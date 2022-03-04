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Американський сенатор Грем закликав росіян вбити Путіна: "Хтось повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця". ВIДЕО

Cенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі Fox закликав росіян вбити Володимира Путіна.

"Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви зробите своїй країні та світу велику послугу", - сказав сенатор Грем, передає Цензор.НЕТ.

Він також сподівався, що у російської армії є "успішний полковник Штауффенберг", маючи на увазі німецького офіцера, чия бомба не змогла вбити Адольфа Гітлера в 1944 році. Звичайно, йому спочатку доведеться пробратися в льох, де мешкає слимаків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дупою крутити – зараз не той час. Або ви публічно кажете, що Путін – воєнний злочинець, або ви з ним на одній лаві підсудних, - Ходорковський - російським олігархам

Автор: 

путін володимир (23803) США (22778) вбивство (3088) Ліндсі Грем (70)


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Топ коментарі
+31
Вкотре переконуюсь, що чи не найбільшим злом світу є брехня (кривда). Завдяки їй одні обмануті народи (чи частина його) йдуть убивати інших, влаштовують геноцид цілим націям - це десятки млн. невинних жертв. Завдяки брехні божевільним диктаторам вдається мучити свій народ у злиднях і без прав десятками років.

Усі ці Скабєєви, Соловйови та ін. пропогандони (з замовниками) заслуговують на публічну шибеницю або навіть гільйотину без суду.
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04.03.2022 09:54
+28
да как же, не дождетесь, для этих конченых, их путлер - герой
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04.03.2022 09:54
+28
Небо закройте для начала...а потом ***** убивайте..
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04.03.2022 09:57
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красавчик!
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04.03.2022 09:53 Відповісти
Невже цивілізований Світ дасть психічно хворому Путіну знищити життя на планеті Земля ...?А росіяни будуть у Раю, бо так пообіцяло їм jобануте на всю голову *****...?Геть подуріли...? А єнерали кацапські, нормальні, що виконують волю виродка? Знищить його, бо буде біда!
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04.03.2022 10:42 Відповісти
Вкотре переконуюсь, що чи не найбільшим злом світу є брехня (кривда). Завдяки їй одні обмануті народи (чи частина його) йдуть убивати інших, влаштовують геноцид цілим націям - це десятки млн. невинних жертв. Завдяки брехні божевільним диктаторам вдається мучити свій народ у злиднях і без прав десятками років.

Усі ці Скабєєви, Соловйови та ін. пропогандони (з замовниками) заслуговують на публічну шибеницю або навіть гільйотину без суду.
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04.03.2022 09:54 Відповісти
от шо вони там на своїх каналах цікаво.вякають..напевно вже Київ взяли і гатовятся ка дню пабєдобєсія
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04.03.2022 10:11 Відповісти
Однако поворот
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04.03.2022 09:54 Відповісти
да как же, не дождетесь, для этих конченых, их путлер - герой
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04.03.2022 09:54 Відповісти
в перехоплених телефонних розмовах кацапів запримітив дві цікаві деталі - по перше вони самі називають його навіть не *****, а просто ***. І по друге самі чекають коли його хтось грохне і все закінчиться
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04.03.2022 10:24 Відповісти
Не убьют они, мозги у них промыты полностью. Всех кацапов надо вырезать, до единого.
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04.03.2022 09:57 Відповісти
Якщо оголосити ціну за знешкоджування *****, мільйонів з 100, то ситуація кардинально зміниться...
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04.03.2022 12:16 Відповісти
Небо закройте для начала...а потом ***** убивайте..
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04.03.2022 09:57 Відповісти
достаточно одной таблєткі
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04.03.2022 10:12 Відповісти
Важно было сказать это на весь мир.
Ждём обвинений в "русофобии".
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04.03.2022 09:58 Відповісти
Чудес не бывает. Лучше надавите на Байдена, чтобы он закрыл небо над Украиной.
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04.03.2022 09:58 Відповісти
Ja davno eto predlogal.Pust ruskije vojenije etim zajmutisia poka nepozno,potom daze priznajem vojenix kak vremenuju legativnuju vlast raski ili Novalnogo priznajem prezidentom raski
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04.03.2022 09:58 Відповісти
Крыса в бункере обосцанный до него не добраться. Мотивируйте деньгами.
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04.03.2022 10:00 Відповісти
вже є сайт.зроблений на )(уйла ставка зроблена 2 млн.долларів .я вчора викладував
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04.03.2022 10:14 Відповісти
нема вже на Росії дворянського гонору, ні офіцерської честі, ні смиливості вільних людей. Тому вони будуть гинути,Ж жерти шурів, але славити свого *****
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04.03.2022 10:01 Відповісти
Під час другої світової при наступі радянської армії на Тернопіль німці зробили тактичний відступ але...

