З Чернігова потрібно терміново евакуювати до 200 гемодіалізних хворих. Місту потрібні медикаменти та дизель-генератори, - мер Атрошенко. ВIДЕО

Чернігову потрібні медикаменти, дизель-генератори, хлорка та допомога в евакуації гемодіалізних хворих.

Про це заявив у своєму звернені мер Чернігова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Прошу волонтерів з Чернігова і з усієі Укріни терміново допомогти нашому місту в терміновій евакуаціі з міста до 200 гемодіалізних хворих", - повідомив мер.

"Чернігів потребує: до 50 дизель-генераторіа потужністю 7-10 кВт/год; до 5 промислових дизель-генераторів потужністю від 150 до 500 кВт/ год; велику кількість антибіотиків; велику кількість стерильних перев‘язувальних матеріалів; до 100 наголовних ліхтариків для хірургів; велику кількість антисептичних матеріалів АХД, експресс-гель; велику кількість ефективних знеболюючих матеріалів; велику кількість хлорки", - додав Атрошенко.

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"Прошу відгукнутись місцевих столярів і звернутись до Зеленбуду (питання виготовлення гробів)", - зазначив він.