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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов. Просто сядьте за стіл переговорів": Усик - Путіну. ВIДЕО

Боксер записав звернення до російського народу та президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео поширюється соцмережами.

"Я хочу звернутися до російського народу. Якщо ми вважаємо один одного за братів, православних, не відпускайте своїх військових, не відпускайте своїх дітей у нашу країну. Не воюйте з нами.

Ще хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов. Просто сядьте за стіл переговорів. Просто поговоріть. Все має зупинитись.

Наші діти, наші мами, наші бабусі, наші люди ховаються у підвалах. Ми у своїй країні. Ми не можемо інакше. Ми захищаємось.

Зупиніть це. Зупиніть цю війну!"

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путін володимир (23811) спорт (1621) Усик Олександр (75)


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Топ коментарі
+84
пошёл накуй прусик
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26.02.2022 16:29
+58
Йди до монахів, миротворець херов
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26.02.2022 16:29
+51
Прокцапский "Ватан", а мог быть героем Украны
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26.02.2022 16:32
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глупо обращаться к Пуйлу...
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26.02.2022 17:20 Відповісти
У вас усик отклеился
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26.02.2022 17:21 Відповісти
****** мавпа! Краще біжи, ховайся під платтям свої КГБшних попів, бо як усе закінчиться, багато у кого залишиться зброя.
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26.02.2022 17:21 Відповісти
Усате сцикло
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26.02.2022 17:22 Відповісти
какой же ти наивный, ***** никого не слушает, оно возомнило себя богом вершителем судеб людских
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26.02.2022 17:22 Відповісти
...а под рясой скрывает кэгэьешный погон... вот твоя рабсейская православная церковь ты только родился а Тальков спел уже это
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26.02.2022 17:24 Відповісти
Александр твої брати по посадкам лежать, йди позбирай і на росію....
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26.02.2022 17:28 Відповісти
Який же треба бути скрепоносним православним теолепнем, щоб вірити, що його слова щось для ПНХ значать...всі мізки відбили на ринзі чи як? Ломаченко такий же
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26.02.2022 17:31 Відповісти
Что-то начало доходить, но поздно, братки пришли убивать.
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26.02.2022 17:33 Відповісти
старые песни о главном. даже смотерть не буду
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26.02.2022 17:34 Відповісти
Ну хоть теперь прозревает
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26.02.2022 17:36 Відповісти
да какой прозревает, просто дежурные слова сказал, никаких эмоций
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26.02.2022 19:14 Відповісти
,,Астанавітесь!'' ****,нормальних слів немає коментувати цю наволоч.
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26.02.2022 17:39 Відповісти
уже разгледів що це війна, а 8 років триндів що війни нема, тварь московсько-православная
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26.02.2022 17:39 Відповісти
пішов на ........ хрен православний,після бомбардування внук (з аутизмом)приїхав не можемо до тями дійти ,а ти говориш про православ"я ,уйобки
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26.02.2022 17:41 Відповісти
Гроші дуже ********, а тут таке, блокуют їх, як далі йому пересуватись по руснє? Пішов би захищати Україну, він же міцний, ось й побачили на що він годний
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26.02.2022 17:48 Відповісти
Шо,тупорылый ватный вы**док,прозрел наконец? А ведь если бы в Украине небыло таких как ты,то и этой войны бы небыло. Такое тупорылое отродье как ты дает ***** надежду на победу. На твоих руках саша много крови,не только на языке
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26.02.2022 17:50 Відповісти
Пізнувато,але не пізно!
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26.02.2022 18:04 Відповісти
Яке ж воно ватне(( Безнадійно.
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26.02.2022 18:07 Відповісти
******** сиди вже мавпа де сидив так и чий крим ?***** ты сцикливое ты не украинець ти манкурт гагдон ти штопаний!соси у Гундява *** гнида рашистька!
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26.02.2022 18:08 Відповісти
____за стол, под стол, на стол .
И поговорить с чикатилО о совести (?!). призвать чтобы был добрее (?!)
Дядя пУсик ,ты дурак (?!)
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26.02.2022 18:17 Відповісти
чуть не сказал уважаемый владим владимыч, вовремя остановился, падла
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26.02.2022 19:12 Відповісти
Герой Ичкерии Джохар Дудаев сказал-кто из окружения президента предложит переговоры с врагом, тот является предателем.
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26.02.2022 20:02 Відповісти
Ця примітивна істота не знає, що таке цинізм, тому спочатку пояснити не вийде. Так що лишається попросту слати *****.
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26.02.2022 20:50 Відповісти
Ти вже не цікавий!Іди собі геть!
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26.02.2022 23:17 Відповісти
Іди в сраку, вата! Іди попам рашиським сраку лижи і кєнта васю не забудь взяти з собою!
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27.02.2022 02:43 Відповісти
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