Зеленський поспілкувався з мером Мелітополя Федоровим, якого звільнили з полону окупантів. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський поспілкувався з мером Мелітополя Іваном Федоровим якого звільнили з полону російських окупантів.
Про це у Telegram повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
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