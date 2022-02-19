"Будапештська угода - це формат, що не має міжнародних юридичних зобов'язань", - посол Німеччини в Україні Фельдгузен. ВIДЕО
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала Будапештський меморандум угодою, що не несе юридичних зобов'язань для підписантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, однак Фельдгузен впевнена, що Будапештську угоду варто розлядати, як майданчик для завершення російсько-української війни
"Будапештський угода - це такий формат. Він не має міжнародних юридичних зобов'язань. Це пропозиція і я думаю, що зараз треба спробувати все", - сказала Фельдгузен.
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