Якщо війна РФ проти України продовжуватиметься, то мами Росії втратять більше дітей, ніж в афганській та чеченській війнах, - Зеленський. ВIДЕО
Пріоритети України на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Uzer Uzer
показати весь коментар17.03.2022 00:52
+14 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар17.03.2022 01:00
+14 atv1204 atv
показати весь коментар17.03.2022 01:02
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Боярой зальют утрату и под гармошку будут танцевать на поминках!
ОРДА!!!!
Мамар росії з раша ТВ пуцін говорить треба на нас НАТО напало а ви "нових нарожаєте"