"Ну шо - штурмонули, п#дари? Добігались!" - ранок у Гостомелі після спроби штурму. ВІДЕО 18+

В інтернеті показали ранкові кадри з Гостомеля, під Києвом, після спроби штурму міста військами РФ. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ранок у Гостомелі після спроби штурму. Знищена ворожа техніка та тіла російських окупантів.

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