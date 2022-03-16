Окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь по мешканцях Скадовська, що вийшли на акцію протесту. ВIДЕО
Жителі окупованого Скадовська на Херсонщині вийшли на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста, затримане російськими військовими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь.
Топ коментарі
+27 Перехватчик
показати весь коментар16.03.2022 14:34
+23 Александр Чуднивец #474549
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+13 Хз Хз
показати весь коментар16.03.2022 14:49
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