Американський сенатор Грем закликав росіян вбити Путіна: "Хтось повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця". ВIДЕО
Cенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі Fox закликав росіян вбити Володимира Путіна.
"Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви зробите своїй країні та світу велику послугу", - сказав сенатор Грем, передає Цензор.НЕТ.
Він також сподівався, що у російської армії є "успішний полковник Штауффенберг", маючи на увазі німецького офіцера, чия бомба не змогла вбити Адольфа Гітлера в 1944 році. Звичайно, йому спочатку доведеться пробратися в льох, де мешкає слимаків.
Топ коментарі
+31 Опандопало
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+28 Hanka Panyanka
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+28 Привет
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Усі ці Скабєєви, Соловйови та ін. пропогандони (з замовниками) заслуговують на публічну шибеницю або навіть гільйотину без суду.
Ждём обвинений в "русофобии".
Німці залишили вестерну зі спиртом. Той спірт був технічний але москальня того не знала і визнала всю цистерну. Через декілька годин вони послали і німці перебили їх як сліпих котят. ..
Не викидайте алкоголь з магазинів, залиште гарний подарунок окупантові!!!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin
• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.
2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://dumskaya.net/news/ty-mozhesh-predotvratit-tretyu-mirovuyu-voynu-ob-160442/