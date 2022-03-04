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"Ну шо - штурмонули, п#дари? Добігались!" - ранок у Гостомелі після спроби штурму. ВІДЕО 18+

В інтернеті показали ранкові кадри з Гостомеля, під Києвом, після спроби штурму міста військами РФ. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ранок у Гостомелі після спроби штурму. Знищена ворожа техніка та тіла російських окупантів. 

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Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Гостомель (140)


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Топ коментарі
+61
Боже, аж легше на душі - вже ніякого корвалолу не треба.
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04.03.2022 09:05
+47
Первые двое которые лежат такие симпотяги аж корочкой покрылись как курка-гриль
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04.03.2022 09:01
+42
Коротко
...
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 09:08
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Первые двое которые лежат такие симпотяги аж корочкой покрылись как курка-гриль
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04.03.2022 09:01 Відповісти
вилки нету ...а так курочка готова
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04.03.2022 10:24 Відповісти
для місцевих собачок велика радість. Хай хоч досхочу наїдяться.
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04.03.2022 12:18 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

God bless Ukraine!!!!!
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04.03.2022 15:15 Відповісти
Боже, аж легше на душі - вже ніякого корвалолу не треба.
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04.03.2022 09:05 Відповісти
Да, наоборот, такие кадры, сейчас, надо рекомендовать для просмотра украинским беременным женщинам, детям и людям со слабой психикой.
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04.03.2022 17:07 Відповісти
Треш полный
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04.03.2022 09:07 Відповісти
По Україні відкрито марежу шашличниць.
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04.03.2022 09:08 Відповісти
М"ясо імпортне, завозне з Снігерії. Приїзджає в основному з своїми мангалами.
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04.03.2022 09:09 Відповісти
Коротко
...
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 09:08 Відповісти
Снабжение кацапов затруднено, - расчленять и уничтожать, никакого плена! Допросили - и к стенке.
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04.03.2022 09:08 Відповісти
Ни кола, ни двора, ни друзей, ни родни.
Мы с тобою в России остались одни.
Гнутся крыши от веса сосулечных льдин.
Мы остались с тобою один на один.
Занавешены окна давно, чтобы нас
Не увидели страшные люди без глаз.
Перерезанный шнур не погасит экран,
Посыпающий солью зияние ран.
В каждом слове - зловещий кровавый кисель,
Заводных соловьёв ядовитая трель.
Никому не пиши, никому не звони,
Мы остались с тобою в России одни.
В дверь услышав звонок, открывать не спеши:
За тобою пришёл человек без души,
У него вместо мозга - густой холодец,
Как у всех сердобольных людей без сердец,
Изо рта - краснозвёздных идей перегар,
На холодном лице - черноморский загар,
Он готов на последний, решительный бой,
Сверлит двери глазок его глаз голубой.
Мы с тобою остались в России одни,
Не кукушка, а ворон считает нам дни,
Он добычею скорой считает твой глаз,
Как и всё, что останется скоро от нас.
К сожаленью, удел у страны - бестолков:
Быть лишь словом на форме плохих игроков,
А берёзам судьба - превратиться в муляж,
Лечь зелёными пятнами на камуфляж,
Чтобы мы, обитатели нашей страны,
Были миру на фоне страны не видны.
Я болею душой, я по праздникам пьян,
Как любой из живущих вокруг «россиян»,
Но довольно давно уже в дней пустоте
Стали гости не те, да и тосты не те.
Иногда даже некому руку пожать,
А ведь мне с ними рядом в могиле лежать,
Среди тех, кто поёт под шуршанье знамён
Есть хозяева милых мне с детства имён,
Но в последние дни изменились они.
Мы с тобою в России остались одни…
Совершенно, похоже, лишились ума
Лжевладимир, лжесуздаль и лжебугульма,
Через сотни наполненных скрепами клизм
В нас качают лжеверу и патриотизм
Между рёбрами ноет, инфарктом грозя,
И остаться невмочь, и уехать нельзя.
И уехать нельзя, и остаться невмочь.
Прочь отсюда? Но где эта самая «прочь»?

Мы останемся здесь, но секрет сохрани:
Мы с тобою в России остались одни.

