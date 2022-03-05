Україна закликає людей у всьому світі 5-6 березня виходити на акції і вимагати закрити небо: "Українці - вас 65 мільйонів!". ВIДЕО
Україна закликає українців за кордоном та громадян іноземних країн 5 та 6 березня виходити на площі міст світу й вимагати від урядів закриття неба над Україною.
Відповідний відеоролик поширила Верховна Рада у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українці всього світу - вас 65 мільйонів! Ті, хто в останні дні став українцем за покликом духу і совісті, - вас сотні мільйонів! 5 та 6 березня виходьте на площі всіх міст світу і вимагайте в урядів закрити небо над вашою Батьківщиною, бо у вас хочуть відібрати Батьківщину!", - ідеться у відео.
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Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
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+6 Fjall_Raven
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Массовая поддержка и наполнение Европы синие желтыми ленточками ЗАСТАВИТ ЗАДУМАТЬСЯ РУКОВОДСТВО ЕС И НАТО О ЧЛЕНСТВЕ УКРАИНЫ
Нужно апеллировать к сенату, к народу Америки. Таким образом мы будем влиять непосредственно политику США.
Европа нам ничего не даст.
https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/05/1947228.html
НАТО обосралось от страха полностью, увы... Чтобы запретить Польше и Болгарии передать нам старые совковые самолеты, это надо уже полностью разложиться.... И все это дерьмо идет из обкома, похоже....