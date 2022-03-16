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Вакарчук виконав "Червону руту" в харківському метро, де містяни ховаються від обстрілів російських окупантів. ВIДЕО

Виконавець Святослав Вакарчук виконав пісню "Червона рута" в харківському метрополітені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Вакарчука.

Він відзначив: ""Червона рута" Володимира Івасюка в метро у нашому спільному виконанні з харків'янами, які знайшли тут прихисток від щоденних обстрілів російської армії. 16.03.2022, місто Харків, Україна".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вакарчук влаштував імпровізований концерт на львівському вокзалі. ВIДЕО

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Харків (5594)


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Гарно.
Українська пісня вилікує душі, скалічені російськими бомбами .
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16.03.2022 20:19 Відповісти
Так він вступив у Львівську ТерОборону....можна цього перелітного десь спинити?
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16.03.2022 20:21 Відповісти
Його не взяли. Сказали більше користі з нього у моральній та медіа підтримці і це правда.
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16.03.2022 20:23 Відповісти
Я теж доволі скептично до нього ставлюся після його політичної кар'єри, проте він зараз робить добрі речі. Був у нас у Миколаєві коли орки були поруч із містом. Та і приїхати зараз з безпечного Львову до Харківа треба мати яйця. Так що не треба вам займатися фігнею.
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16.03.2022 20:31 Відповісти
Вы реально считаете, что во Львовской теробороне сейчас опасней, чем в Харькове?
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16.03.2022 20:32 Відповісти
Для Славика, вероятно да!!!
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17.03.2022 17:36 Відповісти
 
 