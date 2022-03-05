Україна закликає людей у всьому світі 5-6 березня виходити на акції і вимагати закрити небо: "Українці - вас 65 мільйонів!". ВIДЕО

Україна закликає українців за кордоном та громадян іноземних країн 5 та 6 березня виходити на площі міст світу й вимагати від урядів закриття неба над Україною.

Відповідний відеоролик поширила Верховна Рада у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українці всього світу - вас 65 мільйонів! Ті, хто в останні дні став українцем за покликом духу і совісті, - вас сотні мільйонів! 5 та 6 березня виходьте на площі всіх міст світу і вимагайте в урядів закрити небо над вашою Батьківщиною, бо у вас хочуть відібрати Батьківщину!", - ідеться у відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трюдо запевнив діаспору в підтримці України. ФОТОрепортаж