ОРЛУША
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04.03.2022 09:08 Відповісти
вбитий кацап, це ліки від майже всих хвороб.
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04.03.2022 09:09 Відповісти
отучились
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04.03.2022 09:10 Відповісти
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04.03.2022 09:10 Відповісти
Вспомнил, как в Бухенвальде видел сушеную человеческую голову размером с кулак как статуэтку, ну и прочие атрибуты фашистов.
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04.03.2022 10:30 Відповісти
А у кацапов: - потерь нет
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04.03.2022 09:10 Відповісти
Вкотре переконуюсь, що чи не найбільшим злом світу є брехня (кривда). Завдяки їй одні обмануті народи (чи частина його) йдуть убивати інших, влаштовують геноцид цілим націям - це десятки млн. невинних жертв. Завдяки брехні божевільним диктаторам вдається мучити свій народ у злиднях і без прав десятками років.

Усі ці Скабєєви, Соловйови та ін. пропогандони (з замовниками) заслуговують на публічну шибеницю або навіть гільйотину без суду.
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04.03.2022 09:11 Відповісти
такі відео чомусь не відкриваються, пишуть, що дуже велике(
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04.03.2022 09:12 Відповісти
Нормально відкриваються. Встанови Телеграм.
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04.03.2022 09:23 Відповісти
А без телеграма никак?
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04.03.2022 09:31 Відповісти
Не знаю. Мне только это помогло. Да там делов-то на три минуты. Нужен только телефон и имя.
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04.03.2022 09:37 Відповісти
Хрен там...эсэмэски о верификации приходят через час..
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04.03.2022 09:48 Відповісти
Не знаю. У меня еще часа не прошло после регистрации. При входе, конечно, приходит смс-ка.
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04.03.2022 09:52 Відповісти
Эээээ, а Телеграм ведь - изделие рашки, или? Не хочу мараться об рашкинское ПО.
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04.03.2022 10:09 Відповісти
Все верно. Я тоже только сейчас зарегался только ради этого видео. Удалиться никогда не поздно.
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04.03.2022 10:20 Відповісти
Якого х... Замість відео посилання на кацапський телеграм?
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04.03.2022 09:12 Відповісти
Хороший кацап - це мертвий кацап. Всі кацапи мають стати хорошими.
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04.03.2022 09:13 Відповісти
Кстати, Дерипаска уже призывает перенести столицу в Новороссийск, говорит мол зачем нам столица в маскве. Я просто вот послушала этот его спич, посмотрите, это означает ,что расеи таки писдец скоро будет, развалится на 10-20 маленьких кусков.

https://www.youtube.com/watch?v=_CmdNMe-GbQ&t=241s
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04.03.2022 09:15 Відповісти
Он ошибается, переносить надо в Новосибирск
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04.03.2022 09:28 Відповісти
Китайці не погодяться.
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04.03.2022 09:57 Відповісти
Буде назва Нов Сиб Иск )
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04.03.2022 10:27 Відповісти
Не хотілося б, щоб Козломатушка швидко розвалилася, адже як потім з санкціями? Після капітуляції Мордору було б добре загнати їх у середньовіччя, а потім, років через 5 нехай розпадається на уламки... саме до того часу нафтова ера почне закінчуватися і вони вже ніколи не зможуть піднятися.
Слава Україні!!! Смерть москалям!!!
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04.03.2022 09:41 Відповісти
Умом парашку не понять,
ее останки не+уй мерять,
не долго ей осталось срать,
нам в это нужно только верить...
Кажется Ф.И.Тютчев.
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04.03.2022 18:09 Відповісти
друзі, скиньте ролік у ютубі, твіттер не відкривається
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04.03.2022 09:15 Відповісти
Ось тут відкривається

