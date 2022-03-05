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Російські окупанти обстріляли ракетами приватний житловий сектор у Білій Церкві. ВIДЕО
Російські окупанти обстріляли ракетами приватний житловий сектор у Білій Церкві (Київська область).
Про це міський голова Генадій Дикий повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", опублікувавши відповідне відео, на якому видно розбомблені будинки у вогні, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно стався ракетний удар. Влучили у приватний сектор. Зараз шукаємо людей. Будьте обережні! Слухайте сигнал тривоги", - наголосив Дикий.
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Вбиватимемо московіта окупанта, житимемо. Іншого виходу немає.
звідти всі метостази.
Вони знищують мирне населення!!!
ГОРІТИ ОРКАМ РАЗОМ З ЇХНІМИ ІСКАНДЕРАМИ В ПЕКЛІ!!!!!