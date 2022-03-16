Зеленський поспілкувався з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з мером Мелітополя Іваном Федоровим якого звільнили з полону російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

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