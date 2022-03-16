"Путин, рука правосудия настигнет вас! Путин - иди нах#й!" - делегат Польщі в ПАРЄ Івона Арент. ВIДЕО

Представниця Польщі у Парламентській асамблеї Ради Європи звернулася до Володимира Путіна без цензури з класичним за останні тижні посланням російською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, повідомлення було адресовано в контексті голосування за виключення Російської Федерації з Ради Європи після нападу та продовження війни в Україні.