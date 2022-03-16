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З Чернігова потрібно терміново евакуювати до 200 гемодіалізних хворих. Місту потрібні медикаменти та дизель-генератори, - мер Атрошенко. ВIДЕО

Чернігову потрібні медикаменти, дизель-генератори, хлорка та допомога в евакуації гемодіалізних хворих.

Про це заявив у своєму звернені мер Чернігова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Прошу волонтерів з Чернігова і з усієі Укріни терміново допомогти нашому місту в терміновій евакуаціі з міста до 200 гемодіалізних хворих", - повідомив мер.

"Чернігів потребує: до 50 дизель-генераторіа потужністю 7-10 кВт/год; до 5 промислових дизель-генераторів потужністю від 150 до 500 кВт/ год; велику кількість антибіотиків; велику кількість стерильних перев‘язувальних матеріалів; до 100 наголовних ліхтариків для хірургів; велику кількість антисептичних матеріалів АХД, експресс-гель; велику кількість ефективних знеболюючих матеріалів; велику кількість хлорки", - додав Атрошенко.

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"Прошу відгукнутись місцевих столярів і звернутись до Зеленбуду (питання виготовлення гробів)", - зазначив він.

Автор: 

допомога (8343) Чернігів (787) евакуація (2312) Атрошенко Владислав (92)


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В условиях войны быть зависимым от жизненнонеобходимых вещей это очень страшно... Здоровому человеку страшно, а представте как этим людям...
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16.03.2022 14:21 Відповісти
Таке відчуття що на оточенні міста махнули рукою.Керманичі майте совість Україна це не тільки Київ.
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16.03.2022 14:51 Відповісти
Арестович запевняє, що все під контролем.
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16.03.2022 14:58 Відповісти
Так ЗСУ тримають під контролем. Тут жодних питань немає .
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16.03.2022 15:30 Відповісти
гроб це труна
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16.03.2022 15:58 Відповісти
 
 