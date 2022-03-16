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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Вчера попали под веселую раздачу. Человек 40 нас осталось. Еды нет. Воды нет": СБУ перехопила розмову окупанта про стан російських військ. АУДIО

Служба безпеки перехопила розмову російського окупанта з дружиною, де він розповідає про стан ворожих військ. За його словами, у противника закінчується провіант і немає боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

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"Їжі немає, води немає. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого немає. Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєзапасів немає, солярки немає...", - сказав російський військовослужбовець.

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При цьому дружина окупанта скаржиться, що в Росії пропадають з магазинів імпортні товари, а іноземні бренди йдуть з ринку.

армія рф (17359) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+79
Ощущение что разговаривают инопланетяне...
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16.03.2022 15:22
+78
Особисто мені абсолютно не шкода ні його, ні його шмару, ні його личинку.
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16.03.2022 15:23
+75
Варвара ждёт твою похоронку денег нет на бражку.
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16.03.2022 15:23
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Ощущение что разговаривают инопланетяне...
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16.03.2022 15:22 Відповісти
А хто вони????Вони не люди,і навіть не тварини(в тих хоча б виробляється умовний рефлекс)-вони рослини.
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16.03.2022 15:42 Відповісти
Московія-злоякісна пухлина на тілі землі. Україна проводить хірургічну операцію з видалення. Волю поневоленим народам московії!
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16.03.2022 16:48 Відповісти
Варвара ждёт твою похоронку денег нет на бражку.
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16.03.2022 15:23 Відповісти
а оно ещё и оптимист,собирается домой
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16.03.2022 21:18 Відповісти
Сечу пийте, ********, а не воду.
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16.03.2022 15:23 Відповісти
Особисто мені абсолютно не шкода ні його, ні його шмару, ні його личинку.
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16.03.2022 15:23 Відповісти
Жрите друг друга
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16.03.2022 15:23 Відповісти
с лопаты
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16.03.2022 15:42 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 15:25 Відповісти
Найголовніше, що орда думає, що нападати на чужу країну в 2022, це норм...
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16.03.2022 15:27 Відповісти
Главное не жалеть кацапов
мародерят в домах , дома в сёлах взрывают, женщин насилуют , мужчин расстреливают !!!!

а Верещук им пирожки возит !!!
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16.03.2022 15:28 Відповісти
не буде возити - не будуть вони здаватись, невже це не зрозуміло?
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16.03.2022 15:33 Відповісти
Та будуть здаватись, думаєте вони знають що хтось там з їхніх здався і все нормально з ним? Їм навпаки вливають у вуха що в полоні їх будуть катувати і здадуть на органи... і все одно вони здаються.
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16.03.2022 18:15 Відповісти
Дождется кацапская самка фарш из любимого. Слава ВСУ !
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16.03.2022 15:28 Відповісти
Тот с голоду подыхает, та за Пепси переживает. Дебилы. Одним словом, рюзький мир.
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16.03.2022 15:29 Відповісти
все идет по плану!
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16.03.2022 15:29 Відповісти
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16.03.2022 15:41 Відповісти
Кацапоорочня страдает. Слёзы мешают мне это слушать.
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16.03.2022 15:30 Відповісти
Сдохните твари мрази будьте прокляты
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16.03.2022 15:31 Відповісти
кашмааар ... пи_дец ...
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16.03.2022 15:32 Відповісти
Нема що їсти? Ай-я-яй. Ідіть в кафе, ресторани. В кінці кінців на вулиці купіть пиріжків. Що, Нема? А нєхер було лізти! Друг дружку їжте, андрофаги!
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16.03.2022 15:33 Відповісти
Хай їдять трупи своїх "таваріщєй", а то в нас собак багато - на всіх може й не вистачити.)
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16.03.2022 16:26 Відповісти
Якщо ця тварюка здохне від голоду, або з'їсть свого колегу, то ніхто в Україні не буде сумувати від цієї звістки
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16.03.2022 15:33 Відповісти
Не знает, что делать? Автомат стреляет во все стороны - завали своих командиров и быстренько вали на свою «руссию» - пока живой.
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16.03.2022 15:35 Відповісти
Та щас. Они друг друга бояться. Там 90% стукачи. А оставшиеся 10% становятся стукачами после обработки ФСБ.
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16.03.2022 15:54 Відповісти
Так на руисе свои же сразу и завалят. А потом в печку.
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16.03.2022 16:28 Відповісти
- Ми тут с пацанамі паслєдній сухпайок даєдаєм... Єди нєт, вади нєт...
- Панятна... А у нас Пепсі больше нє прадают.