https://lb.ua/society/2022/03/04/507929_ukrainski_zahisniki_vibili.html
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04.03.2022 09:20 Відповісти
Спасибо
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04.03.2022 09:22 Відповісти
копчённых отправить расейским мамочкам и поздравить с 8 марта
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04.03.2022 09:46 Відповісти
*****...ну киньте кто нить это на ютуб или фейсбук или твитер. Ну нет у меня этого дольанного телеграмма?..
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04.03.2022 09:15 Відповісти
на ютубі забанять зразу. вони аварії не пропускали, а тут гарматне )(уйловське м*ясо у всій своїй "красі ".
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04.03.2022 09:18 Відповісти
Дійсно, на ТвоїйТрубі лише життєстверджуючі відосики про котиків, феміністок і шаріїв )))
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04.03.2022 16:14 Відповісти
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !
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04.03.2022 09:15 Відповісти
А Подоляка (черт из Крыма) , ган...н, расскажет про очерёдно взятие Киева.
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04.03.2022 09:17 Відповісти
Так то же пропагандон.
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04.03.2022 09:19 Відповісти
Щаткни їбало. Коли то Подоляк казав про захоплення Києва?
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04.03.2022 09:42 Відповісти
Не Подоляк а Подоляка - сепар с Сум, который с 14 работает в Москве пропагандистом.
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04.03.2022 09:49 Відповісти
Не Подоляк, а Подоляка - є такий гандон москальський
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04.03.2022 09:50 Відповісти
Хай кацапы дохнут, суки такие!!!
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04.03.2022 09:19 Відповісти
Вежливые люди вежливо лежат
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04.03.2022 09:19 Відповісти
Двое переходили дорогу в неположенном месте...теперь валяются в луже..
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04.03.2022 09:26 Відповісти
Якби ж то дорогу - кордон!
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04.03.2022 13:48 Відповісти
Смерть цапам!
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04.03.2022 09:27 Відповісти
Классное видео!
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04.03.2022 09:31 Відповісти
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04.03.2022 09:33 Відповісти
Это "Оскар",с#ка, золотая медаль, б#дь.👏👏👏. Слава Украине!!!
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04.03.2022 09:35 Відповісти
Що там ,москалики,як вам наша гостинність?!
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04.03.2022 09:36 Відповісти
Эти уже стрелять не будут. Гребанные мальчики в трусиках.
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04.03.2022 09:37 Відповісти
Як колорадські жуки Бийте! Давіть! Хлопці-ви ГЕРОІ!! Хай береже вас БОГ! УКРАІНА з вами!
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04.03.2022 09:38 Відповісти
welkom in de hel "брати"
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04.03.2022 09:39 Відповісти
Коасота !
Рога, копыта, педали и хвосты по всей площади !
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04.03.2022 09:49 Відповісти
Соседка воспитатель в детском саду, соответственно и восприятие мира, (в голове стишки, сказки, колядки и прочие утренники) зашла проведать и сейчас с восхищением уже 4й раз смотрит это видео....каких ***** денацификаций вы добились ушлёпки ?
Пы.Сы...она теперь навоспитывает....
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04.03.2022 10:12 Відповісти
надо бы собрать весь этот биомусор на компостную кучу .... и накидывать туда нового со временем .... пусть их свинособачьи матери потом если смогут приезжают и разгребают
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04.03.2022 10:38 Відповісти
Як можна так писати!? Пишіть і говоріть правильно: не ДОбігались, а ВІДбігались.
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04.03.2022 11:59 Відповісти
чтоб посмотреть видео нужно устанавливать кацапский телеграм паши дурика.
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04.03.2022 13:24 Відповісти
это можно смотреть вечно...
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04.03.2022 13:37 Відповісти
Стейка a'la Bandera. Прожарка - на любой вкус.
Резиновые сапоги - комплимент от шеф-повара.
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04.03.2022 14:19 Відповісти
А как видио посмотреть подскажите
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04.03.2022 14:33 Відповісти
https://lb.ua/society/2022/03/04/507929_ukrainski_zahisniki_vibili.html
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04.03.2022 14:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZG1XTsfPT8E
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05.03.2022 01:55 Відповісти
Відео рекомендовано до перегляду для заспокоєння нервів.
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04.03.2022 14:48 Відповісти
Андрей Юрьевич Боголюбский основал Мордор ***** ее закончит
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04.03.2022 14:58 Відповісти
Спасибо
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04.03.2022 15:05 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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04.03.2022 18:24 Відповісти
Спасибо ЗСУ и теробороне! Убивайте кацапов без жалости. Хай дохнут
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04.03.2022 20:24 Відповісти
Яке заспокійлеве відео.
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04.03.2022 20:30 Відповісти
Пійманому на шпигунстві нардепу Шуфричу пригрозили розстрілом.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-03-04/poymannomu-za-shpionajem-nardepu-shufrichu-prigrozili-rasstrelom/261435

https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/488699222723546/?t=24
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04.03.2022 21:39 Відповісти
Цаплієнко написав - що зараз в Гостомелі знову русня.
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05.03.2022 00:39 Відповісти
 
 