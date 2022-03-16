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Окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь по мешканцях Скадовська, що вийшли на акцію протесту. ВIДЕО

Жителі окупованого Скадовська на Херсонщині вийшли на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста, затримане російськими військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Скадовськ зайшли військові РФ, винесли комп'ютери з міськради і не пустили жителів до пам'ятника Шевченку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17359) Скадовськ (68)


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Топ коментарі
+27
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16.03.2022 14:34
+23
КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО ВОЮЄ ТІЛЬКИ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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16.03.2022 14:37
+13
Оккупанты думают, что якобы "русские люди" из "русских земель" Украины мыслят и думают так же, как жители рф. Но не тут-то было. То, что россияне дали себе загнать мусорской сапог в анус не означает, что украинцы, пусть даже из регионов с ранее господствовавшими пророссийскими настроениями, будут мыслить так же и соглашаться с оккупацией. Россия здесь не пройдет не только в военном плане, но и в ментально-духовном.
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16.03.2022 14:49
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16.03.2022 14:34 Відповісти
Кожен кацап в душі(якщо до тих потвор лічить то слово) мєнт=мусор.
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16.03.2022 14:34 Відповісти
на территории оккупантов? Интересная оговорка.
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16.03.2022 14:38 Відповісти
КАЦАПСЬКЕ СМЕРДЮЧЕ ЛАЙНО ВОЮЄ ТІЛЬКИ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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16.03.2022 14:37 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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16.03.2022 14:41 Відповісти
Оккупанты думают, что якобы "русские люди" из "русских земель" Украины мыслят и думают так же, как жители рф. Но не тут-то было. То, что россияне дали себе загнать мусорской сапог в анус не означает, что украинцы, пусть даже из регионов с ранее господствовавшими пророссийскими настроениями, будут мыслить так же и соглашаться с оккупацией. Россия здесь не пройдет не только в военном плане, но и в ментально-духовном.
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16.03.2022 14:49 Відповісти
Не "окупанти"!!!! ТЕРОРИСТИ з банди *****!!!!
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16.03.2022 14:52 Відповісти
А было бы у наших оружие , засунули бы этот газ кацапам в дупу!
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16.03.2022 14:50 Відповісти
Не "окупанти"!!!! ТЕРОРИСТИ з банди *****!!!!
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16.03.2022 14:51 Відповісти
Моя подруга - жительница Херсона, но сейчас живет с мамой в Голопристанском районе. Вчера российско-фашистские оккупанты ходили по домам селян, обыскивали дома, сараи, подвалы, задержали сельских голов, которые не хотят с ними сотрудничать. Есть подонки, которые хотят восстановления СССР, но их мало, в основном, все - за Украину.
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16.03.2022 14:55 Відповісти
Кацапи то не люди…
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16.03.2022 15:00 Відповісти
Пора запускать программу финансовой помощи населения - сдай трофейный скальп касапа, получи две штуки через дию.... так и раССея закончится за месяц-другой..
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16.03.2022 15:01 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !
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16.03.2022 15:09 Відповісти
И че ни укого нет охотничего оружия с балконов постреллять ?
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16.03.2022 15:15 Відповісти
З початку війни " вдруг" стало відомо що вся Україна проукраїнська "это как так"
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16.03.2022 15:22 Відповісти
Ну я так думаю,що вже цю ніч будуть втрати серед фашиків.... роздратували людей
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16.03.2022 16:51 Відповісти
 
 