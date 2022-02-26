"Ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов. Просто сядьте за стіл переговорів": Усик - Путіну. ВIДЕО

Боксер записав звернення до російського народу та президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео поширюється соцмережами.

"Я хочу звернутися до російського народу. Якщо ми вважаємо один одного за братів, православних, не відпускайте своїх військових, не відпускайте своїх дітей у нашу країну. Не воюйте з нами.

Ще хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов. Просто сядьте за стіл переговорів. Просто поговоріть. Все має зупинитись.

Наші діти, наші мами, наші бабусі, наші люди ховаються у підвалах. Ми у своїй країні. Ми не можемо інакше. Ми захищаємось.

Зупиніть це. Зупиніть цю війну!"

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