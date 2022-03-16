На кордоні з Молдовою у бебібоксі виявили дорослого чоловіка, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На кордоні з Молдовою прикордонники Чернівецького загону виявили військовозабов'язаного чоловіка, що ховався у бебібоксі серед дитячих речей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У пункті пропуску "Росошани" прибув автомобілі марки "Рено", яким їхала жінка з двома своїми дітьми. Перевіривши їх документи, прикордонники оглянули ще й авто, де виявили в бебібоксі чоловіка 1985 року народження. Як з’ясувалось, у такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей.





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Охоронці кордону не пропустили "пасажира", так як на період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений.

На громадянина України склали адміністративні документи за спробу порушення державного кордону. Також складено документи і на його дружину за статтею 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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