Як там кажуть "Умом рассію нє понять"? Важко із цим сперечатись. Нормальним людям хронічних довбойобів і моральних уродів взагалі не зрозуміти.
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16.03.2022 15:35 Відповісти
есть брючные ремни- вешайтесь ********
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16.03.2022 15:35 Відповісти
ці телефонні орки і є кошмар.... і носить же земля таких падлюк.
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16.03.2022 15:35 Відповісти
В очередной раз лишняя хромосома вылезла
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16.03.2022 15:37 Відповісти
в неї є надія що його вбють і вона отримє пайок,хоч щось і якась користь від нього.наші хлопці в цьому специ,допоможуть
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16.03.2022 15:39 Відповісти
Пайок з тарою пепсі.))
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16.03.2022 16:25 Відповісти
пєпсі не продають...

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16.03.2022 15:39 Відповісти
И Zara закрылась : (
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16.03.2022 16:08 Відповісти
Ааа, ясно. А я всё не мог понять... Тёлка вроде ещё сказала "асус" или мне послышалось?
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16.03.2022 16:17 Відповісти
Курва, якщо це дійсно розмовляє подружжя, то я просто відмовляюсь розуміти...
Хтось уявляє нашу дружину, котра почувши, що чоловік сидить голодний, беззбройний і майже покійник, сонним голосом, потягаючись, вкотре, вимовляє чергове слово "кошмар", але ж з живістю розповідає про магазини.
Хіба це люди??!!
Якщо рідні одне одного не жаліють, то що говорити про відношення до чужих.
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16.03.2022 15:41 Відповісти
я з рашинських..стрімів тільки що...там повний кабздец...пуцин спасітель..армія асвабадітель і шо ми хотіли бомбити маскву...
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16.03.2022 16:01 Відповісти
У моєї сусідки в Нижньому Тагілі живе двоюрідна сестра. Так вона й досі не вірить, що каци вбивають мирне населення разом з дітьми. Все своє товче: "А нам па тілівізару другоє рассказивают". Тобто слова сестри для неї - порожній звук, а ***** із зомбоящика - істина в останній інстанції. Цю підарасню треба лише знищити.
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16.03.2022 16:15 Відповісти
Кацапію повністю треба ізолювати від світу і тоді вона сама вимре. І вмираючи від голоду перед телевізором, зомбаки до останнього будуть вірити у свою пропаганду та свого святого *****.
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16.03.2022 16:21 Відповісти
Такое же соседи рассказывали. Вывсеврети и ******. Ну зато им по телеку можно передавать, что они позавтракали, пообедали и поужинали. И будут верить. Очень удобно для экономики.
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16.03.2022 16:49 Відповісти
Он: "Эхх ... нам дали по зубам, я думал только мы будем убивать кого-то. Знал бы, не поехал".
Она: "Офигеть, насрали соседям на стол, как обычно, и такая, вдруг, реакция руссофобская. Все соседи чмырят нас тут теперь. Возращайся кароч.
Он: "Угу, ок".
Привозят его останки через какое-то время.
Она: О***ть, как же так-то, даже не попращалась же ... мне такой вариант даже в голову не приходил, ничего же не предвещало такой беды ... хм, может компенсацию дадут?
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16.03.2022 17:07 Відповісти
Ну це ще так собі розмова. Я слухала де самка заявила -" за убитого полтора лимона платят. Ты там думай. Орк - А что думать? - Знаешь , я сыну и другого папу найду, а курточку за что купить. Давай думай." Реакция орка - смешок сквозь слезы. От такі у дикунів діла
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16.03.2022 15:43 Відповісти
Нету тела нету дела...
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16.03.2022 15:44 Відповісти
Жах. Знищувати всіх та закривати жолізний занавіс! Тварі-орки нехай знаходятся в резерваціі
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16.03.2022 16:02 Відповісти
О, я би послухав цю балачку. Киньте посилання буд ласка.))
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16.03.2022 16:23 Відповісти
Та я , на жаль її не зберегла бо серед ночі слухала . Може знову натраплю то скину.
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16.03.2022 16:39 Відповісти
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16.03.2022 15:43 Відповісти
ты меня подожди - скоро буду!
когда в пятницу будет среда,
когда вырастут розы повсюду
голубые, как яйца дрозда.
никогда
таба-даба-дам-пабам-пам-пара!
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16.03.2022 15:43 Відповісти
Уйопки, ещё совести хватает говорить за XXI век.
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16.03.2022 15:43 Відповісти
Рашистские-оккупанты! Сдрхните либо от ЗСУ, либо от голода! Аминь!
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16.03.2022 15:47 Відповісти
планета шелезяка еды нет воды растительности нет населена роботами

