"Вчера попали под веселую раздачу. Человек 40 нас осталось. Еды нет. Воды нет": СБУ перехопила розмову окупанта про стан російських військ. АУДIО
Служба безпеки перехопила розмову російського окупанта з дружиною, де він розповідає про стан ворожих військ. За його словами, у противника закінчується провіант і немає боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.
"Їжі немає, води немає. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого немає. Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєзапасів немає, солярки немає...", - сказав російський військовослужбовець.
При цьому дружина окупанта скаржиться, що в Росії пропадають з магазинів імпортні товари, а іноземні бренди йдуть з ринку.
Топ коментарі
+79 Совестно за Брата
показати весь коментар16.03.2022 15:22
+78 Вололо Трололо
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+75 Саша Пончик
показати весь коментар16.03.2022 15:23
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Слава нації
Смерть москалям
мародерят в домах , дома в сёлах взрывают, женщин насилуют , мужчин расстреливают !!!!
а Верещук им пирожки возит !!!
- Панятна... А у нас Пепсі больше нє прадают.
Як там кажуть "Умом рассію нє понять"? Важко із цим сперечатись. Нормальним людям хронічних довбойобів і моральних уродів взагалі не зрозуміти.
Хтось уявляє нашу дружину, котра почувши, що чоловік сидить голодний, беззбройний і майже покійник, сонним голосом, потягаючись, вкотре, вимовляє чергове слово "кошмар", але ж з живістю розповідає про магазини.
Хіба це люди??!!
Якщо рідні одне одного не жаліють, то що говорити про відношення до чужих.
Она: "Офигеть, насрали соседям на стол, как обычно, и такая, вдруг, реакция руссофобская. Все соседи чмырят нас тут теперь. Возращайся кароч.
Он: "Угу, ок".
Привозят его останки через какое-то время.
Она: О***ть, как же так-то, даже не попращалась же ... мне такой вариант даже в голову не приходил, ничего же не предвещало такой беды ... хм, может компенсацию дадут?
когда в пятницу будет среда,
когда вырастут розы повсюду
голубые, как яйца дрозда.
никогда
таба-даба-дам-пабам-пам-пара!
хто вас кликав, уроди?
Планета железяка....
Эта уже не приедит)