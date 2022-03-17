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Новини Відео Війна
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Якщо війна РФ проти України продовжуватиметься, то мами Росії втратять більше дітей, ніж в афганській та чеченській війнах, - Зеленський. ВIДЕО

Пріоритети України на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Подякував за вагому підтримку у війні з Росією, - Зеленський провів переговори з Трюдо

Автор: 

Зеленський Володимир (23815)


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Топ коментарі
+15
А ты часом не охренела, цапа? У нас През выборный, и подотчётен народу. И если он не сообщает о повестке переговоров, то извини, идёт он нахрен.
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17.03.2022 00:52
+14
"Завершення війни" может быть только победой а не переговорами, иначе это будет только перемирие а потом все по новой с новыми силами и опытом.
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17.03.2022 01:00
+14
почему Зеленский переживает за матерей орков, убивающих детей Украины?
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17.03.2022 01:02
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Мами расії дуже непокоять цього ідіота...
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17.03.2022 07:08 Відповісти
то не мами, то свиноматки, пох на них
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17.03.2022 07:50 Відповісти
Самки расеи не заморачиваются смертью своих близких.
Боярой зальют утрату и под гармошку будут танцевать на поминках!
ОРДА!!!!
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17.03.2022 10:49 Відповісти
Та чтоб они плакали рассейские мамки
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17.03.2022 15:25 Відповісти
Продовжиться
Мамар росії з раша ТВ пуцін говорить треба на нас НАТО напало а ви "нових нарожаєте"
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17.03.2022 15:48 Відповісти
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