хто вас кликав, уроди?
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16.03.2022 15:50 Відповісти
Самоходное орудие 2С19М1 «Мста-С». В ходе капитального ремонта , часть машин прошло модернизацию - проведено оснащение автоматизированной системой управления наведением и огнём «Успех-С». Модернизация проводилась в 2007-2011 гг ( около 200 машин 2С19 ) , снова возобновлена в 2017 г. и проводится по сей день ( порядка 60 машин). Визуально машины 2С19М1 можно отличить по наличию антенны спутниковой навигационной системы на задней части башни слева от системы подачи снарядов с грунта.

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16.03.2022 15:52 Відповісти
Орки на издохе...
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16.03.2022 15:59 Відповісти
мама! готовь кульки для мусора
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16.03.2022 15:59 Відповісти
Да, что это такое? Оно не должно вылазить за границы рашастана! Странно,что понимают в каком веке живут! Надеюсь, кроме лебеды у них ничего не будет лет 50! Знали бы вы как мы вас прокленаем, рашистские-оккупанты!
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16.03.2022 16:00 Відповісти
Asus - закрылся одежду не продает в росию ......Asus ,Карл ,а ты не знал
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16.03.2022 16:08 Відповісти
Не asus, a asos - магазин одежды такой, очень известный бренд.
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16.03.2022 16:20 Відповісти
*******, "пепси у них нет", таке біосміття тільки утилізувати потрібно
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16.03.2022 16:12 Відповісти
щоб лани широко поли и днипро и кручи стали вам поперек горла москали *****!
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16.03.2022 16:17 Відповісти
самочка вже в душі міліонерша чекає поки похоронка прийде
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16.03.2022 16:22 Відповісти
Кацапчегам ***** кроме всяких плюшек в виде баксов, значка ветерана, обещал каждому !!!!! квартиру в Украине. 150 тыс. квартир. ***** сопли их слушать и обсуждать. Или мы их закопаем или они будут жить в наших домах, городах.
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16.03.2022 16:29 Відповісти
Пісня!
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16.03.2022 16:34 Відповісти
Вади нєт , жрать нєт....
Планета железяка....
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16.03.2022 16:43 Відповісти
***** можешь искать себе другую писечку...)))
Эта уже не приедит)
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16.03.2022 16:50 Відповісти
"Домой" вони хочуть... нема в них дому -- там знов одне болото!
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16.03.2022 21:00 Відповісти
я тільки не розумію, як вони умудряються дзвонити на ерефію??? вони ж казали, що телефони в них забрали перед відправкою в Україну і мобільні оператори заборонили дзвінки в ерефію. деяких взагалі глушать (принаймні вони таке казали)... Як вони додзвонюються?
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16.03.2022 21:50 Відповісти
Будешь ждать, приедешь домой в кульке, не жди орк, беги домой пока живой
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16.03.2022 22:01 Відповісти
а смысл им бежать домой ? так как они сейчас будут жить , лучше сразу сдохнуть , позор, бесперспективность, разруха экономики, воровство, предательство и тотальное стукачество, страна в дикой депрессии, осознание происшедшего приведет к суицидной волне , начнутся голодные бунты, активизируется криминал, ....................там уже нет общества, нет государства, нет дома , нет доверия ни кому , тотальная ложь , алкоголизм, мракобесие , и тд, это можно назвать домом ?
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17.03.2022 00:39 Відповісти
ПУСТЬ ***** СОСУТ !!!
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17.03.2022 08:11 Відповісти
Не верю что прямо нельзя просто сье*аться. Ну никак не пойму. Я бы и командира пристрелил нахер и переоделся и свалил бы. На принятие решение понадобилось бы минуты 3. Они все конченые. Ты же видишь, что в другой стране, что вас херячат, что "понту тут находиться", а оно сидит сух пайок последний дожирает. **** какое конченое. Там границы тысячи километров неконтролируемой, там пешком день идти. Суки дезертируйте!
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17.03.2022 08:17 Відповісти
Огидно вести розмову про підарасів.
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17.03.2022 10:03 Відповісти
 
 