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У Миколаєві ситуацію контролюють ЗСУ, танки та бронетехніка у місті – українські, - мер Сєнкевич. ВIДЕО

Ситуацію в Миколаєві контролюють Збройні Сили України, танки та бронетехніка на території міста – українські.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у місті є кілька російських ДРГ, але ситуація під контролем. Танки та бронетехніка, що перебуває зараз на території міста – українська. Будьте уважні та бережіть себе", - розповів мер.

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Він додав, що поки що ситуація в Миколаєві не є безпечною, проте українська армія охороняє місто.

Автор: 

Миколаїв (1805) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+13
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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27.02.2022 08:32
+11
Слава Героям ЗСУ!!!
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27.02.2022 08:32
+7
Не думаю, що хтось забув, але потрібно нагадувати кожну хвилину: маскалі не люди! Ріжте їх, режьте их! cut them!
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27.02.2022 08:35
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-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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27.02.2022 08:32 Відповісти
Слава Героям ЗСУ!!!
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27.02.2022 08:32 Відповісти
Слава Україні! Слава українському Миколаєву!
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27.02.2022 08:34 Відповісти
Не думаю, що хтось забув, але потрібно нагадувати кожну хвилину: маскалі не люди! Ріжте їх, режьте их! cut them!
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27.02.2022 08:35 Відповісти
Зустрічаються двоє крокодилів:

- Ну, як полювання?

- Двох негрів з'їв, а ти?

- А я одного москаля.

- Брешеш, ану дихни...

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27.02.2022 08:38 Відповісти
Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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27.02.2022 08:39 Відповісти
Последствие ночного обстрела топливного склада в Николаеве.

https://www.youtube.com/watch?v=z4CVImMtHBw
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27.02.2022 08:47 Відповісти
Пуйло уже обосрасля. Два часа молниеносной спецоперации по захвату Киева, уже превратились в четыре сутки Великой Украинской освободительной войны.
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27.02.2022 09:12 Відповісти
так обісрався..але війну ніхто не відміняв..вона триває. Грузини 5 днів тримались
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27.02.2022 09:15 Відповісти
тактика закиду ДРГ..потім дестабілізація міста...щоб відкрити прохід зовнішніх колон ворога в місто
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27.02.2022 09:13 Відповісти
 
 