Українські артилеристи влаштували на Київщині "дорогу в пекло" командному пункту та пункту забезпечення 35-ї армії окупантів, - Залужний. ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив кадри артилерійського удару по командному пункту та пункту забезпечення 35-х армії окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео він виклав у фейсбуці.
Залужний відзначив: "На Київському напрямку наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС РФ".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, - Залужний
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