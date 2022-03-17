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Ракетний удар зафіксовано по одному з військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни, постраждалих немає, - Рівненська ОВА. ВIДЕО

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про ракетний удар по одному із військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні в телеграм-каналі.

"Під час останньої повітряної тривоги зафіксовано ракетний удар по одному з військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни. Жертв і постраждалих немає. На місці працює комісія, все під контролем", - сказав Коваль.

Автор: 

ракети (4023) Коваль (82)


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Топ коментарі
+1
я вважаю по скупченню противника на території Білорусі можно наносити удари . тарган не рипнеться .
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17.03.2022 00:07
+1
До тебе не доходить?
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17.03.2022 00:13
+1
Я думаю что рашка хочет столкнуть Беларусь с Украиной лбами, а сами спрыгнуть в позицию третей стороны. Далее рашка через ООН попытается вклинится между Украиной и Беларусью в качестве миротворцев и как говорится одним выстрелом убить два зайца.
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17.03.2022 00:19
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Откуда ракета летела - с Беларуси или с раши ?
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17.03.2022 00:03 Відповісти
С беларусі
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17.03.2022 00:04 Відповісти
с параши далнко, могут сбить по дороге, поэтому от бульбашей, а они только жд дороги портят(
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17.03.2022 00:08 Відповісти
Если бульбаши портят жд дороги , то это неплохо. Могли бы и обоз кацапский трошки повзрывать
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17.03.2022 00:21 Відповісти
я вважаю по скупченню противника на території Білорусі можно наносити удари . тарган не рипнеться .
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17.03.2022 00:07 Відповісти
чи вважає так білоруський десант?
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17.03.2022 00:09 Відповісти
це той що тільки вміє дівчат бити ? похоронити десант на його рідній землі в казармі чи аеродромі .
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17.03.2022 00:22 Відповісти
В ряде городов Беларуси прозвучали взрывы
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/528900-v_rjade_gorodov_belarusi_prozvuchali_vzryvy
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17.03.2022 00:12 Відповісти
Какие цели преследуют самолеты фашистов выпуская сначала рекеты по нашим территориям и потом по территориям Беларуси. Это же не с проста делается - в чем суть такой провокации?
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17.03.2022 00:10 Відповісти
До тебе не доходить?
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17.03.2022 00:13 Відповісти
Я думаю что рашка хочет столкнуть Беларусь с Украиной лбами, а сами спрыгнуть в позицию третей стороны. Далее рашка через ООН попытается вклинится между Украиной и Беларусью в качестве миротворцев и как говорится одним выстрелом убить два зайца.
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17.03.2022 00:19 Відповісти
Бульбашія теж бере участь в нападі на Україну? Це вам ще гикнеться не раз.
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17.03.2022 00:11 Відповісти
Не "Бульбаші", а "Білоруси"!

І є велика різниця між Білорусаии, і Лукашенківцями!

Білоруси знищують інфраструктуру ЖД, аби війська не перейшли кордон!

Росіянам дуже хочеться, аби Українці і Білоруси стали ворогами, але вони йдуть вслід воєнному кораблю Мокшандії!
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17.03.2022 00:27 Відповісти
ПОРА ДЕЛАТЬ ДИВЕРСИИ НА РАКЕТНЫХ ЗАВОДАХ В РФ !!!
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17.03.2022 07:14 Відповісти
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17.03.2022 07:28 Відповісти
А не пора ли долбануть по бульбандии?
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17.03.2022 09:44 Відповісти
 
 