УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
16 301 23

У Маріуполі російські терористи розбомбили спорткомплекс, де перебували вагітні і матері з дітьми. ВIДЕО

Перелік злочинів російських терористів в Маріуполі доповнився авіаударом по спорткомплексу "Нептун", де перебували вагітні жінки і мами з маленькими дітьми.

Про це повідомляє у Телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховається тисяча людей. ФОТО

"Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по і басейну "Нептун". Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм", - зазначив він.

Кириленко також нагадав, що російські окупанти з "Градів" обстріляла автомобільну колону, яка йшла з Маріуполя на Запоріжжя, поранивши п'ятьох людей включно з дитиною, і про бомбардування Драмтеатру, де переховувалося кілька сотень маріупольців.

"Росіяни уже зараз починають брехати, наче там був штаб полку "Азов". Але вони і самі чудово знають, що там були лише цивільні", - резюмував голова Донецької ОВА.

Читайте також: Війська РФ обстріляли із "Градів" колону людей, які евакуйовувалися із Маріуполя. Поранено 5 осіб, дитина у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

армія рф (17359) бомба (234) Маріуполь (3230) бомбардування (337) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+41
Кацапы должны исчезнуть с планеты. Они враждебный человечеству вид.
показати весь коментар
16.03.2022 20:26
+16
Весь Мариуполь в понимании кацапоублюдков-это один большой штаб "Азова". И Украина-сплошной "Азов".
показати весь коментар
16.03.2022 20:29
+14
Зачем? Ничего нового это существо не скажет. Всё те же мантры про "нацбатальоны".
показати весь коментар
16.03.2022 20:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы должны исчезнуть с планеты. Они враждебный человечеству вид.
показати весь коментар
16.03.2022 20:26 Відповісти
да, русские - это опасный вирус...
показати весь коментар
16.03.2022 20:28 Відповісти
вид має стати привідом...
показати весь коментар
16.03.2022 20:29 Відповісти
людина не повинна ставати сатаною даже підчас таких випробовувань, не всі росіяни нелюди, не ставай в один ряд с фашистами. А загалом - приїжджай до нас виборювати людські цінності, а то здаля ляпати - не мішки носити.
показати весь коментар
16.03.2022 20:31 Відповісти
от зараз не на часі розбиратися у сортах росіян. Це вже по закінченню війни.
Але тоді може так вийти, що росіяни різко "щезнуть", а замість них з'являться мансі, тива, ерзя та якісь інші "хороші" замигола, які, звісно ж, не захочуть ставати в один ряд з нелюдами, та виплачувати репарації, бо вони вже рєспубліка саха, або ще якійсь ідель-урал.
показати весь коментар
16.03.2022 21:13 Відповісти
Ждем коментарии русского нациста Лаврова.
показати весь коментар
16.03.2022 20:27 Відповісти
Зачем? Ничего нового это существо не скажет. Всё те же мантры про "нацбатальоны".
показати весь коментар
16.03.2022 20:30 Відповісти
Вже є в кацапских новинах пишуть що "бойовики" Азова підірвали комплекс,а в Чернігові 10 людей що стояли за хлібом растреляли націоналісти,і що російских війск в Чернігові немає і не було
показати весь коментар
16.03.2022 20:37 Відповісти
в плен не брать
показати весь коментар
16.03.2022 20:28 Відповісти
Весь Мариуполь в понимании кацапоублюдков-это один большой штаб "Азова". И Украина-сплошной "Азов".
показати весь коментар
16.03.2022 20:29 Відповісти
рашафашисти не мають права жити разом з людьми на одній планеті
показати весь коментар
16.03.2022 20:29 Відповісти
Після цього ви хочете погодитися на мир? Забути всі ці жертви? Розкажіть все це родичам загиблих.
показати весь коментар
16.03.2022 20:30 Відповісти
Всім до зброї, інакше все це буде далі з кожним містом України! Раша - це велика терористична організація - хто ще цього не зрозумів
показати весь коментар
16.03.2022 20:34 Відповісти
І як всі зі зброєю будуть захищати повітря від бомбардувань?
показати весь коментар
16.03.2022 21:05 Відповісти
Думайте як хочете але параша повинна теж помирати під завалами. За геноцид українців повинні відповідати не тільки ***** і його армія а й кожен громадянин що їх виплодив..
показати весь коментар
16.03.2022 20:38 Відповісти
Так, тільки у когось кішка тонка *******, наприклад, по белгородським спальним районам
показати весь коментар
16.03.2022 21:08 Відповісти
З ким там підписувати мирні угоди.
показати весь коментар
16.03.2022 20:41 Відповісти
в иорозовск,котельниково.пора пора заслать дрг да повырезать пару командиров авиационных полков .
показати весь коментар
16.03.2022 20:46 Відповісти
********, всех кацапов в землю, ***** мир
показати весь коментар
16.03.2022 20:49 Відповісти
фашисты ****** русня,горите в аду!!!!!!!!
показати весь коментар
16.03.2022 20:54 Відповісти
Такое впечатление,что они точно знают в каких местах и когда находится наибольшее количество людей,особенно матерей и детей…Кто то корректно наводи
показати весь коментар
16.03.2022 21:21 Відповісти
 
 