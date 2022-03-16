"Путин, рука правосудия настигнет вас! Путин - иди нах#й!" - делегат Польщі в ПАРЄ Івона Арент. ВIДЕО
Представниця Польщі у Парламентській асамблеї Ради Європи звернулася до Володимира Путіна без цензури з класичним за останні тижні посланням російською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, повідомлення було адресовано в контексті голосування за виключення Російської Федерації з Ради Європи після нападу та продовження війни в Україні.
Топ коментарі
+90 Юрий Новак
показати весь коментар16.03.2022 16:04
+54 Lvbnhj
показати весь коментар16.03.2022 16:04
+50 Ольга Жмудовська
показати весь коментар16.03.2022 16:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ожидание: Киев за 2 дня, развал НАТО, покорение Европы, весь мир дрожит от страха
Реальность: тебя опустил клоун из квн и тебя открыто посылают ***** все и везде
хотя всем *****)
только бы не упустили тушку...не дали улизнуть...
скорее бы "подали" пока не остыло ))) (ну Вы понимаете о чем я?)
Впрочем, не всегда быстро дело делается, увы
- ну да, ну да. містер путін ***.
Респект!
Говорят у него детская психологическая травма - его пацаны во дворе толи обосцали, толи ещё что-то...
Чмом родился, чмом жил, чмом подох. Да подох, он уже не жилец, и сам это знает
Слава Украине
Пусть погибают кухаркины сыны
А его дети,Лаврова и других,
По морям шастают на яхтах дорогих!
ТАРАС ЧОРНОВИЛ, «ГЛАВРЕД» 16.03.2022, 15:46 26,600
Что означает признание главы РФ военным преступником?
Впервые после Гитлера... Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании Путина военным преступником. Республиканцы и демократы были едины в этом решении. Еще раз - Путин официально приравнен к Гитлеру парламентом самого могущественного государства мира, которое умеет и может добиться учета своих позиций!
За этим стоит абсолютная изоляция и поиск способов стимулировать физическую ликвидацию преступника. Более чем четкий сигнал, что любое сотрудничество с таким лицом и связанными с ним субъектами влечет за собой жесткое реагирование. Даже те экономические контакты, которые сохраняются с РФ, становятся для участников опасными.
Можно предположить, что и ЕС поспешит как можно скорее попрощаться с рашистскими энергоносителями. И, скорее всего, Путин им в этом поможет контрсанкциями.
Переговоры с преступником становятся актом сомнительного действия. Это сигнал для всех самозваных посредников, а также и для Зеленского. Потому что с Гитлером после Второй мировой переговоров уже не вел никто, кроме Сталина. Если существо признано международным военным преступником, с ним не договариваются - его уничтожают.
За этим стоит ожидание кардинально другого уровня военной помощи. К 13,6 млрд долларов общей помощи Байден добавил еще миллиард сугубо военной. Если бы они еще так фатально не боялись московских ракет...
А еще такое объявление означает, что для США важно, чтобы Украина полностью и безусловно победила Россию. Теперь это дело принципа, и обратного пути нет.
Также Сенат в довольно ультимативной форме требует от Международного суда ООН начать обстоятельное расследование по факту военных преступлений и преступлений против человечности со стороны Московии. Это указывает на раскрутку процесса не только против персонально Путина и его верхушки (этим занимается Международный уголовный суд), а против рашизма в целом как явления. Это свидетельствует о том, что американские элиты наконец созрели для понимания, что само существование этой империи несет угрозу миру.
Очень хочется верить, что точка невозврата уже пройдена. И голосование в Сенате ряда близких к президенту сенаторов свидетельствует о том, что решение согласовано с Байденом.
Еще раз: впервые после Гитлера последовала такая заруба.
Тарас Чорновил, «Главред»
У разных народов эта война - разные названия и сроки. У китайцев с 1937, у москалей - с 1941... У Западной Украины - оккупация в 1939-м...
Путин - капитан русскага *******!
ОГРОМНОЕ спасибо роSSийским пропогандонам, которые кремлёвским дебилам отчитались, что им это удалось своей ложью!
Они и сейчас ещё свои грязные деньги отрабатывают, визжа про "хамство украинских беженцев", "мусор на месте акций", "украинцы румын заставляют говорить на украинском" - весь тот бред, который способен создать только мозг больного на всю голову роSSийского фашистского 3,14ДАРА!
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1504010325980553222?s=20&t=PVK3i_ecjrxbuUSfh4KMQw