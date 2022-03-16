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Українські артилеристи влаштували на Київщині "дорогу в пекло" командному пункту та пункту забезпечення 35-ї армії окупантів, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив кадри артилерійського удару по командному пункту та пункту забезпечення 35-х армії окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео він виклав у фейсбуці. 

Залужний відзначив: "На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, - Залужний

Автор: 

артилерія (788) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+56
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16.03.2022 21:23
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16.03.2022 21:18
+38
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16.03.2022 21:23
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https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo AC/DC - Highway to Hell (Official Video)🤟
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16.03.2022 21:18 Відповісти
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16.03.2022 21:18 Відповісти
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16.03.2022 21:23 Відповісти
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16.03.2022 21:23 Відповісти
Не хвилюйся..це він
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16.03.2022 21:37 Відповісти
у трупа відбувається відток крові в даному випадку вниз, тому риси морди тої тварини дещо змінилися, але якщо так близько фотали, то знають, що то за тварюка здохла
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17.03.2022 07:38 Відповісти
Привіт передає родакам ? Ото погуляють на поминках
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16.03.2022 21:27 Відповісти
Таких, конечно, желательно брать живьем и сдавать родственникам тех, над кем эта паскуда издевалась. В ведомости за сданный фарш отмечать причину смерти -"прямое попадание мины"...
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16.03.2022 21:47 Відповісти
не тра йому було їсти стільки морозива, коли у нього був ковід.
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16.03.2022 22:14 Відповісти
Так Богдановку освободили ?
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16.03.2022 21:31 Відповісти
Доступне.
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16.03.2022 21:29 Відповісти
Вже доступне.
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16.03.2022 21:29 Відповісти
Армейский КП. Это не один генерал, а таки даже несколько.
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16.03.2022 21:25 Відповісти
ну судя по видосу ложили кучно кто не обосрался- тот подох через 2-3 дня узнаем кого завалили
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16.03.2022 21:27 Відповісти
Вот не вижучтобы бензовозы взрывались - где они их прячут ?
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16.03.2022 21:37 Відповісти
Если соляра, то не обязательно взорвется. А вот горит как раз с черным дымом.
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16.03.2022 21:39 Відповісти
Можуть бути пусті...
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16.03.2022 23:50 Відповісти
а это так по мелочи Бук русне снесли https://twitter.com/i/status/1504178569064456192 https://twitter.com/i/status/1504178569064456192
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16.03.2022 21:34 Відповісти
Красиво горит. С фейерверком👍
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16.03.2022 21:38 Відповісти
Агонь 🔥 😂 👏 🙌 🔥
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16.03.2022 21:51 Відповісти
Не помешало ещё бы туда с града ******, так сказать контрольный
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16.03.2022 21:26 Відповісти
Одно только жаль.., что это не кремль.
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16.03.2022 21:27 Відповісти
Это вопрос времени 😉
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16.03.2022 21:55 Відповісти
Я сподіваюсь, що це хтось від імені Залужного відосики викладає, а не він особисто.
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16.03.2022 21:28 Відповісти
Та понятное дело, в таких людей есть куча помощников по разным вопросам
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16.03.2022 21:34 Відповісти
Корректировка была на высоте! Так держать!
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16.03.2022 21:30 Відповісти
Дякувати Богу, що в нас є такі ЗСУ і такі генерали як Залужний! Є надія що виграємо війну! Якби в нас були б такі ж політикі, то мабуть війни і не було.
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16.03.2022 21:30 Відповісти
Якби ще зільоних папугаїв Ірпінь відправити...було б взагалі чудово.
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16.03.2022 21:32 Відповісти
Чудові кадри...тільки музика якась гоп стопна...
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16.03.2022 21:31 Відповісти
Дорога в пекло. AC/DC. Ну шо, допер чи ні?
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16.03.2022 21:34 Відповісти
То вокально-інструментальний ансамбль "Змінний струм / постійний струм".
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16.03.2022 21:34 Відповісти
Може тіпок виріс на гпупах "Ласковий Май" і "Мумій Троль"?
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16.03.2022 21:38 Відповісти
Удали свой коммент, не позорься
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16.03.2022 21:42 Відповісти
на вызовах стоит..-чьотко)))
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16.03.2022 22:34 Відповісти
тобі скільки рочків опудало?
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17.03.2022 07:39 Відповісти
Смерть цапам!
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16.03.2022 21:35 Відповісти
эх жаль мало достало техники
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16.03.2022 21:39 Відповісти
Если она не горит, это не значит что с ней все нормально, осколками могло покрошить все что есть
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16.03.2022 21:42 Відповісти
Нормально...оркотелеги без орков - наши трофеи.
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16.03.2022 21:44 Відповісти
Пристреляно было неплохо, но мало всыпали на видео. Надеюсь добавили еще за кадром.
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16.03.2022 21:52 Відповісти
Война, как восток, дело тонкое, - никто не раскрыает всю картину - это нормально
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16.03.2022 21:57 Відповісти
Тоже вариант.
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16.03.2022 22:19 Відповісти
Там техники дох*я. Можно касет 20 града было насыпать а не поодиночными
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16.03.2022 22:04 Відповісти
ГАРНО!
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16.03.2022 22:19 Відповісти
Слава ЗСУ, кацапів у полон не брати. При Єльцині їх свиноматки носились по Чечні у пошуках тіл своїх синів, а тут що сталося. ***** пообіцяв гроші, кредити закриють, баби ще нарожають
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16.03.2022 23:07 Відповісти
 
 