У Маріуполі російські терористи розбомбили спорткомплекс, де перебували вагітні і матері з дітьми. ВIДЕО

Перелік злочинів російських терористів в Маріуполі доповнився авіаударом по спорткомплексу "Нептун", де перебували вагітні жінки і мами з маленькими дітьми.

Про це повідомляє у Телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

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"Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по і басейну "Нептун". Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм", - зазначив він.

Кириленко також нагадав, що російські окупанти з "Градів" обстріляла автомобільну колону, яка йшла з Маріуполя на Запоріжжя, поранивши п'ятьох людей включно з дитиною, і про бомбардування Драмтеатру, де переховувалося кілька сотень маріупольців.

"Росіяни уже зараз починають брехати, наче там був штаб полку "Азов". Але вони і самі чудово знають, що там були лише цивільні", - резюмував голова Донецької ОВА.

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