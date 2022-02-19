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"Будапештська угода - це формат, що не має міжнародних юридичних зобов'язань", - посол Німеччини в Україні Фельдгузен. ВIДЕО

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала Будапештський меморандум угодою, що не несе юридичних зобов'язань для підписантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, однак Фельдгузен впевнена, що Будапештську угоду варто розлядати, як майданчик для завершення російсько-української війни

"Будапештський угода - це такий формат. Він не має міжнародних юридичних зобов'язань. Це пропозиція і я думаю, що зараз треба спробувати все", - сказала Фельдгузен.

Відео Україна 24

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені

Автор: 

Будапештська угода (127) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+61
пф, я думаю в Украине специалисты-ядерщики только ждут своего часа.
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19.02.2022 19:56
+48
Чернобыль устроили советские спецы, которые халатно отнеслись к своим обязанностям, каким боком это к ЯО, я не знаю
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19.02.2022 19:59
+30
тобто, ми маємо відновити ЯЗ !
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19.02.2022 19:57
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Германия? А вы то тут причем к меморандуму?
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20.02.2022 12:27 Відповісти
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯДЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ !)
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20.02.2022 13:12 Відповісти
Нiчого собi пропозицiя пiд яку забрали 3-й ядерний арсенал свiту! Там пiдпиписи не якихось радникiв, а керiвникiв держав! Вiн важливiший документ за всi iншi домовленостi!
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20.02.2022 13:39 Відповісти
"Будапештський угода - це такий формат. Він не має міжнародних юридичних зобов'язань." - то який дурень від України підписував цю угоду?
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20.02.2022 13:42 Відповісти
Кравчук готовил, Кучма подписал.
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20.02.2022 15:05 Відповісти
Вот это поворот… оказывается какие-то минские или Нормандские бумажки радников важнее чем документ с подписями президентов крупнейших ядерных держав??
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20.02.2022 14:04 Відповісти
Вопрос гарантий.. даже не втом, что они должны прислать своих солдат.. и воевать.. а хотя бы дали ..тяжёлое вооружения.. от ракет например или самолётов.. тупо для выживания.
Маленькая страна Израиль.. не боится нападений соседей.. Знаете почему?.. Потому что у них есть.. ЯО
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20.02.2022 16:15 Відповісти
Вони не бояться нападу бо обирають керівниками дієздатних осіб, які створюють та підтримують найпотужніші в регіоні звичайні збройні сили. І не зважаючи на ЯО їх регулярно обстрілюють. Але то мабуть випадковість.
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20.02.2022 17:32 Відповісти
https://igor113.livejournal.com/894828.html

Командный Пункт ракеты Титан 2. Сейф с кодами запуска.
3-я Мировая началась бы с двух висячих замков.

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20.02.2022 19:42 Відповісти
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