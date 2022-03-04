"Ну шо - штурмонули, п#дари? Добігались!" - ранок у Гостомелі після спроби штурму. ВІДЕО 18+
В інтернеті показали ранкові кадри з Гостомеля, під Києвом, після спроби штурму міста військами РФ. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ранок у Гостомелі після спроби штурму. Знищена ворожа техніка та тіла російських окупантів.
Топ коментарі
+61 Сергей Осадчий #498104
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+47 Підлога Маккартні
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+42 Lvbnhj
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Петиция по закрытию неба над Украиной
Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
God bless Ukraine!!!!!
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
Мы с тобою в России остались одни.
Гнутся крыши от веса сосулечных льдин.
Мы остались с тобою один на один.
Занавешены окна давно, чтобы нас
Не увидели страшные люди без глаз.
Перерезанный шнур не погасит экран,
Посыпающий солью зияние ран.
В каждом слове - зловещий кровавый кисель,
Заводных соловьёв ядовитая трель.
Никому не пиши, никому не звони,
Мы остались с тобою в России одни.
В дверь услышав звонок, открывать не спеши:
За тобою пришёл человек без души,
У него вместо мозга - густой холодец,
Как у всех сердобольных людей без сердец,
Изо рта - краснозвёздных идей перегар,
На холодном лице - черноморский загар,
Он готов на последний, решительный бой,
Сверлит двери глазок его глаз голубой.
Мы с тобою остались в России одни,
Не кукушка, а ворон считает нам дни,
Он добычею скорой считает твой глаз,
Как и всё, что останется скоро от нас.
К сожаленью, удел у страны - бестолков:
Быть лишь словом на форме плохих игроков,
А берёзам судьба - превратиться в муляж,
Лечь зелёными пятнами на камуфляж,
Чтобы мы, обитатели нашей страны,
Были миру на фоне страны не видны.
Я болею душой, я по праздникам пьян,
Как любой из живущих вокруг «россиян»,
Но довольно давно уже в дней пустоте
Стали гости не те, да и тосты не те.
Иногда даже некому руку пожать,
А ведь мне с ними рядом в могиле лежать,
Среди тех, кто поёт под шуршанье знамён
Есть хозяева милых мне с детства имён,
Но в последние дни изменились они.
Мы с тобою в России остались одни…
Совершенно, похоже, лишились ума
Лжевладимир, лжесуздаль и лжебугульма,
Через сотни наполненных скрепами клизм
В нас качают лжеверу и патриотизм
Между рёбрами ноет, инфарктом грозя,
И остаться невмочь, и уехать нельзя.
И уехать нельзя, и остаться невмочь.
Прочь отсюда? Но где эта самая «прочь»?
Мы останемся здесь, но секрет сохрани:
Мы с тобою в России остались одни.
ОРЛУША
Усі ці Скабєєви, Соловйови та ін. пропогандони (з замовниками) заслуговують на публічну шибеницю або навіть гільйотину без суду.
https://www.youtube.com/watch?v=_CmdNMe-GbQ&t=241s
Слава Україні!!! Смерть москалям!!!
ее останки не+уй мерять,
не долго ей осталось срать,
нам в это нужно только верить...
Кажется Ф.И.Тютчев.
https://lb.ua/society/2022/03/04/507929_ukrainski_zahisniki_vibili.html
Рога, копыта, педали и хвосты по всей площади !
Пы.Сы...она теперь навоспитывает....
Резиновые сапоги - комплимент от шеф-повара.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-03-04/poymannomu-za-shpionajem-nardepu-shufrichu-prigrozili-rasstrelom/261435
https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/488699222723546/?t=24