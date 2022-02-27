У Миколаєві ситуацію контролюють ЗСУ, танки та бронетехніка у місті – українські, - мер Сєнкевич. ВIДЕО
Ситуацію в Миколаєві контролюють Збройні Сили України, танки та бронетехніка на території міста – українські.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у місті є кілька російських ДРГ, але ситуація під контролем. Танки та бронетехніка, що перебуває зараз на території міста – українська. Будьте уважні та бережіть себе", - розповів мер.
Він додав, що поки що ситуація в Миколаєві не є безпечною, проте українська армія охороняє місто.
Топ коментарі
+13 Muron
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- Брешеш, ану дихни...
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
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Українець:
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https://www.youtube.com/watch?v=z4CVImMtHBw