19.02.2022 15:24 Відповісти
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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19.02.2022 15:24 Відповісти
Хлопці, бл...ха, кажіть що робити населенню на звільнених землях! На хєр воно мені треба, що вони там робитимуть. Ми не контролюємо ОРДЛО - все. Оголошуйте мобілізацію, евакуацію, якщо треба, вводіть воєнний стан!
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19.02.2022 15:30 Відповісти
они за сепаров беспокоятся
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19.02.2022 15:34 Відповісти
Итак кацапы:
- взорвали УАЗ которым давно не пользуются и видео об его эвакуации записали за сутки до активизации военных действий
- видео с "польской ДРГ" записали в 2021 году
- новость о взрыве снаряда в Ростовской области идентична новости 2014 года.
Даже "казус белли" у них через жо..пу!!! Остались только заходитьс - козырей с заложниками...
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19.02.2022 15:32 Відповісти
не нужно все время хе..ню говорить. Они подписались чтобы их брали. Зачем их жалеть?
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19.02.2022 15:33 Відповісти
Slava Ukraine
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19.02.2022 15:35 Відповісти
Проклятые сепары. Слава Украине!
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19.02.2022 15:36 Відповісти
По данным разведки, в Донецк прибыли "вагнеровцы", которые совместно с российскими спецслужбами должны произвести подрыв жилых домов, чтобы обвинить Украину.Источник: https://www.facebook.com/otueast/posts/661359668623110 ОТУ "Восток" Дословно: "По данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов.Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации".
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19.02.2022 15:47 Відповісти
Ничего нового, как ни банально, но кремлёвские бандиты действуют по своим кровавым методичкам, "нация менеджеров" ****, другими словами, нехачу работать, а только выдумывать методы и причины, как паразитировать на природных и людских ресурсах. Они считают себя умными, хитрыми и расчетливыми. При этом выглядят со стороны как брехливые, примитивные, читаемые и предсказуемые преступники.
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19.02.2022 15:48 Відповісти
Чому МОВЧАТЬ арахамії...та єрмаки....?!
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19.02.2022 15:55 Відповісти
они на передовой как герои гребаные
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19.02.2022 16:07 Відповісти
Подивився декілька різних виступів пана Залужного і привернуло увагу от що - як його уважно слухають люди, і як він методично зважено і чітко висловлює свою думку, а сам впевнений та спокійний - професійна публічна людина «великого калібру», може навіть майбутній президент.
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19.02.2022 15:55 Відповісти
пля - каждый должен быть на своём месте...
Им фсё "новые литца" подавай...
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19.02.2022 15:59 Відповісти
Зараз він повністю на своєму місці, і дана ситуація вимагає людей саме таких, але згодом він переросте свою посаду. Я кажу про перспективу через років сім - дев'ять.
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19.02.2022 16:32 Відповісти
Не забывайте! Россия в 2019году вышла из женевской конвенции! https://newizv.ru/article/general/25-11-2019/teper-voyna-bez-pravil-rossiya-de-fakto-vyshla-iz-zhenevskih-konventsiy
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19.02.2022 17:56 Відповісти
 
 