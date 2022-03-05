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Російські окупанти обстріляли ракетами приватний житловий сектор у Білій Церкві. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли ракетами приватний житловий сектор у Білій Церкві (Київська область).

Про це міський голова Генадій Дикий повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", опублікувавши відповідне відео, на якому видно розбомблені будинки у вогні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно стався ракетний удар. Влучили у приватний сектор. Зараз шукаємо людей. Будьте обережні! Слухайте сигнал тривоги", - наголосив Дикий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли ракетами Білу Церкву. Намагалися поцілити нафтобазу. ВIДЕО

Біла Церква (153) Київська область (4022) обстріл (28449) Дикий Євген (31)


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Мінська кільцева дорога. Бачив два військові камази означених літерами "V". Зафільмувати не встиг.
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05.03.2022 10:42 Відповісти
Нащо їх фільмувати, розказав та й добре, тим більше невідомо з чим.
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05.03.2022 10:44 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю.
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05.03.2022 10:43 Відповісти
Правильно - не фиг их кормить !!!
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05.03.2022 10:44 Відповісти
Російська навала - це ракова пухлина, а кожний російський солдат це ракова клітина. Як лікується рак? Це не лікування в загальному розумінні (антибіотики, протизапальні і т.п.), це боротьба на знищення. Або за допомогою ******** методів хирургії, хіміо і променевої терапії організм долає хворобу, або хвороба вбиває його. Лікування раку - це справжні бойові дії в організмі. Наприклад, при раку шлунку доводиться видаляти цілком шлунок, можливо частину кишковника, стравоходу, печінки, сальник з лимфовузлами тощо. Легкого шляху немає. Зі злоякісною пухлиною неможливо домовитися чи якось відмахнутися. Це питання життя або смерті. Тому не треба дивитися на російського солдата як на чиюсь дитину, братика чи батька. Може в ньго і є папа-мама або донька. Але це було десь і колись, і зараз нас не стосується. Перед нами лютий ворог, жива сила супротивника, клітина злоякісної пухлини, при чому дуже агресивної - меланоми, саркоми тощо. Не знищиш його, він знищить тебе.
Вбиватимемо московіта окупанта, житимемо. Іншого виходу немає.
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05.03.2022 11:09 Відповісти
І головна пухлина в голові *****.
звідти всі метостази.
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05.03.2022 14:46 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 13:16 Відповісти
Рекомендую також. Я це рішення прийняв вже давно.
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05.03.2022 14:44 Відповісти
У орків ******* іскандери!!!
Вони знищують мирне населення!!!
ГОРІТИ ОРКАМ РАЗОМ З ЇХНІМИ ІСКАНДЕРАМИ В ПЕКЛІ!!!!!
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05.03.2022 14:42 Відповісти
 
 