На кордоні з Молдовою у бебібоксі виявили дорослого чоловіка, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На кордоні з Молдовою прикордонники Чернівецького загону виявили військовозабов'язаного чоловіка, що ховався у бебібоксі серед дитячих речей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У пункті пропуску "Росошани" прибув автомобілі марки "Рено", яким їхала жінка з двома своїми дітьми. Перевіривши їх документи, прикордонники оглянули ще й авто, де виявили в бебібоксі чоловіка 1985 року народження. Як з’ясувалось, у такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей.
Охоронці кордону не пропустили "пасажира", так як на період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений.
На громадянина України склали адміністративні документи за спробу порушення державного кордону. Також складено документи і на його дружину за статтею 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
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Жінки повнні бути у безпеці, і велика дяка Європі, що дає їм прихисток!
А чоловіки повинні захищати свою країну... якщо вони не під@ри!
Це моя країна, і я нікуди з неї не їду! І буду захищати цю землю!
Але жінки з дітьми повинні бути у безпеці, що б ти не казав! Інакше ти довбень, а не чоловік!
Есть в армии много тыловых должностей ,медицинских ,санитарных,водительских и т.п.
Не хочешь на передовую,не обстрелян,не служил ,нет мотивации к обучению-вот и занимайся кухней,снабжением ,медициной и т.п.
А то получается есть к примеру куча молодых пенсионеров из милиции,сбу ,пожарников и т.п. 40 летних пенсов.-которые получают все блага от государства,проходили службу в военнизированных частях,а как доходит к реальной службе-все немотивированные
либо мем "Боже, яке кончане"
Я проти, щоб чоловіки так тікали з країни.
Але і судити їх точно не якимось тупням в коментах
соску в студию!!
такого кабанчика-беженца еще не привозили
Ось так...
А тут хлопця одного впіймали і смішно вам. А ті, що за бабки змилися - з них і не смієтеся. Лицемірний народ