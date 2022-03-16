Мера Мелітополя Федорова звільнили з російського полону, він вже в безпеці, - ОП. ВIДЕО
Мер Мелітополя Іван Федоров, якого раніше викрали російські окупанти, в безпеці.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
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Мистер Икс #492862
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Харьков Сумской
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