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Мера Мелітополя Федорова звільнили з російського полону, він вже в безпеці, - ОП. ВIДЕО

Мер Мелітополя Іван Федоров, якого раніше викрали російські окупанти, в безпеці.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Мелітополь (770) Тимошенко Кирило (558) Федоров Іван (648)


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Ну Слава Богу .такие Люди нам нужны !
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16.03.2022 19:06 Відповісти
Як Марiку допомогти?
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16.03.2022 19:06 Відповісти
Пам'ятаємо сержанта Журавля!
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16.03.2022 19:07 Відповісти
Хто звільнив?
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16.03.2022 19:10 Відповісти
Обменяли скорее всего. Завтра опять окупанты возьмут для обмена. И так бесконечно
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16.03.2022 19:19 Відповісти
Окупанти вже набрали - мерів, активістів, священиків. Атовців зразу розстрілюють.
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16.03.2022 19:57 Відповісти
СЛАВА БОГУ!
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16.03.2022 19:14 Відповісти
СЛАВА БОГУ!
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16.03.2022 19:20 Відповісти
 
 