Німці залишили вестерну зі спиртом. Той спірт був технічний але москальня того не знала і визнала всю цистерну. Через декілька годин вони послали і німці перебили їх як сліпих котят. ..

Не викидайте алкоголь з магазинів, залиште гарний подарунок окупантові!!!
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04.03.2022 10:03 Відповісти
весь алкоголь сховано з магазинів..навіть пиво не продають..Повинно бути гарячі руки і твереза голова
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04.03.2022 10:09 Відповісти
Нічого не сховано, в кращому випадку ганчірками закрито або бамажка висить над пляшками, що не продається
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04.03.2022 10:59 Відповісти
ясторія повторюється--бункер --пістолет
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04.03.2022 10:06 Відповісти
Хотелось бы чтобы гнусному карлику оторвало ноги и голову.
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04.03.2022 10:09 Відповісти
Каддафі, Мусоліні, Хусейн... Ото свято буде, але не на мокшанських болотах
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04.03.2022 10:33 Відповісти
даже йося в войну в моцкве сидел , а ***** зарылся не известно где , демонстрируя невероятную трусость и это предмет восхищения кацапов , о чём тут говорить , кацапы нелюд
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04.03.2022 10:13 Відповісти
Ні, сралін тікав в той самий бункер на Уралі де хйло сидить. Він теж був параноїдальним сцикуном
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04.03.2022 10:17 Відповісти
Язиком плескати - не мішки тягати. Сидячи в безпеці, говорити банальні речі. Але я за.
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04.03.2022 10:16 Відповісти
Чел, чья страна типа мировой полицейский, а армия якобы самая мощная, просит помощи у пациентов дурдома...может нам сменить планету ?
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04.03.2022 10:17 Відповісти
чем быстрее здохнет *****-путин, тем будет меньше жертв войны.. но, просто убийство кабаева - это очень лёгкая для него участь, хочется видеть его в клетке, в Гааге, а потом публичную казнь и всех его прихвастней типа шойгу и тд
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04.03.2022 10:23 Відповісти
‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hashtag_click #Putin . Stop innocent civilian deaths.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, provide https://twitter.com/hashtag/SafeAirliftUkraine?src=hashtag_click #SafeAirliftUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutin?src=hashtag_click #StopPutin

• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
https://twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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04.03.2022 10:24 Відповісти
Потомки Шарикова любят плетку и своего фюрера. Это разве что кто-то из близкого и очень заинтересованного окружения ему кирдык устроит, тот, кого он близко к себе подпускает....
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04.03.2022 10:27 Відповісти
Мда, сдулась разведка и все такое. Столько встреч было с Путиным и никто из западных имбицилов ничего не сделал.
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04.03.2022 10:36 Відповісти
Одеський журналіст Дмитро Жогов запропонував те саме 27 лютого і розписав сценарій значно яскравіше:

https://dumskaya.net/news/ty-mozhesh-predotvratit-tretyu-mirovuyu-voynu-ob-160442/
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04.03.2022 10:43 Відповісти
 
 