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Україна закликає людей у всьому світі 5-6 березня виходити на акції і вимагати закрити небо: "Українці - вас 65 мільйонів!". ВIДЕО

Україна закликає українців за кордоном та громадян іноземних країн 5 та 6 березня виходити на площі міст світу й вимагати від урядів закриття неба над Україною.

Відповідний відеоролик поширила Верховна Рада у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українці всього світу - вас 65 мільйонів! Ті, хто в останні дні став українцем за покликом духу і совісті, - вас сотні мільйонів! 5 та 6 березня виходьте на площі всіх міст світу і вимагайте в урядів закрити небо над вашою Батьківщиною, бо у вас хочуть відібрати Батьківщину!", - ідеться у відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трюдо запевнив діаспору в підтримці України. ФОТОрепортаж

Автор: 

акція (1454) діаспора (209) протест (2398) українці (2539)


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Топ коментарі
+6
Вчера в словацких новостях показывали акции в защиту Украины в городах Европы и транслировали на большие экраны интервью Зеленского об агрессии рашки
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05.03.2022 10:37
+6
страх втянуться в войну для американцев и европейцев, в принципе ложный. они втянутся в неё по любому. чисто вопрос времени. ***** не остановиться на Украине. за ней будет балтия и там у них уже не будет выбора. скорее всего они поймут, что лучше это сделать раньше. потому что потом это будет дороже. остальному миру отсидеться за спиной Украины и украинцев уже не получится. увы, сытому и спокойному миру нужно время на психологическое осознание этой реальности.
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05.03.2022 10:43
+4
Думаю, что рашка развалится на маленькие страны - половина будут мусульманами и дружить с Турцией .
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05.03.2022 10:50
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Вчера в словацких новостях показывали акции в защиту Украины в городах Европы и транслировали на большие экраны интервью Зеленского об агрессии рашки
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05.03.2022 10:37 Відповісти
Сегодня-завтра будет жарковато многим правительствам Придётся оправдываться и что то решать. НАТО нахлебник США и Европы, вернее их налогоплательщиков.
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05.03.2022 10:45 Відповісти
А в это время сербские курвы митинговали за *****
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05.03.2022 10:45 Відповісти
Денацифицируем, всему своё время...
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05.03.2022 10:46 Відповісти
Сербы всегда за русских - так устроена пропаганда
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05.03.2022 10:47 Відповісти
Интересно когда Пашку постигнет судьба Югославии они за кого будут
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05.03.2022 10:48 Відповісти
Думаю, что рашка развалится на маленькие страны - половина будут мусульманами и дружить с Турцией .
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05.03.2022 10:50 Відповісти
CNN, BBC, CBS, ABC и Bloomberg прекращают работу в РоссииСогласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет
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05.03.2022 10:38 Відповісти
Тим краще.Головним джерелом інформації для мокшів стане ОБС. А так як від переляку очі великі....
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05.03.2022 10:40 Відповісти
Над УКРАИНОЙ?‽ а может лучше всё таки над раССеей
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05.03.2022 10:40 Відповісти
‼️Рекомендую в знак солидарности с Украиной ввести в обиход в ЕС СИНЕ ЖЕЛТЫЕ ЛЕНТОЧКИ на рюкзачках , авто, руках, косичках, одежде
Массовая поддержка и наполнение Европы синие желтыми ленточками ЗАСТАВИТ ЗАДУМАТЬСЯ РУКОВОДСТВО ЕС И НАТО О ЧЛЕНСТВЕ УКРАИНЫ
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05.03.2022 10:41 Відповісти
Уже носим
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05.03.2022 12:41 Відповісти
Вопрос зачем? Все что нам может предложить, кроме лёгкого вооружения, и джавелинов - сдаться.

Нужно апеллировать к сенату, к народу Америки. Таким образом мы будем влиять непосредственно политику США.

Европа нам ничего не даст.
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05.03.2022 10:42 Відповісти
Вы недооцениваете силу народных протестов и митингов. Властям очень стремно становится. Это их электорат. Политическое будущее правящие партии очень сильно волнует.
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05.03.2022 10:48 Відповісти
страх втянуться в войну для американцев и европейцев, в принципе ложный. они втянутся в неё по любому. чисто вопрос времени. ***** не остановиться на Украине. за ней будет балтия и там у них уже не будет выбора. скорее всего они поймут, что лучше это сделать раньше. потому что потом это будет дороже. остальному миру отсидеться за спиной Украины и украинцев уже не получится. увы, сытому и спокойному миру нужно время на психологическое осознание этой реальности.
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05.03.2022 10:43 Відповісти
"Самолет авиаполка управделами президента РФ вылетел из Петербурга в Вашингтон" - внезапно вызвало начальство? забрати склад посольства? я навіть не знаю...
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05.03.2022 11:01 Відповісти
НАТО не станет направлять на Украину военных или самолеты
https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/05/1947228.html

НАТО обосралось от страха полностью, увы... Чтобы запретить Польше и Болгарии передать нам старые совковые самолеты, это надо уже полностью разложиться.... И все это дерьмо идет из обкома, похоже....
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05.03.2022 11:29 Відповісти
В Монреалі завтра.
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05.03.2022 18:31 Відповісти
 
 