Вакарчук виконав "Червону руту" в харківському метро, де містяни ховаються від обстрілів російських окупантів. ВIДЕО
Виконавець Святослав Вакарчук виконав пісню "Червона рута" в харківському метрополітені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Вакарчука.
Він відзначив: ""Червона рута" Володимира Івасюка в метро у нашому спільному виконанні з харків'янами, які знайшли тут прихисток від щоденних обстрілів російської армії. 16.03.2022, місто Харків, Україна".
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