Ракетний удар зафіксовано по одному з військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни, постраждалих немає, - Рівненська ОВА. ВIДЕО

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про ракетний удар по одному із військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні в телеграм-каналі.

"Під час останньої повітряної тривоги зафіксовано ракетний удар по одному з військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни. Жертв і постраждалих немає. На місці працює комісія, все під контролем", - сказав Коваль.