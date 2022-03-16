У Маріуполі російські терористи розбомбили спорткомплекс, де перебували вагітні і матері з дітьми. ВIДЕО
Перелік злочинів російських терористів в Маріуполі доповнився авіаударом по спорткомплексу "Нептун", де перебували вагітні жінки і мами з маленькими дітьми.
Про це повідомляє у Телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по і басейну "Нептун". Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм", - зазначив він.
Кириленко також нагадав, що російські окупанти з "Градів" обстріляла автомобільну колону, яка йшла з Маріуполя на Запоріжжя, поранивши п'ятьох людей включно з дитиною, і про бомбардування Драмтеатру, де переховувалося кілька сотень маріупольців.
"Росіяни уже зараз починають брехати, наче там був штаб полку "Азов". Але вони і самі чудово знають, що там були лише цивільні", - резюмував голова Донецької ОВА.
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Але тоді може так вийти, що росіяни різко "щезнуть", а замість них з'являться мансі, тива, ерзя та якісь інші "хороші" замигола, які, звісно ж, не захочуть ставати в один ряд з нелюдами, та виплачувати репарації, бо вони вже рєспубліка саха, або ще якійсь ідель-урал.